La COP31 di Antalya, in Turchia, rischia di concludersi senza risultati concreti. I negoziati delle Nazioni Unite sul clima, ai quali partecipano quasi 200 Paesi, sono andati oltre i tempi stabiliti senza raggiungere un accordo politico complessivo. Al centro dello scontro c’è la bozza dell’intesa finale, che nell’ultima versione ha eliminato ogni riferimento all’abbandono dei combustibili fossili. La prima proposta, presentata dall’Australia, prevedeva infatti un’accelerazione del superamento di petrolio, gas e carbone. Le successive modifiche, tuttavia, hanno cancellato questo obiettivo in seguito alle pressioni di alcuni importanti Paesi produttori, tra cui l’Arabia Saudita. È una scelta che ha provocato forti critiche da parte delle organizzazioni ambientaliste e di diversi governi.

A complicare ulteriormente le trattative è anche la questione dei finanziamenti. Dall’ultima bozza è scomparso l’obiettivo di destinare 120 miliardi di dollari al sostegno dei Paesi più vulnerabili nell’adattamento ai cambiamenti climatici. Le nazioni in via di sviluppo denunciano da tempo il mancato rispetto degli impegni economici assunti dai Paesi più ricchi e chiedono risorse adeguate per affrontare gli effetti del riscaldamento globale. Non mancano le divisioni anche sulla transizione energetica. Il documento propone di portare entro il 2035 al 35% la quota di elettricità sui consumi energetici finali mondiali, ma senza specificare che debba provenire da fonti rinnovabili. Alcuni Stati chiedono quindi di introdurre un riferimento esplicito all’energia pulita. Restano inoltre controversie sull’utilizzo della cattura del carbonio, tecnologia che consente di trattenere le emissioni industriali, ma considerata da diversi governi costosa e ancora poco sperimentata.

Particolarmente dure le critiche rivolte all’Unione Europea, accusata dai rappresentanti africani e dalle associazioni ambientaliste di ostacolare i negoziati e di non assumersi sufficienti responsabilità. Le tensioni riflettono una frattura sempre più evidente tra Paesi industrializzati e nazioni in via di sviluppo, che chiedono maggiore equità nella gestione della crisi climatica. Il vertice si svolge inoltre in un contesto internazionale difficile. Gli Stati Uniti, tra i principali responsabili delle emissioni storiche di gas serra, sono assenti per il secondo anno consecutivo dopo l’interruzione della cooperazione climatica decisa dall’amministrazione Trump. A pesare sull’attenzione internazionale contribuiscono anche le tensioni in Medio Oriente e l’aumento del costo della vita.

Una nuova versione della bozza è attesa nelle prossime ore, nella speranza di superare l’impasse. L’ipotesi più probabile resta quella di un compromesso raggiunto in ritardo, ma le divisioni emerse durante il vertice sollevano seri dubbi sulla capacità della comunità internazionale di tradurre gli impegni climatici in azioni concrete.