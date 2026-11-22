La COP31 di Antalya si chiude senza l’adozione della bozza di accordo finale sul clima. Le delegazioni riunite alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici non sono riuscite a raggiungere il consenso necessario per approvare il testo, determinando una battuta d’arresto nei negoziati internazionali. Ad annunciare il mancato accordo è stato il presidente della conferenza, Murat Kurum, che ha riconosciuto come il vertice abbia “perso un’occasione”, pur sottolineando gli sforzi compiuti dalle delegazioni per trovare un’intesa. La mancata approvazione apre uno scenario particolarmente delicato: se non verrà presentata una nuova bozza finale, i negoziati dovranno essere sospesi e riprendere alla prossima conferenza sul clima, in programma l’anno prossimo in Etiopia. Una prospettiva eccezionale, considerando che nella storia delle COP esiste un solo precedente di un rinvio di questo genere.

COP31 Antalya, nessun accordo sul testo finale: l’annuncio di Murat Kurum

Il momento decisivo della COP31 è arrivato con l’intervento del presidente Murat Kurum, chiamato a prendere atto dell’impossibilità di raggiungere una posizione condivisa tra i Paesi partecipanti. Il testo proposto dalla presidenza non ha ottenuto il consenso delle delegazioni e, di conseguenza, le decisioni contenute nella bozza non sono state adottate. Kurum ha spiegato che durante la conferenza sono state ascoltate “idee diverse” e che la presidenza ha cercato di “proporre soluzioni”, nel tentativo di individuare un punto di incontro tra le differenti posizioni emerse nel corso dei negoziati. Gli sforzi diplomatici, tuttavia, non sono stati sufficienti a superare le divergenze. La conclusione annunciata dal presidente sancisce quindi il mancato raggiungimento del consenso, elemento indispensabile per procedere all’approvazione delle decisioni proposte.

Il presidente della COP31 ammette: “perso un’occasione”

Nel suo intervento, Murat Kurum non ha nascosto il rammarico per l’esito della conferenza. Il presidente ha riconosciuto che il vertice ha “perso un’occasione”, evidenziando al tempo stesso che le delegazioni hanno fatto tutto il possibile per arrivare a un’intesa. Un passaggio centrale delle sue dichiarazioni ha riguardato il ruolo della presidenza nella conduzione del negoziato e il rispetto delle posizioni espresse dai singoli Paesi. “Da parte nostra sono stati fatti alcuni sacrifici. Dobbiamo accettare la volontà delle parti”, ha affermato Kurum, precisando che la presidenza non ha imposto il testo ad alcuna delegazione e non ha costretto nessuno ad accettare la bozza. Le parole del presidente evidenziano il limite raggiunto dal confronto diplomatico: nonostante i tentativi di mediazione e le concessioni compiute, non si sono create le condizioni per trasformare la proposta finale in un accordo condiviso.

Accordo sul clima non approvato, le decisioni della conferenza restano bloccate

La dichiarazione con cui Kurum ha formalizzato l’esito dei negoziati rappresenta il passaggio più significativo della fase conclusiva della conferenza ONU sul clima. “Prendo atto che non c’è accordo su questo testo. Per questo motivo, queste decisioni non sono state adottate”, ha concluso il presidente, prima di ridare la parola alle delegazioni. La precisazione chiarisce la situazione procedurale: la bozza finale non è stata adottata e le decisioni proposte non possono quindi essere considerate approvate dalla conferenza. Il mancato consenso impedisce di formalizzare il risultato negoziale contenuto nel documento sottoposto alle parti. Il presidente ha così riconosciuto l’impossibilità di procedere con l’approvazione del testo, senza imporre una soluzione non condivisa dai Paesi partecipanti.

Vertice ONU sul clima, possibile sospensione dei negoziati fino alla conferenza in Etiopia

La mancata adozione dell’accordo finale pone ora la COP31 di Antalya davanti alla possibilità di una sospensione dei lavori negoziali. L’eventuale presentazione di una nuova bozza rappresenta il passaggio decisivo per tentare di superare l’impasse e verificare se esistano ancora margini per raggiungere un’intesa. In assenza di un nuovo testo, i negoziati dovranno essere sospesi e il confronto internazionale riprenderà soltanto in occasione della prossima conferenza sul clima, prevista in Etiopia nel 2027. Si tratterebbe di un rinvio di portata storica. Un’interruzione di questo tipo, infatti, ha un solo precedente nella storia delle conferenze delle parti sul clima, a testimonianza dell’eccezionalità della situazione emersa ad Antalya. La prospettiva di trasferire alla conferenza successiva il tentativo di raggiungere un’intesa evidenzia la difficoltà del negoziato multilaterale, nel quale l’approvazione delle decisioni dipende dalla capacità delle delegazioni di convergere su un testo comune.

Il futuro dei negoziati climatici dopo lo stop alla COP31

Il passaggio conclusivo dell’intervento di Kurum lascia aperta la questione della prosecuzione del confronto. Dopo aver dichiarato la mancata adozione delle decisioni, il presidente ha infatti restituito la parola alle delegazioni, senza forzare l’approvazione della proposta. La conferenza di Antalya si trova così davanti a un’alternativa determinante: riuscire a elaborare un nuovo testo sul quale costruire il consenso oppure rinviare la conclusione del negoziato al successivo appuntamento internazionale. Il mancato accordo costituisce una battuta d’arresto per il processo diplomatico delle Nazioni Unite sul clima. L’esito definitivo dipenderà dalla possibilità di presentare una nuova bozza e di ottenere l’adesione delle delegazioni, dopo che il testo finora esaminato non è riuscito a superare le divergenze tra le parti.