COP31, prima bozza della Cover Decision all’inizio della prossima settimana

È attesa per l’inizio della prossima settimana la prima bozza della Cover Decision della COP31, la 31esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in corso ad Antalya, in Turchia, ossia il testo sugli obiettivi politici generali che sarà approvato insieme al Documento finale vero e proprio della conferenza. Lo ha annunciato il Ministro australiano per l’Energia e il cambiamento climatico Chris Bowen, che co-presiede la COP con il collega turco Murat Kurum. Come riferisce da Antalya il think tank sul clima Ecco, “fino a venerdì la Presidenza consulterà le Parti, con l’obiettivo di pubblicare una prima sintesi, con contributi scritti, entro sabato sera. La prima bozza è attesa all’inizio della seconda settimana”.

I temi in discussione

I temi discussi sono molti: in primo luogo il superamento (overshoot) del limite di 1,5°C di riscaldamento globale posto dall’Accordo di Parigi. Poi il divario tra gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni (NDC) e gli atti concreti per raggiungerli. Quindi la transizione dalle fonti fossili (transitioning away); la deforestazione; la finanza per il clima, l’adattamento al cambiamento climatico; i ristori per le perdite e i danni (loss and damage).

Secondo Ecco, la Russia ha contestato la legittimità stessa della Presidenza a negoziare temi che non sono in agenda. I Paesi arabi guidati dall’Arabia Saudita e quelli in via di sviluppo con in testa l’India si oppongono nel metodo e nel merito, rifiutano obiettivi settoriali e puntano a fissare obblighi solo per i Paesi sviluppati. Il Gruppo africano chiede che si arrivi prima ai risultati negoziati concreti, e solo dopo si parli delle iniziative volontarie dell’Action Agenda e dell’iniziativa politica della Presidenza, la Cover Decision.