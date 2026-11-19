La Türkiye accelera sulla sostenibilità del settore turistico e punta a raggiungere entro il 2030 la piena conformità di tutte le strutture ricettive agli standard internazionali alla base del proprio sistema di certificazione. Un obiettivo che si inserisce in un programma nazionale già avviato e che coinvolge oltre 20mila strutture alberghiere e ricettive, sottoposte a verifica o certificate nell’ambito del percorso di sostenibilità. I risultati sono stati presentati il 18 novembre alla COP31 dall’Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo del Turismo della Türkiye (TGA), che ha illustrato i progressi compiuti dal Paese nell’applicazione di criteri ambientali e gestionali condivisi a livello internazionale. Tra le strutture coinvolte nel programma, oltre 2.500 hanno già ottenuto una certificazione secondo i criteri del Global Sustainable Tourism Council (GSTC), organismo internazionale di riferimento per gli standard di sostenibilità nel turismo. La presentazione, ospitata nella Green Zone della conferenza, ha rappresentato un momento di confronto sul percorso intrapreso dalla Türkiye per integrare la sostenibilità nell’organizzazione e nella gestione delle attività turistiche. A illustrare i dati è stata Ece Tonbul, membro del consiglio di amministrazione della TGA e rappresentante della Regione Mediterranea.

Certificazione GSTC, il programma obbligatorio della Türkiye e gli obiettivi per il 2030

Il programma nazionale turco ha preso forma nel 2022, quando la Türkiye è diventata il primo Paese a sviluppare insieme al Global Sustainable Tourism Council un sistema nazionale obbligatorio di turismo sostenibile. L’iniziativa è stata costruita con l’obiettivo di introdurre criteri comuni per le strutture ricettive, indipendentemente dalle loro dimensioni e categorie. Il sistema si articola in tre fasi progressive, accompagnate da verifiche indipendenti, che conducono fino alla certificazione di piena conformità. Questo modello consente alle strutture di avanzare attraverso un percorso definito, nel quale la valutazione del rispetto dei criteri internazionali costituisce un elemento centrale. La distinzione tra strutture sottoposte a verifica e strutture già certificate rappresenta un aspetto fondamentale dei risultati presentati alla COP31. Il dato complessivo di oltre 20mila strutture comprende infatti differenti livelli di avanzamento nel programma, mentre le oltre 2.500 certificazioni GSTC identificano quelle che hanno già raggiunto il relativo livello di conformità. Il traguardo fissato per il 2030 prevede l’estensione della piena conformità all’intero comparto ricettivo nazionale, attraverso un sistema destinato ad applicare standard condivisi a operatori con caratteristiche differenti.

COP31, il turismo al centro delle strategie contro emissioni e cambiamenti climatici

Il bilancio del programma turco è stato illustrato durante la giornata della COP31 dedicata al turismo, incentrata su alcune delle principali questioni ambientali che interessano il settore a livello internazionale. Al centro del confronto sono state poste la riduzione delle emissioni, la prevenzione degli sprechi e la necessità di rafforzare la resilienza climatica delle destinazioni turistiche. Temi che coinvolgono direttamente le strutture ricettive, ma anche l’organizzazione dei servizi, la gestione delle risorse e la capacità delle destinazioni di adattarsi agli effetti del cambiamento climatico. Il confronto si colloca inoltre nel percorso internazionale verso il 2027, proclamato dalle Nazioni Unite Anno internazionale del turismo sostenibile e resiliente. Un appuntamento che pone al centro la trasformazione del settore attraverso modelli capaci di conciliare attività turistiche, tutela ambientale e adattamento alle nuove condizioni climatiche.

Sprechi alimentari negli hotel, i risultati del progetto ONU Recipe of Change Türkiye

Tra le iniziative presentate alla COP31 figura anche Recipe of Change Türkiye, il progetto pilota del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) dedicato alla riduzione degli sprechi alimentari nelle strutture alberghiere. Il progetto ha coinvolto 39 hotel appartenenti ad Accor, Hilton, Paloma Hotels, Radisson Hotel Group e TUI, con l’obiettivo di sperimentare interventi concreti nella gestione del servizio di ristorazione e dei consumi alimentari. I risultati illustrati dall’UNEP riguardano in particolare 18 strutture per le quali erano disponibili dati confrontabili. Di queste, 11 hanno registrato una riduzione degli sprechi alimentari della colazione per ospite, evidenziando gli effetti delle modifiche introdotte nell’organizzazione del servizio. In cinque alberghi la diminuzione ha superato il 20%, mentre tre strutture hanno ottenuto riduzioni superiori al 40%. I dati si riferiscono esclusivamente alle strutture per le quali è stato possibile effettuare il confronto e al servizio della colazione, senza comprendere la totalità degli sprechi alimentari prodotti dagli hotel partecipanti.

