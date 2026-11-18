Non sono emerse novità significative dal “Divan“, la riunione dei Ministri negoziatori convocata nel pomeriggio dalla presidenza turco-australiana della COP31, la 31esima Conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in corso ad Antalya, per provare a sbloccare le trattative. È quanto apprende l’ANSA da fonti vicine al negoziato. Il lavoro degli sherpa proseguirà in tarda serata e nella notte. Per domani mattina è attesa una seconda bozza della Cover Decision, il documento politico finale della conferenza. Il testo dovrebbe offrire una base di mediazione, dopo la prima bozza di lunedì 16 novembre che si era limitata a raccogliere le posizioni differenti. La COP31 dovrebbe concludersi venerdì 20, ma a questo punto è possibile che slitti di uno o due giorni.

Ministro di Vanuatu: “un gruppo di stati blocca il negoziato”

“È necessario riformare il processo delle COP. Dobbiamo porre fine alla situazione in cui un piccolo gruppo di stati blocca il progresso e l’ambizione per tutti gli altri. Ed è esattamente ciò che accade a ogni COP”. Lo ha detto Ralph Regenvanu, Ministro dell’Ambiente di Vanuatu, piccolo stato insulare del Sud Pacifico, in una intervista rilasciata all’agenzia France Presse, durante la COP31. Regenvanu ha citato i Paesi che, a suo avviso, ostacolano i progressi: “il Gruppo Arabo, la Russia e gli Lmdc“, i Like Minded Developing Countries (Paesi in via di sviluppo con opinioni simili), un blocco di una ventina di Paesi che include, tra gli altri, la Cina, l’Arabia Saudita e l’India. “Il multilateralismo è oggi minacciato in tutto il mondo, in gran parte a causa di Trump – ha dichiarato Regenvalu -. Ed è proprio perché è sotto minaccia che si vede il blocco arabo e i Lmdc riuscire a frenare le ambizioni con tanta forza”.

Si lavora ad una nuova bozza

Intanto, la presidenza turco-australiana lavora a un secondo testo dell’accordo finale, riferisce il think tank per il clima Ecco nella sua newsletter. Restano 21 punti negoziali ancora aperti, tra cui mitigazione, adattamento, finanza e transizione giusta. La presidenza turco-australiana “punta a chiudere oggi i dossier in uno stato più avanzato, mentre nuove bozze negoziali sono attese entro la mattina di giovedì 19 novembre, quando inizieranno anche le prime plenarie di chiusura per adottare le decisioni già concordate”, scrive Ecco.

Per la nuova bozza della Cover Decision, ieri c’è stato un secondo giro di consultazioni da parte della presidenza. “Il rifiuto più netto è arrivato dal Gruppo Arabo e dalla Russia, che hanno respinto la bozza nella sua interezza – riferisce Ecco – Per gli Lmdc (il gruppo di cui fanno parte tra gli altri Cina, India e Arabia Saudita), il testo supera le loro ‘linee rosse’: niente obiettivo di elettrificazione 35by35, niente roadmap per la transizione dai fossili, niente richiami a una rapida riduzione del metano. Critiche anche dall’Azerbaigian, alleato di Ankara”.

Anche l’Ue, da parte sua, esprime qualche perplessità. Il Commissario europeo per il Clima, Wopke Hoekstra, ha spiegato che il testo della prima bozza del documento conclusivo di COP31, pur contenendo elementi che piacciono all’Ue, ha “molte delle caratteristiche di una lista della spesa“. Le priorità di Bruxelles sono: l’elettrificazione, l’attuazione, la risposta all’overshoot e l’obiettivo di 1,5°C. Nella Cover Decision, l’Ue – riassume Ecco – “non vorrebbe vedere la cattura e lo stoccaggio di carbonio (CCS), nuovi capitoli sulla finanza e il paragrafo contro le misure commerciali unilaterali, che, senza nominarlo, è un attacco al meccanismo europeo di tassazione del carbonio alle frontiere, il Cbam”.