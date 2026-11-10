COP31, l’Italia protagonista con ENEA: il progetto di Ravenna diventa un modello per le città sostenibili del futuro

La trasformazione delle città verso modelli di sviluppo più sostenibili passa anche dalla capacità delle amministrazioni locali di coinvolgere i cittadini, integrare le nuove tecnologie e costruire strategie condivise per il futuro dei territori. È su questi temi che ENEA porta l’esperienza italiana alla COP31, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima in corso ad Antalya fino al 20 novembre, presentando un contributo scientifico dedicato ai processi di trasformazione urbana e al ruolo delle istituzioni locali nella promozione dello sviluppo sostenibile. Al centro dell’intervento ci sarà il caso della Darsena di Ravenna, protagonista del progetto europeo DARE, un’esperienza di rigenerazione urbana che ha sperimentato l’integrazione tra strumenti digitali, partecipazione delle comunità e nuovi modelli di gestione delle trasformazioni territoriali.

COP31 ad Antalya, ENEA presenta il progetto di rigenerazione urbana di Ravenna

L’appuntamento è previsto per giovedì 12 novembre, quando Paola Clerici Maestosi, del Dipartimento ENEA di Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili, interverrà alla sessione Urban Planning and Governance, organizzata nell’ambito della giornata tematica Resilient Cities and Built Environment. Il contributo scientifico di ENEA sarà dedicato al rapporto tra pianificazione urbana, governance e sostenibilità, con particolare attenzione alla capacità delle amministrazioni pubbliche di accompagnare processi di trasformazione complessi attraverso il coinvolgimento degli attori territoriali. L’esperienza di Ravenna sarà presentata come caso di studio per approfondire le condizioni che possono rendere più efficaci e duraturi gli interventi di rigenerazione urbana, andando oltre la dimensione esclusivamente tecnologica e considerando anche gli aspetti istituzionali e partecipativi.

Progetto DARE, la trasformazione della Darsena di Ravenna tra innovazione e partecipazione

Il progetto europeo DARE, finanziato dal programma Urban Innovative Actions, è stato coordinato dal Comune di Ravenna, con la partecipazione di ENEA e di un partenariato multidisciplinare. Avviato nel 2019 e concluso nel 2022, il progetto ha affrontato la sfida della rigenerazione della Darsena di Ravenna attraverso un approccio innovativo, fondato sull’integrazione di tre dimensioni fondamentali: l’utilizzo delle tecnologie digitali, il coinvolgimento diretto dei cittadini e la sperimentazione di nuovi modelli di governance urbana. L’obiettivo dell’esperienza è stato affrontare la trasformazione di un’area urbana attraverso un percorso capace di mettere in relazione strumenti tecnologici e partecipazione collettiva, valorizzando il contributo delle istituzioni e delle diverse componenti del territorio. Il progetto rappresenta così un’esperienza utile per analizzare come la rigenerazione urbana sostenibile possa essere affrontata attraverso processi che affiancano all’innovazione digitale la costruzione di relazioni tra amministrazioni, ricerca e comunità locali.

Transition management, il ruolo delle amministrazioni locali nella trasformazione delle città

Uno degli aspetti centrali dell’intervento di ENEA alla COP31 riguarda il concetto di transition management, applicato alla gestione dei processi di trasformazione urbana. L’esperienza sviluppata a Ravenna costituisce infatti un caso di studio per approfondire la capacità delle amministrazioni locali di orientare cambiamenti complessi, mettendo in collegamento le strategie pubbliche, le conoscenze scientifiche, gli attori territoriali e i bisogni delle comunità. In questa prospettiva, la sostenibilità non viene considerata soltanto come un risultato legato all’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche, ma anche come un processo che richiede competenze istituzionali, collaborazione e partecipazione. Il tema assume particolare rilievo nel quadro delle trasformazioni urbane, dove le scelte delle amministrazioni devono confrontarsi con esigenze differenti e con la necessità di costruire percorsi capaci di mantenere nel tempo una relazione tra gli obiettivi pubblici e le comunità coinvolte.

ENEA alla COP31, Clerici Maestosi: “il valore di un progetto europeo non si esaurisce con la sua conclusione”

La presenza di ENEA alla conferenza internazionale sul clima offre anche l’occasione per valorizzare un percorso di ricerca avviato oltre sei anni fa, i cui contenuti continuano a rappresentare un riferimento per l’analisi dei processi di sviluppo urbano sostenibile. “La partecipazione alla COP31 rappresenta un riconoscimento importante per un percorso di ricerca avviato oltre sei anni fa, a dimostrazione che il valore di un progetto europeo non si esaurisce con la sua conclusione”, sottolinea Paola Clerici Maestosi. La ricercatrice evidenzia inoltre il significato dell’esperienza di Ravenna rispetto al rapporto tra innovazione, istituzioni e partecipazione nei processi di trasformazione delle città. “Il progetto DARE – aggiunge – evidenzia come la sostenibilità delle trasformazioni urbane non dipenda esclusivamente dall’introduzione di nuove tecnologie, ma anche dalla capacità di costruire processi di governance inclusivi, competenze istituzionali e forme durature di collaborazione tra ricerca, amministrazioni pubbliche e attori del territorio”. Il contributo che ENEA presenterà ad Antalya il 12 novembre riporta dunque al centro del confronto internazionale sulla sostenibilità urbana l’esperienza maturata nella Darsena di Ravenna, mettendo in evidenza il ruolo della ricerca scientifica e delle amministrazioni locali nella costruzione di percorsi di trasformazione fondati sull’innovazione e sulla collaborazione territoriale.