COP31, l’Ue lancia iniziative per promuovere la resilienza climatica

In occasione della COP31, la 31esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in corso ad Antalya, in Turchia, il Commissario europeo per il Mediterraneo, Dubravka Šuica, ha presentato le iniziative previste dal Patto per il Mediterraneo volte a rafforzare la cooperazione regionale in materia di resilienza climatica e a mobilitare investimenti sostenibili nella regione, contribuendo al lavoro dell’UE con i partner internazionali per l’attuazione dell’Accordo di Parigi. L’iniziativa “Partenariato per la transizione pulita, la crescita sostenibile e la resilienza“, annunciata dal Commissario, sosterrà l’adattamento climatico, l’uso sostenibile delle risorse idriche e la tutela della biodiversità. L’iniziativa di punta del Patto, T-MED, mira a mobilitare fino a 25 miliardi di euro entro il 2035 per le energie pulite e le infrastrutture. La sua piattaforma di investimento è garantita da garanzie UE fino a 4,5 miliardi di euro.

Il Piano d’azione per il clima

Inoltre, la Commissione sosterrà l’Unione per il Mediterraneo (UfM) nell’attuazione del suo Piano d’azione per il clima 2027-2028, che comprende azioni per promuovere la transizione verso un’economia pulita e la resilienza climatica. Il Piano d’azione per il clima fornirà ai Paesi del Mediterraneo un quadro condiviso per mettere in pratica i propri impegni climatici e sviluppare progetti in grado di attrarre finanziamenti. I giovani e la società civile potranno contribuire con proposte attraverso una consultazione scritta e i workshop tematici dell’UfM nel 2027.

“Trasformare le nostre priorità climatiche condivise in progetti”

Il Commissario per il Mediterraneo, Dubravka Šuica, ha dichiarato: “investendo insieme nella transizione verso un futuro più pulito, l’UE e i suoi partner mediterranei possono creare posti di lavoro, diversificare le fonti energetiche e portare l’energia pulita a un numero maggiore di persone. Qui alla COP31 di Antalya, stiamo lavorando, attraverso il Patto per il Mediterraneo e il Piano d’azione per il clima dell’Unione per il Mediterraneo, per trasformare le nostre priorità climatiche condivise in progetti in grado di attrarre investimenti. Lo facciamo per i giovani e per le generazioni future. Per questo motivo, consultiamo anche i giovani e chiediamo loro di contribuire a definire le modalità di attuazione di questi piani”.