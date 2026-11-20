La natura può diventare uno strumento fondamentale per ridurre i danni provocati dagli eventi meteorologici estremi e, allo stesso tempo, contribuire ad abbassare i costi delle assicurazioni attraverso nuovi meccanismi finanziari. È una delle prospettive emerse alla COP31, dove lo scienziato del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), Jaroslav Mysiak, ha illustrato il ruolo degli ecosistemi nella prevenzione dei disastri e le opportunità offerte da modelli economici capaci di riconoscere il valore della protezione garantita dalla natura. Al centro dell’intervento, un principio destinato ad assumere un’importanza crescente nelle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici: proteggere e ripristinare gli ecosistemi non significa soltanto salvaguardare l’ambiente, ma anche rafforzare la sicurezza delle comunità, limitare le perdite economiche e creare condizioni favorevoli per investimenti più efficaci nella gestione dei rischi. Il problema è che, nonostante la loro funzione protettiva, foreste, zone umide, mangrovie e suoli sani continuano a essere largamente trascurati nelle valutazioni finanziarie e nei meccanismi che regolano gli investimenti per l’adattamento climatico. Una lacuna che impedisce di riconoscere pienamente i benefici economici della conservazione e del ripristino degli ecosistemi.

Alluvioni, siccità e tempeste: come gli ecosistemi proteggono le comunità

“Gli ecosistemi sani proteggono le persone”, ha affermato Mysiak durante la COP31, sottolineando il legame diretto tra la salute degli ambienti naturali e la sicurezza delle popolazioni. Le zone umide, le mangrovie, le foreste e i suoli in buone condizioni svolgono infatti un ruolo significativo nella protezione delle comunità contro inondazioni, tempeste, siccità e caldo estremo. La loro capacità di contribuire alla riduzione dei rischi rappresenta un servizio essenziale per le persone e per le economie locali. Quando questi ambienti vengono degradati, diminuisce anche la loro capacità di attenuare gli effetti degli eventi climatici pericolosi. Ne consegue una maggiore esposizione delle comunità e delle attività economiche ai danni provocati dai fenomeni estremi. Nonostante ciò, il contributo della natura alla riduzione del rischio di catastrofi non viene ancora adeguatamente considerato nei sistemi di finanziamento delle politiche di adattamento. È proprio su questa contraddizione che si concentra la riflessione presentata alla conferenza internazionale sul clima.

Assicurazioni climatiche: premi più bassi grazie alla protezione della natura

Una delle prospettive più significative riguarda la possibilità di trasformare i benefici offerti dagli ecosistemi in incentivi economici concreti, collegando gli interventi di conservazione e ripristino ambientale ai meccanismi assicurativi. Il concetto è quello del cosiddetto “greenium”, un meccanismo attraverso il quale la riduzione dei rischi associata alla presenza di ecosistemi sani o all’impiego di soluzioni basate sulla natura può tradursi in una diminuzione dei premi assicurativi. Il risparmio ottenuto potrebbe successivamente essere reinvestito in ulteriori interventi destinati a ridurre la vulnerabilità dei territori. Si configurerebbe così un modello nel quale la protezione ambientale contribuisce a diminuire il rischio, generando al tempo stesso risorse e incentivi per nuovi investimenti nella natura. Non si tratta di una riduzione generalizzata o automatica delle tariffe assicurative, ma di un approccio che punta a riconoscere, attraverso strumenti finanziari appropriati, i benefici della riduzione del rischio derivante dal ripristino degli ecosistemi. “I servizi ecosistemici apportano benefici all’umanità e questi benefici hanno un valore, anche quando non viene pagato alcun prezzo per usufruirne”, ha spiegato Mysiak, evidenziando come i servizi forniti dagli ecosistemi possiedano un valore anche quando non sono direttamente associati a un prezzo di mercato.

Il progetto NATURANCE e il collegamento tra natura, finanza e assicurazioni

Le opportunità offerte da questi strumenti sono state approfondite durante l’evento collaterale della COP31 “Banking on nature: Values-based finance for locally-led, nature-positive adaptation”, dedicato ai modelli di finanziamento basati sul valore della natura e alle strategie di adattamento climatico promosse a livello locale. In questa occasione, Mysiak ha illustrato le esperienze e le prospettive dell’iniziativa NATURANCE – Nature for Insurance, Insurance for Nature, incentrata sulla possibilità di riconoscere economicamente il contributo degli ecosistemi alla prevenzione dei disastri e tradurlo in incentivi finanziari. L’iniziativa ha coinvolto comunità locali, istituzioni finanziarie, compagnie assicurative, intermediari del rischio e amministrazioni regionali, mettendo in relazione soggetti che intervengono, con responsabilità differenti, nella gestione dei rischi climatici e nella protezione dei territori. Il lavoro ha esaminato modelli economici capaci di integrare strumenti assicurativi e investimenti nel ripristino della natura, considerando anche le caratteristiche dei sistemi di governance locali, l’accettazione sociale delle iniziative e le condizioni economiche necessarie alla loro applicazione. L’obiettivo è individuare modalità attraverso le quali il valore della protezione ambientale possa essere riconosciuto nelle decisioni finanziarie, favorendo interventi che rafforzino contemporaneamente la resilienza climatica e la conservazione degli ecosistemi.

