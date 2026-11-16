COP31, presentata la bozza del testo finale: taglio ai sussidi fossili e più rinnovabili

Un appello a tutti i Paesi affinché accelerino l’eliminazione graduale, giusta e ordinata di carbone, petrolio e gas, eliminando gradualmente i sussidi ai combustibili fossili il prima possibile. È uno dei punti della bozza di decisione politica della Presidenza australiana della COP31, diffusa oggi, mentre sono in corso i negoziati fra i Paesi che partecipano alla 31esima Conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ad Antalya, in Turchia. La bozza chiede un impegno al multilateralismo, limitare il riscaldamento a 1,5 °C e accelerare l’implementazione delle politiche climatiche con l’obiettivo di guidare l’azione climatica collettiva nel quadro dell’Accordo di Parigi. Fra i punti chiave si chiede anche l’espansione delle energie rinnovabili, il rafforzamento dei contributi determinati a livello nazionale (NDC) e l’aumento dei finanziamenti per l’adattamento, puntando a triplicarli entro il 2035.

Il documento, diffuso mentre i negoziati internazionali sul clima entrano nella loro ultima settimana, invita ad “accelerare le azioni per l’eliminazione graduale dei combustibili fossili, anche attraverso l’immediata transizione verso sistemi energetici che ne facciano a meno”. Descrivendo l’attuale contesto internazionale come “policrisi“, caratterizzata da guerre, insicurezza energetica e crescenti pressioni sul costo della vita, il Ministro australiano per il Cambiamento climatico e l’Energia, Chris Bowen, ha affermato che la COP31 dovrà dimostrare come il multilateralismo e la cooperazione internazionale sul clima siano ancora in grado di produrre risultati concreti. Bowe ha parlato all’agenzia turca Anadolu durante una conferenza stampa della COP31 ad Antalya.

Il Ministro australiano ha sottolineato che un esito positivo del vertice dovrebbe inviare un messaggio chiaro al mondo delle imprese: i governi restano impegnati a sostenere le energie rinnovabili e intendono incoraggiare la prosecuzione degli investimenti nel settore. “Una COP31 di successo è quella che trasmette al mondo un messaggio concreto: primo, che il multilateralismo funziona; secondo, che le aziende di tutto il mondo dovrebbero continuare investire nelle energie rinnovabili, perché potranno contare sul sostegno dei governi”, ha dichiarato Bowen.

I dettagli della bozza

Lo storico accordo per abbandonare i combustibili fossili fu preso in occasione della COP28 di Dubai nel 2023 dai 197 Paesi partecipanti più l’Unione europea, ma questa transizione vede la resistenza dei Paesi produttori. Nella bozza di 18 pagine si esprime “profonda preoccupazione” per i dati scientifici sul superamento della soglia di 1,5°C di riscaldamento globale. Quindi si riafferma la determinazione a riportare il global warming sotto questo limite il prima possibile entro questo secolo. Si riconosce che sono stati fatti progressi collettivi significativi: le proiezioni sull’aumento della temperatura globale sono scese da oltre 4°C (stimati prima dell’adozione dell’Accordo di Parigi) a circa 2,6°C sulla base della piena attuazione dei piani climatici nazionali. Nel documento si esprime preoccupazione anche per l’impatto di El Niño combinato con il cambiamento climatico a lungo termine, che aggrava eventi meteorologici estremi nei Paesi in via di sviluppo vulnerabili.

Soluzioni concrete

Nella bozza si indicano anche soluzioni concrete, come l’impegno a raggiungere la copertura universale dei sistemi di allerta precoce entro il 2027, in linea con l’iniziativa Early Warnings for All; si esortano le Parti a contribuire allo sforzo globale per aumentare la quota di elettricità nel consumo finale totale di energia al 35% entro il 2035, parallelamente all’obiettivo di triplicare la capacità di energia rinnovabile e raddoppiare l’efficienza energetica entro il 2030; si sollecita la riduzione del metano, di arrestare e invertire la deforestazione e il degrado forestale entro il 2030; si invita a incrementare lo sviluppo delle tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio. La bozza indica anche ‘i mezzi di attuazione’ fra cui quello di triplicare i finanziamenti per l’adattamento che devono salire ad almeno 120 miliardi di dollari.

Si evidenziano, tuttavia, le difficoltà che i Paesi in via di sviluppo affrontano nell’accesso alla finanza climatica (alti costi del capitale, debito insostenibile, condizionalità) e si richiede la semplificazione e l’armonizzazione delle procedure di approvazione dei fondi. Si indica inoltre di definire un percorso per triplicare entro il 2030 (rispetto ai livelli del 2022) i flussi finanziari annuali in uscita dai principali fondi climatici (tra cui il Fondo per l’Adattamento, il LDCF cioè il fondo per i Paesi meno sviluppati e il SCCF lo Special Climate Change Fund).

COP31, Turchia: pronto un piano per la riduzione del carbone entro il 2030

Il Ministro turco dell’Industria e della Tecnologia, Mehmet Fatih Kacr, ha dichiarato che Ankara punta a mobilitare oltre 5 miliardi di euro di investimenti per la decarbonizzazione del settore industriale entro il 2030. Il Ministro ha aggiunto che la “Piattaforma industriale per la decarbonizzazione“, lanciata ad Antalya a margine della COP31, sta raccogliendo un forte sostegno da parte delle principali istituzioni finanziarie e degli organismi internazionali per lo sviluppo. Tra le priorità dell’Action Agenda turca della COP31 figura anche l’iniziativa Zero Waste, sostenuta dalla Turchia come strumento concreto per ridurre le emissioni di gas serra e promuovere un’economia circolare.