Buffet riorganizzati, porzioni ridotte e preparazioni su richiesta: gli interventi negli alberghi

Le azioni sperimentate nell’ambito di Recipe of Change Türkiye hanno riguardato diversi aspetti operativi della ristorazione alberghiera, a partire dalla riorganizzazione dei buffet della colazione. Tra gli interventi adottati figurano la preparazione di porzioni più piccole, la possibilità di cucinare alcuni alimenti direttamente su richiesta e una migliore previsione dei consumi, finalizzata ad adeguare la quantità di cibo preparato alle effettive necessità del servizio. La sperimentazione ha quindi concentrato l’attenzione su modalità organizzative che incidono direttamente sulle quantità di alimenti preparati e serviti, cercando di limitare le eccedenze attraverso una gestione più accurata delle preparazioni. Le riduzioni rilevate nelle strutture con dati confrontabili costituiscono il risultato misurato di questi interventi nell’ambito specifico della colazione, uno dei servizi quotidiani della ristorazione alberghiera.

Turismo e sistemi alimentari sostenibili, presentata la roadmap internazionale al 2040

Il tema della gestione alimentare nel settore turistico è stato affrontato anche attraverso la presentazione della 2040 Impact Roadmap for Sustainable Food Systems in Tourism, un documento dedicato alla trasformazione dei sistemi alimentari collegati alle attività turistiche. La bozza è stata presentata e aperta alla consultazione pubblica da UN Tourism, TUI Care Foundation e Centre for Resilience and Sustainable Development dell’Università di Cambridge. La roadmap definisce un percorso di lungo periodo che guarda al 2040, prevedendo anche tappe intermedie nel 2030 e nel 2035. L’obiettivo è affrontare la sostenibilità dei sistemi alimentari nel turismo attraverso interventi che interessano sia la gestione degli sprechi sia i rapporti con le filiere produttive. Tra le azioni proposte figurano il monitoraggio e la misurazione degli sprechi alimentari, il sostegno ai produttori locali e la redistribuzione delle eccedenze. Si tratta di ambiti complementari che collegano la gestione delle risorse alimentari al funzionamento complessivo delle attività turistiche e ai territori nei quali operano.

Turismo costiero e tutela degli oceani, nasce l’Ocean Catalyst Group

Un ulteriore capitolo della giornata dedicata al turismo ha riguardato la protezione degli ecosistemi marini e la capacità delle destinazioni costiere di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici. Il World Travel & Tourism Council (WTTC) ha annunciato alla COP31, insieme a Iberostar Group, Intrepid Travel e Ocean & Climate Platform, la nascita dell’Ocean Catalyst Group, una nuova alleanza volontaria finalizzata a rafforzare la collaborazione internazionale sul turismo costiero e marino. L’iniziativa punta a creare occasioni di cooperazione tra imprese, governi e operatori finanziari, favorendo la mobilitazione di investimenti destinati alla tutela degli ambienti marini e al rafforzamento della capacità di adattamento delle destinazioni costiere. La collaborazione proposta dall’alleanza considera quindi sia la dimensione ambientale sia quella economica, attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di interventi per la resilienza delle aree interessate dalle attività turistiche.

Energie rinnovabili, trasporti puliti e infrastrutture resilienti per le destinazioni costiere

Le priorità individuate per la cooperazione tra settore pubblico e privato sono contenute nel Coastal & Marine Tourism Public-Private Sector Playbook, il documento presentato ad Antalya nell’ambito della COP31. Tra gli ambiti di intervento indicati figurano lo sviluppo delle energie rinnovabili, la promozione di trasporti più puliti e la realizzazione di infrastrutture resilienti agli effetti del cambiamento climatico. Il documento individua nella collaborazione pubblico-privata uno degli strumenti per affrontare le esigenze di adattamento delle destinazioni marine e costiere, associando la protezione degli ecosistemi agli investimenti necessari per rendere più sostenibili le attività turistiche. Il programma nazionale della Türkiye, il progetto UNEP contro gli sprechi alimentari, la roadmap internazionale sui sistemi alimentari e la nascita dell’Ocean Catalyst Group rappresentano così differenti iniziative presentate alla COP31 di Antalya, ciascuna concentrata su un ambito specifico della trasformazione del turismo: dalla certificazione delle strutture ricettive alla gestione del cibo, fino alla tutela degli oceani e all’adattamento climatico delle destinazioni costiere.