COP31, l’Italia respinge le accuse dell’opposizione: “non abbiamo disertato Antalya”, 29 esperti ai negoziati e Pichetto in arrivo lunedì

L’Italia non ha disertato la COP31 di Antalya e partecipa fin dall’inizio ai negoziati internazionali sul clima con una delegazione di 29 esperti e funzionari, impegnati anche in ruoli di responsabilità all’interno dell’Unione europea e degli organismi delle Nazioni Unite. È questa la posizione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE), che interviene per respingere le critiche avanzate da alcuni esponenti dell’opposizione, tra cui un ex ministro dello stesso Dicastero, sulla partecipazione italiana alla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Al centro della polemica c’è la rappresentanza politica italiana nella fase iniziale del vertice internazionale. Il Ministero chiarisce che la sessione inaugurale, riservata agli interventi dei Capi di Stato e di Governo, costituisce un momento distinto rispetto ai negoziati climatici che si sviluppano durante la Conferenza. La fase ministeriale, considerata uno dei passaggi centrali del confronto, prenderà il via all’inizio della prossima settimana e vedrà la partecipazione del Ministro Gilberto Pichetto, atteso ad Antalya da lunedì.

COP31 ad Antalya, il Ministero dell’Ambiente respinge le accuse dell’opposizione

La contestazione secondo cui l’Italia sarebbe assente dalla COP31 viene definita dal Ministero totalmente infondata. La delegazione nazionale, infatti, è operativa fin dall’apertura dei lavori e partecipa ai diversi tavoli nei quali vengono affrontati i principali dossier della politica climatica internazionale. La distinzione tra la sessione inaugurale e il successivo svolgimento delle trattative rappresenta un elemento centrale della posizione ministeriale. La Conferenza non si esaurisce negli interventi istituzionali dei leader politici, ma comprende un percorso negoziale articolato, nel quale rappresentanti dei governi, esperti e funzionari contribuiscono alla definizione delle posizioni e al confronto tra le Parti. Per quanto riguarda la rappresentanza politica, il MASE evidenzia che nella fase iniziale la presenza italiana ai più alti livelli del Ministero è stata garantita dal Sottosegretario Claudio Barbaro, affiancato da dirigenti e funzionari dell’amministrazione. L’arrivo del Ministro Pichetto, previsto per lunedì, coinciderà con l’avvio della fase ministeriale dei negoziati.

La delegazione italiana alla COP31: 29 esperti impegnati nei negoziati ONU sul clima

La partecipazione italiana alla Conferenza si sviluppa attraverso una struttura tecnica composta da 29 esperti e funzionari, distribuiti nei diversi filoni negoziali della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Il loro coinvolgimento non riguarda esclusivamente la partecipazione alle riunioni, ma comprende incarichi specifici nel coordinamento e nella rappresentanza dell’Unione europea, negli organismi internazionali dedicati al cambiamento climatico e nelle attività di facilitazione del dialogo tra le Parti. La delegazione contribuisce quindi sia al lavoro tecnico sui contenuti delle trattative sia ai processi attraverso i quali vengono elaborate e rappresentate le posizioni europee. Una presenza che il Ministero considera significativa per il ruolo assunto dall’Italia nel sistema multilaterale di governance climatica.

Accordo di Parigi, finanza climatica e transizione giusta: gli incarichi affidati all’Italia

Tra gli elementi più rilevanti della partecipazione italiana figurano gli incarichi di portavoce dell’Unione europea su alcuni dei temi centrali del negoziato internazionale. In particolare, rappresentanti della delegazione svolgono questo ruolo su questioni relative all’Accordo di Parigi, alla finanza climatica e alla transizione giusta. Si tratta di ambiti che coinvolgono aspetti differenti delle politiche climatiche. L’Accordo di Parigi costituisce il riferimento internazionale per l’azione di contrasto ai cambiamenti climatici, mentre il confronto sulla finanza riguarda gli strumenti e le risorse destinati a sostenere gli interventi climatici. Il tema della transizione giusta si concentra invece sulla dimensione sociale ed economica dei processi di trasformazione necessari per affrontare la crisi climatica.

