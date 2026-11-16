COP31, l’ONU avverte sull’IA: “immense potenzialità ma anche un grande pericolo”. Lanciata l’iniziativa per ridurne l’impatto climatico

L’intelligenza artificiale rappresenta al tempo stesso un “immenso potenziale” e un “grande pericolo“: lo ha dichiarato il responsabile dell’ONU per il clima, Simon Stiell, in occasione della COP31, la 31esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in corso ad Antalya, in Turchia. “L’IA e le altre tecnologie all’avanguardia sono un’arma a doppio taglio“, ha aggiunto Stiell in occasione della presentazione di un’iniziativa che invita i Paesi a impegnarsi volontariamente per rendere l’intelligenza artificiale “parte della soluzione” alle sfide climatiche, e non una nuova fonte di aumento delle emissioni di gas serra. “Non possiamo chiedere ai cittadini di accettare fin da oggi bollette più care, un aumento dell’inquinamento responsabile del riscaldamento globale e maggiori disuguaglianze in cambio di promesse di un futuro migliore. I benefici dell’IA devono superare i costi crescenti che essa comporta”, ha sottolineato Simon Stiell.

Appello per data center più sostenibili

I data center che alimentano l’intelligenza artificiale consumano enormi quantità di energia e acqua. E la costruzione di questi “data center” è diventata oggetto di tensioni politiche in molti Paesi, in particolare negli Stati Uniti. Stiell ha esortato le aziende ad alimentare i propri data center con energie rinnovabili. “I dirigenti aziendali e i consigli di amministrazione devono assumersi le proprie responsabilità e allineare le loro strategie commerciali e i loro piani di investimento agli obiettivi climatici concordati a livello globale”, ha insistito. È stata la Turchia, paese ospitante della COP31, a lanciare questa iniziativa sull’IA.

Il Ministro turco dell’Industria e della Tecnologia, Mehmet Fatih Kacir, ha dichiarato durante la tavola rotonda di aver raccolto 80 adesioni, senza specificare quante provenissero da Stati o da aziende. “Dobbiamo sia ridurre l’impronta ambientale dell’IA sia sfruttarne il potenziale per modernizzare l’industria, migliorare l’efficienza energetica, rafforzare la resilienza climatica e accelerare la transizione verso uno sviluppo sostenibile”, ha dichiarato Kacir.