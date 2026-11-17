Alla COP31 di Antalya, in Turchia, l’Italia punta sul mercato internazionale del carbonio per sostenere la riduzione delle emissioni e favorire nuovi investimenti nei Paesi partner. Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha presentato il Clear Fund, un programma finanziato dall’Italia per promuovere lo sviluppo degli scambi internazionali dei crediti di carbonio, secondo quanto previsto dall’Articolo 6 dell’Accordo di Parigi. L’iniziativa, guidata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) e da SEforALL, con il supporto tecnico dell’ISPRA, si propone di creare le condizioni necessarie per sviluppare questo mercato, rafforzando le capacità istituzionali dei Paesi coinvolti e preparando progetti in grado di attrarre finanziamenti. I primi programmi pilota interesseranno Cuba, Etiopia e Tanzania.

Cos’è il Clear Fund e come funziona il mercato dei crediti di carbonio

Il Clear Fund nasce nell’ambito dei meccanismi di cooperazione internazionale previsti dall’Articolo 6 dell’Accordo di Parigi, che disciplina anche lo scambio tra Paesi dei risultati ottenuti attraverso le attività di riduzione delle emissioni di gas serra. Il principio alla base del mercato del carbonio è consentire a un Paese di acquistare una parte delle riduzioni delle emissioni realizzate da un altro Stato, utilizzandole nella propria contabilizzazione secondo le regole previste dagli accordi internazionali. Un esempio è quello di un Paese industrializzato che acquista crediti derivanti da un progetto di riforestazione realizzato in un Paese in via di sviluppo. In questo modo, la riduzione delle emissioni ottenuta attraverso il progetto può essere trasferita nell’ambito del sistema internazionale di scambio, generando al tempo stesso risorse finanziarie per le iniziative ambientali. Si tratta di un meccanismo che collega gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici alla possibilità di finanziare interventi nei territori coinvolti, attraverso la cooperazione tra Stati.

Il ruolo dell’Italia: prima le regole e i controlli, poi il trasferimento dei crediti

Una delle caratteristiche principali del programma presentato dall’Italia riguarda l’approccio adottato nella costruzione del mercato. Il Clear Fund privilegia infatti la preparazione dei Paesi partner prima di procedere al trasferimento internazionale dei risultati di mitigazione. Il Fondo sostiene innanzitutto il rafforzamento dei quadri normativi nazionali, con l’obiettivo di creare le condizioni istituzionali necessarie per partecipare ai meccanismi previsti dall’Accordo di Parigi. Particolare attenzione viene riservata anche allo sviluppo dei sistemi di monitoraggio, rendicontazione e verifica delle emissioni, strumenti fondamentali per misurare e documentare i risultati conseguiti dai progetti. Il programma interviene inoltre sul rafforzamento dei registri utilizzati per la gestione delle operazioni legate ai crediti di carbonio. Accanto agli aspetti normativi e tecnici, il Clear Fund sostiene lo sviluppo delle competenze istituzionali e la preparazione dei progetti che potranno successivamente entrare nei meccanismi di cooperazione internazionale. L’impostazione scelta mira quindi a costruire le basi operative del mercato prima dell’avvio degli scambi, attraverso un percorso che coinvolge amministrazioni, sistemi di controllo e capacità di progettazione.

Cuba, Etiopia e Tanzania: i primi Paesi coinvolti nei progetti pilota

La prima fase di attuazione del Clear Fund coinvolgerà Cuba, Etiopia e Tanzania, individuati come i primi Paesi partner dei progetti pilota. Le attività saranno orientate alla preparazione degli strumenti necessari per partecipare al mercato internazionale del carbonio, secondo il modello adottato dal Fondo. Il programma intende accompagnare i Paesi coinvolti nello sviluppo delle capacità tecniche e istituzionali indispensabili per gestire i meccanismi di scambio dei risultati di mitigazione. La scelta di partire da progetti pilota si inserisce nell’obiettivo più ampio di promuovere investimenti sostenibili e creare opportunità di cooperazione tra l’Italia e i Paesi partner, attraverso gli strumenti finanziari collegati alla riduzione delle emissioni.

Pichetto Fratin: “il Clear Fund dovrà attrarre capitali e investimenti strategici”

Durante la presentazione alla COP31, il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha illustrato le prospettive economiche e ambientali dell’iniziativa, evidenziando il ruolo che il nuovo Fondo potrebbe assumere nel coinvolgimento degli investitori e nello sviluppo di progetti strategici. “Il nostro obiettivo – ha chiarito il ministro – è che il Clear Fund possa fungere da catalizzatore per attrarre nuovi capitali, favorire il coinvolgimento del settore privato e promuovere investimenti in progetti infrastrutturali ed energetici strategici, accompagnando i Paesi partner verso percorsi di sviluppo moderni e sostenibili, in linea con le sfide economiche e tecnologiche future”. La prospettiva delineata dal ministro attribuisce al mercato dei crediti di carbonio una funzione che va oltre la contabilizzazione delle emissioni, collegando gli strumenti di cooperazione climatica alla possibilità di mobilitare nuove risorse economiche. In questo quadro, il coinvolgimento del settore privato rappresenta uno degli obiettivi dichiarati del programma, insieme alla promozione di investimenti destinati alle infrastrutture e all’energia.

Mercati del carbonio, energie pulite e nuove opportunità di sviluppo

Un altro elemento centrale della strategia italiana riguarda il contributo che i meccanismi previsti dall’Articolo 6 dell’Accordo di Parigi possono offrire allo sviluppo economico dei Paesi partner. Secondo Pichetto Fratin, la cooperazione internazionale sul carbonio può infatti favorire non soltanto la riduzione delle emissioni, ma anche l’accesso ai finanziamenti, la diffusione delle tecnologie e la creazione di nuove opportunità occupazionali. “Crediamo che l’Articolo 6 e i mercati del carbonio – ha aggiunto Pichetto – debbano rappresentare molto più di un semplice strumento per la riduzione delle emissioni. Se adeguatamente sviluppati, possono diventare una leva per ampliare l’accesso ai finanziamenti, promuovere lo sviluppo delle energie pulite, favorire il trasferimento di competenze e tecnologie, creare nuove opportunità occupazionali e sostenere la crescita economica dei Paesi partner”. Il Clear Fund si colloca così nella strategia italiana di sostegno alla cooperazione climatica internazionale, con un modello che mette in relazione la costruzione di mercati regolamentati, il rafforzamento delle istituzioni e la promozione di progetti energetici e infrastrutturali. Con la presentazione ad Antalya, l’Italia avvia un’iniziativa che punta a rendere operativi gli strumenti di scambio internazionale delle riduzioni delle emissioni, partendo dalla preparazione tecnica e normativa dei primi tre Paesi partner e dalla creazione delle condizioni necessarie per favorire futuri investimenti.