Barriere coralline e gestione delle alluvioni: gli esempi delle soluzioni basate sulla natura

Tra le esperienze discusse alla COP31 figurano i meccanismi assicurativi dedicati alle barriere coralline, concepiti per rendere disponibili risorse da destinare al loro ripristino quando si verificano danni. Questi strumenti rappresentano un esempio di come la protezione degli ecosistemi possa essere collegata a specifiche forme di copertura assicurativa, riconoscendo l’importanza della loro conservazione e della capacità di recupero dopo eventi dannosi. Un altro ambito riguarda la gestione delle alluvioni attraverso soluzioni naturali, tra cui l’impiego di aree destinate all’allagamento controllato. Il principio consiste nel consentire all’acqua di occupare spazi nei quali può essere accolta in condizioni di sicurezza, contribuendo così a ridurre gli impatti delle piene sui territori situati più a valle. Entrambi gli esempi mostrano le possibilità offerte dall’integrazione tra protezione degli ecosistemi, gestione del rischio e strumenti finanziari, secondo approcci che tengono conto delle specificità ambientali e territoriali.

Finanziamenti climatici, i tre ostacoli che frenano gli investimenti nella natura

La valorizzazione economica dei servizi ecosistemici deve tuttavia superare alcune difficoltà strutturali. Nel confronto alla COP31 sono state individuate tre principali lacune che ostacolano il riconoscimento del ruolo della natura nelle politiche di adattamento. La prima riguarda la disponibilità di dati e conoscenze. Le valutazioni del rischio e gli archivi relativi alle perdite causate dalle catastrofi raramente tengono conto della scomparsa o del deterioramento degli ecosistemi e dei servizi che forniscono. Allo stesso modo, spesso non viene adeguatamente misurata la protezione che gli ambienti naturali garantiscono contro gli eventi estremi. La seconda difficoltà è di carattere finanziario. Banche e compagnie assicurative tendono a non considerare pienamente il contributo degli ecosistemi alla riduzione dei rischi e il valore degli investimenti necessari alla loro conservazione e al loro ripristino. La terza criticità riguarda invece la capacità di realizzare e finanziare i progetti sul territorio. Le organizzazioni locali possiedono conoscenze fondamentali delle caratteristiche ambientali, economiche e sociali delle aree nelle quali operano, ma spesso incontrano difficoltà nell’ottenere finanziamenti diretti e nel disporre delle competenze e delle risorse necessarie per sviluppare iniziative capaci di attrarre investimenti. Superare queste barriere richiede quindi un cambiamento nelle modalità con cui vengono valutati gli ecosistemi, nelle decisioni relative alla gestione finanziaria dei rischi e nei sistemi che regolano l’accesso alle risorse per l’adattamento climatico.

Banche e assicurazioni: gestire i rischi climatici senza abbandonare i territori vulnerabili

Una delle indicazioni emerse dalla discussione riguarda direttamente il comportamento delle istituzioni finanziarie nei confronti delle aree maggiormente esposte agli effetti dei cambiamenti climatici. La priorità individuata non è il progressivo ritiro degli operatori finanziari dai territori vulnerabili, ma lo sviluppo di strumenti che consentano di gestire e ridurre i rischi climatici, riconoscendo il contributo che gli ecosistemi possono offrire alla prevenzione dei danni. In questa prospettiva, banche e assicurazioni sono chiamate a considerare più attentamente le opportunità offerte dagli investimenti nella natura e a introdurre, dove appropriato, incentivi finanziari e assicurativi coerenti con i benefici prodotti dalla riduzione del rischio. Il collegamento tra conservazione ambientale e strumenti economici assume così una funzione centrale nella ricerca di modelli capaci di sostenere interventi preventivi anziché limitarsi a considerare le conseguenze economiche delle catastrofi.

Politiche climatiche e fondi pubblici: il ruolo delle istituzioni e delle garanzie finanziarie

Un secondo ambito di intervento riguarda i decisori politici e le autorità di regolamentazione, chiamati a rendere più visibili le perdite legate al deterioramento degli ecosistemi e dei loro servizi all’interno delle valutazioni del rischio e dei quadri normativi e programmatici. La possibilità di attribuire maggiore rilevanza a questi fattori nelle politiche pubbliche rappresenta un passaggio importante per riconoscere il contributo della natura alla sicurezza delle comunità e alla resilienza delle economie locali. Tra gli strumenti indicati figurano le garanzie pubbliche e la finanza mista, o blended finance, che combina risorse finanziarie di diversa provenienza per sostenere gli investimenti. Un ulteriore elemento riguarda la necessità di garantire l’inclusione delle donne nei percorsi e nei meccanismi attraverso i quali vengono definite e finanziate le iniziative di adattamento. La costruzione di politiche efficaci richiede dunque non soltanto strumenti finanziari adeguati, ma anche sistemi di valutazione capaci di considerare gli effetti della perdita di natura e modalità di intervento attente alla dimensione sociale.

Fondi per l’adattamento climatico: più risorse direttamente alle comunità locali

Il terzo fronte riguarda le istituzioni multilaterali e i fondi internazionali per il clima, ai quali viene attribuito un ruolo decisivo nel rendere le risorse disponibili più accessibili alle realtà che operano direttamente nei territori. Le indicazioni emerse dalla COP31 sottolineano la necessità di semplificare le procedure di accesso ai finanziamenti e di favorire il trasferimento di risorse flessibili alle comunità locali, anche attraverso intermediari affidabili. Questo orientamento riconosce il valore delle conoscenze possedute dalle organizzazioni territoriali e la loro capacità di individuare esigenze e soluzioni coerenti con le condizioni locali. La disponibilità di finanziamenti, da sola, non è infatti sufficiente a garantire risultati efficaci: assume importanza anche la possibilità che le risorse raggiungano concretamente i soggetti impegnati nella prevenzione dei rischi e nel rafforzamento della resilienza. È proprio su questo aspetto che Mysiak ha richiamato l’attenzione al termine del confronto internazionale: “dopo questa COP31, ciò che conta non è soltanto l’ammontare dei finanziamenti mobilitati”, ha dichiarato lo scienziato, “ma anche che queste risorse raggiungano chi ne ha più bisogno e lo aiutino a diventare più resiliente”.