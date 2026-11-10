COP31, la Turchia lancia l’impegno per il 35% di elettrificazione dei consumi energetici al 2035

La Presidenza della COP31, la 31esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in corso ad Antalya, in Turchia, ha lanciato questa mattina la sua iniziativa di bandiera alla conferenza, il “35-by-35 Global Electrification Pledge“, l’impegno globale all’elettrificazione del 35% dei consumi energetici al 2035. L’annuncio è stato fatto in occasione della giornata della COP31 dedicata a Energia e Trasporti. L’impegno, che ha l’ambizione di inaugurare l'”era dell’elettricità“, mira a portare la quota di elettricità nel consumo finale di energia dall’attuale 23% circa al 35% entro il 2035. Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso l’elettrificazione dei trasporti, degli edifici e dell’industria, sostenendo al contempo gli sforzi globali per rafforzare la sicurezza energetica, ampliare l’accesso all’energia e ridurre costi ed emissioni.

L’obiettivo si basa sulle analisi dell’Iea (l’Agenzia internazionale dell’energia) e dell’Irena (l’Agenzia internazionale delle fonti rinnovabili) riguardo a ciò che è necessario per mantenere il riscaldamento globale entro 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali (1850-1900).

Il Presidente della COP31, Murat Kurum, ha dichiarato che “abbiamo bisogno dell’obiettivo ’35 entro il 35′ perché, finora, l’elettrificazione non è stata sostenuta da un traguardo globale chiaro. La crisi energetica di quest’anno ci ha scosso, ponendo fine a ogni compiacimento e dimostrando la vulnerabilità intrinseca legata alla dipendenza dalle importazioni di energia. Elettrificare l’economia globale è oggi fondamentale per rafforzare la sicurezza energetica, ridurre le emissioni e stimolare la crescita economica“. “La Presidenza della COP31 è determinata a tracciare una rotta per il futuro, sfruttando il vertice annuale dell’ONU per creare slancio. Stiamo unendo le forze affinché tutti possano sostenersi a vicenda e generare un impulso collettivo. L’era dell’elettricità sta prendendo forma, e la COP31 sarà ricordata come il momento in cui abbiamo ‘premuto l’interruttore'”, ha concluso.

COP31, arriva la coalizione per gli aiuti all’elettrificazione

Oggi pomeriggio alla COP31 di Antalya verrà lanciata la Electrify Now Finance Coalition, una coalizione di governi, banche di sviluppo e finanza privata che punta a sbloccare investimenti nell’elettrificazione pulita nei Paesi emergenti e in via di sviluppo. Lo rende noto il think tank sul clima Ecco nella sua newsletter dalla COP31. Il lancio avverrà durante l’incontro ministeriale per l’elettrificazione co-organizzato dalla Presidenza della COP e dalla Commissione europea. Secondo l’Ocse, arrivare al 35% di elettrificazione globale entro il 2035 richiede circa 3.500 miliardi di dollari di investimenti l’anno, contro i 1.800 di oggi. L’Energy Transitions Commission stima che accelerare l’elettrificazione pulita possa ridurre il riscaldamento di circa 0,3°C. Secondo una nuova analisi di Sustainable Energy for All, i Paesi in via di sviluppo generano circa l’80% della crescita della domanda globale di elettricità. Eppure, circa il 90% degli investimenti nella transizione energetica va alle economie avanzate e alla Cina. All’Africa arriva circa il 2%.

La Electrify Now Finance Coalition lavorerà con i governi per costruire portafogli di progetti finanziabili, ridurre i rischi, rimuovere le barriere regolatorie e migliorare l’accesso alla finanza. La Banca Mondiale sarà co-presidente nel 2027. Tra i membri al lancio ci saranno Bei, Bers, Bid, Ocse, Iea, Cif, Iigcc ed Energy Transitions Commission.