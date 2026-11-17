I negoziatori della COP31, la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima in corso ad Antalya, in Turchia, hanno pubblicato una bozza di accordo per avviare il confronto e ridurre le distanze tra i Paesi sui principali nodi delle trattative: il futuro dei combustibili fossili e il finanziamento delle politiche climatiche. L’obiettivo è arrivare a un’intesa definitiva entro la fine della settimana, con la scadenza ufficiale fissata a venerdì. La posta in gioco è particolarmente alta dopo un anno segnato dagli effetti del clima che cambia, tra gli incendi boschivi in Europa e il drammatico scioglimento di un ghiacciaio in Nepal, che ha provocato vittime. A complicare il percorso verso un accordo contribuiscono anche le altre emergenze internazionali, dai conflitti armati all’aumento del costo della vita, che rischiano di sottrarre attenzione e risorse alla lotta contro il cambiamento climatico.

La bozza, composta da 18 pagine, è stata presentata sotto la guida congiunta della presidenza turca e di quella australiana. Chris Bowen, ministro australiano e responsabile dei negoziati nell’ambito dell’accordo sulla presidenza condivisa, ha riconosciuto che il documento contiene anche proposte già respinte da alcuni Paesi. “Francamente, se parlassimo soltanto di ciò su cui siamo tutti d’accordo… a questo punto, così presto nel processo, sarebbe un documento piuttosto breve“, ha dichiarato Bowen durante una conferenza stampa. “Dobbiamo spostare l’ago della bilancia, il che significa affrontare la discussione su questioni sulle quali le parti attualmente non sono del tutto d’accordo, per aiutarle ad avvicinarsi a un’intesa nei prossimi giorni“.

I colloqui annuali delle Nazioni Unite, iniziati il 9 novembre nella città mediterranea di Antalya, coinvolgono quasi 200 Paesi. Al centro delle discussioni figurano il futuro delle fonti fossili, i finanziamenti destinati ai Paesi in via di sviluppo e le misure necessarie per rispondere agli allarmi della comunità scientifica sull’aumento delle temperature globali. La scadenza di venerdì, tuttavia, potrebbe non essere rispettata: le precedenti conferenze sul clima si sono spesso protratte oltre il termine previsto, talvolta anche di diversi giorni.

Combustibili fossili, resta aperta la battaglia sull’abbandono

Uno dei principali terreni di scontro riguarda il destino di carbone, petrolio e gas, responsabili della maggior parte delle emissioni di gas serra. La bozza presenta 2 diverse formulazioni sul futuro dei combustibili fossili. La prima riprende l’impegno concordato nel 2023 per una “transizione fuori” dal loro utilizzo, mentre la seconda propone una misura più ambiziosa, indicando esplicitamente la loro eliminazione graduale. Entrambe le formulazioni potrebbero comunque scomparire dal testo definitivo.

Bowen ha riconosciuto che il tema sarà oggetto di un confronto particolarmente acceso: “È uno dei tanti elementi sui quali ci saranno forti reazioni. Il testo apparirà esattamente come nella bozza? No. È appropriato che nella bozza ci sia una discussione sui combustibili fossili? Assolutamente sì“. Le divergenze riguardano anche l’obiettivo proposto dalla Turchia di portare al 35% entro il 2035 la quota dell’elettricità sul consumo energetico globale. Un altro punto controverso è rappresentato dall’entità dei finanziamenti che i Paesi più ricchi dovrebbero mettere a disposizione delle nazioni più povere per aiutarle ad adattarsi agli effetti del cambiamento climatico.

Intelligenza artificiale, soltanto 9 Paesi aderiscono all’iniziativa turca

Fuori dai negoziati ufficiali, la Turchia ha presentato una dichiarazione volontaria sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di raccogliere adesioni a un impegno per uno sviluppo sostenibile della tecnologia e per il suo utilizzo come strumento nella lotta al riscaldamento globale. L’iniziativa arriva in un momento in cui cresce la preoccupazione degli attivisti climatici per l’espansione dei centri di elaborazione dati, le cui esigenze energetiche rischiano di aumentare ulteriormente le emissioni di gas serra. A questo si aggiungono le pressioni sul consumo di acqua, sull’utilizzo del territorio e sull’approvvigionamento di minerali, oltre ai possibili effetti sull’aumento delle bollette elettriche.

“L’industria e la tecnologia devono essere parte della soluzione climatica“, ha dichiarato il presidente della COP31, Murat Kurum. “Allo stesso tempo, dobbiamo garantire che la rapida crescita dell’intelligenza artificiale sia alimentata e implementata in modo responsabile e utilizzata a beneficio delle azioni per il clima“, ha aggiunto. Per il momento, tuttavia, l’iniziativa ha raccolto un sostegno limitato: soltanto 9 dei quasi 200 Paesi rappresentati alla conferenza hanno sottoscritto la dichiarazione.