La delegazione italiana ricopre inoltre incarichi negli organismi della UNFCCC che si occupano di adattamento, trasparenza, tecnologia, rafforzamento delle capacità e perdite e danni. La presenza in queste strutture consente ai rappresentanti nazionali di partecipare ai lavori su questioni che interessano sia la riduzione delle emissioni sia la capacità dei Paesi di affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici. Particolare rilievo assumono anche le funzioni di co-facilitazione dei negoziati affidate a componenti della delegazione. Tra i dossier interessati figurano la finanza climatica e il Programma di lavoro degli Emirati Arabi Uniti per una transizione giusta, due ambiti inseriti nel confronto multilaterale tra i Paesi partecipanti alla Conferenza. Un rappresentante italiano ricopre inoltre la co-presidenza del gruppo negoziale di contatto sulla giusta transizione, assumendo un incarico direttamente collegato allo svolgimento del confronto tra le Parti su questo tema.

Dal MASE al CNR e all’ISPRA: le competenze scientifiche italiane alla Conferenza sul clima

Il lavoro della delegazione si estende all’intero spettro delle questioni tecniche e scientifiche affrontate nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite. Le attività comprendono i dossier sull’adattamento ai cambiamenti climatici, sulla mitigazione, sulla finanza e sui meccanismi di trasparenza. Per seguire questi ambiti, l’Italia mette a disposizione competenze provenienti da diverse strutture istituzionali e scientifiche. Accanto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica operano infatti rappresentanti di Sogesid, ISPRA, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC). Al lavoro partecipano, per le rispettive materie di competenza, anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Una composizione che riflette la natura trasversale delle politiche climatiche, nelle quali gli aspetti ambientali e scientifici si intrecciano con quelli economici, finanziari e istituzionali. Il contributo delle diverse amministrazioni ed enti permette alla rappresentanza italiana di seguire contemporaneamente i numerosi percorsi negoziali della COP31, attraverso competenze specialistiche riferite ai singoli temi affrontati durante i lavori.

Padiglione Italia alla COP31: 55 eventi e oltre 150 stakeholder coinvolti

La partecipazione dell’Italia ad Antalya non si limita ai tavoli negoziali. Un ulteriore spazio di attività è rappresentato dal Padiglione Italia, coordinato dal MASE e dedicato al confronto tra istituzioni, comunità scientifica, organizzazioni e soggetti impegnati nelle politiche climatiche. Il programma del Padiglione comprende 55 eventi e coinvolge oltre 150 stakeholder, con la partecipazione di istituzioni, organizzazioni internazionali, enti di ricerca, imprese, associazioni e organizzazioni giovanili. Le iniziative sono dedicate ai temi dell’azione climatica, della resilienza e dello sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di favorire occasioni di confronto e collaborazione tra soggetti che operano in settori differenti. Il Padiglione costituisce così una componente della presenza nazionale alla Conferenza, distinta ma complementare rispetto alle attività negoziali. Da una parte il contributo istituzionale ai processi decisionali internazionali, dall’altra uno spazio dedicato al dialogo e alla condivisione delle competenze sui cambiamenti climatici.

Gilberto Pichetto atteso lunedì ad Antalya per la fase ministeriale della COP31

Il prossimo passaggio della partecipazione politica italiana sarà l’arrivo ad Antalya del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, previsto per lunedì, in coincidenza con l’inizio della fase ministeriale della Conferenza. Questa fase rappresenterà un momento centrale del confronto internazionale, nel quale il lavoro sviluppato dai negoziatori si accompagnerà alla partecipazione diretta dei responsabili politici dei Paesi coinvolti. La linea sostenuta dal MASE è quindi quella di una partecipazione italiana piena e articolata alla COP31, caratterizzata dalla presenza istituzionale, dal coinvolgimento di una delegazione tecnica specializzata e dall’assunzione di incarichi di responsabilità nel coordinamento europeo e nei negoziati delle Nazioni Unite. È su questi elementi che il Ministero fonda la propria risposta alle critiche politiche sull’assenza italiana ad Antalya, rivendicando il contributo del Paese alla definizione delle posizioni dell’Unione europea, al confronto tra le Parti della Convenzione e alle attività di dialogo internazionale promosse attraverso il Padiglione Italia.