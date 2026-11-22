Lo dico da meteorologo, non da cronista: ad Antalya hanno fatto finta di trattare con l’atmosfera come se fosse un consiglio di amministrazione. E quando ho letto che la COP31 si è chiusa senza un accordo, la prima reazione non è stata stupore. È stata rabbia, quella che ti sale quando guardi i radiosondaggi, i profili termici, le anomalie superficiali del mare e poi senti parlare di “bozze”, “parentesi quadre”, “compromessi al ribasso” e “ampio consenso” mentre fuori il sistema continua a comportarsi esattamente secondo le leggi della termodinamica.

Chi lavora davvero con l’atmosfera lo sa: l’aria non fa sconti, non rinvia a domani e non si commuove per i tempi supplementari. Puoi cancellare una frase su un documento, puoi togliere il riferimento ai combustibili fossili per far quadrare una mediazione diplomatica, puoi tagliare i soldi per l’adattamento sperando che qualcuno giri lo sguardo dall’altra parte. Ma non puoi togliere calore specifico all’oceano. Non puoi dire a una massa d’aria umida e surriscaldata di scaricare metà della pioggia perché il bilancio non ha superato la notte in bianco.

La fisica non conosce la parola “rinvio”

Il nostro mestiere è fatto di numeri, soglie, gradienti, punti di rugiada, energia potenziale disponibile alla convezione. Quando ci sediamo davanti alle carte sinottiche e ai modelli non vediamo “scenari futuri” astratti: vediamo un sistema che sta accumulando energia in eccesso e che deve pur scaricarla da qualche parte. Più tratteniamo gas climalteranti nell’atmosfera, più carichiamo il sistema. È banale, è elementare, è scritto nella fisica di base prima ancora che nei rapporti scientifici.

Eppure in quelle sale si continua a ragionare come se il clima fosse un ospite permaloso da calmare con una formula ben scritta. Si discute se scrivere o non scrivere, se citare o omettere, se rimandare la decisione alla prossima conferenza. Come se la troposfera avesse un calendario diplomatico. L’atmosfera ha solo tempi fisici: tempi di risposta, tempi di accumulo, inerzie termiche. Quando superi certe soglie, non torni indietro premendo un tasto o riscrivendo un paragrafo.

Noi leggiamo i segnali, voi riscrivete il copione

Quello che fa più male, a chi passa la vita a monitorare stazioni, radar, satelliti e anomalie stagionali, è la distanza abissale tra l’urgenza dei dati e la lentezza grottesca della politica. Noi vediamo stagioni che si accorciano o si snaturano, ondate di calore che restano inchiodate dove prima passavano in pochi giorni, precipitazioni che diventano improvvise e violente, mari che restano caldi ben oltre il normale. Ogni volta che succede, qualcuno si stupisce, qualcuno parla di “eccezionalità”, qualcuno fa la conta dei danni.

Poi arriva il vertice globale e si scopre che il problema più grosso non è nemmeno fare un passo avanti: è non fare tre passi indietro rispetto a ciò che era già evidente. Si parla di cattura del carbonio come di una bacchetta magica per salvare vecchie rendite, si litiga sulle risorse da destinare a chi subisce già l’urto maggiore, si arriva alla fine senza nulla di concreto in mano. E intanto i barometri continuano a scendere e a salire, i venti continuano a scorrere, le masse d’aria continuano a scontrarsi.

Non è un fallimento tecnico, è una scelta

Non veniteci a dire che è colpa della complessità dei dossier. La complessità c’è, certo, ma qui siamo davanti a una scelta ripetuta anno dopo anno: proteggere gli equilibri politici ed economici del momento piuttosto che mettere in sicurezza le condizioni stesse in cui viviamo. La chiusura senza accordo di Antalya non è solo una notizia da pagina degli esteri. È il fotogramma esatto di un mondo che ha paura di guardare in faccia i propri limiti, mentre il cielo sopra la testa non aspetta il permesso di nessuno per cambiare. Noi continueremo a misurare, a prevedere, a dire quello che dicono i dati. Ma la previsione più amara, oggi, non riguarda il tempo di domani: riguarda la nostra ostinazione a ignorarlo.