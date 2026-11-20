Trasformare i porti del Mediterraneo in piattaforme strategiche per la transizione energetica, rafforzare la cooperazione climatica tra Europa e Africa e costruire città capaci di affrontare gli effetti del cambiamento climatico attraverso una gestione sostenibile dell’acqua. Sono questi i temi al centro delle iniziative promosse da Sogesid alla COP31, in corso ad Antalya, in Turchia, dove il confronto tra istituzioni, università, autorità portuali ed esperti ha posto le basi per nuovi modelli di sviluppo e adattamento climatico. All’Italian Pavilion, Sogesid ha organizzato due eventi, in collaborazione con il Politecnico di Torino e l’Università della Tuscia, dedicati rispettivamente alla resilienza urbana e al futuro delle infrastrutture portuali. Due ambiti strettamente collegati dalla necessità di integrare innovazione tecnologica, tutela ambientale, pianificazione e strumenti di governance capaci di tradurre le strategie climatiche in interventi concreti. Tra le prospettive emerse assume particolare rilievo la visione “Porto 2040”, che propone di superare il modello tradizionale dei porti come semplici infrastrutture logistiche, trasformandoli in centri integrati di sviluppo energetico, innovazione e cooperazione internazionale. Nel corso dei lavori è stata inoltre presentata la proposta MED BLUE PORTS COMPACT, un patto volontario tra porti e comunità del Mediterraneo che prevede l’avvio di tre partenariati pilota e un primo tavolo operativo entro cento giorni dalla COP31.

COP31, Sogesid presenta la visione Porto 2040 per il futuro del Mediterraneo

Il 19 novembre si è svolto l’evento “Porti: piattaforme di collaborazione climatica tra le due sponde del Mediterraneo”, promosso da Sogesid in partnership con l’Università della Tuscia. Al centro del confronto il ruolo che le infrastrutture portuali possono assumere nell’affrontare le trasformazioni climatiche, energetiche ed economiche che interessano l’intero bacino mediterraneo. Ad aprire i lavori è stato il vicepresidente di Sogesid, Massimiliano Panero, che ha illustrato la visione “Porto 2040”, fondata sull’integrazione tra logistica, energia, innovazione e protezione degli ecosistemi costieri. “Guardando al 2040 – ha dichiarato Panero – i porti non possono più essere considerati soltanto infrastrutture per il trasporto e la logistica, ma hub integrati in cui si incontrano energia, innovazione, sostenibilità ambientale e sviluppo dei territori. In un Mediterraneo sempre più esposto agli effetti del cambiamento climatico, i porti sono chiamati a svolgere una funzione nuova: non solo ridurre l’impronta ambientale delle attività marittime e portuali, ma anche contribuire alla resilienza delle aree costiere, alla protezione degli ecosistemi e alla costruzione di una cooperazione concreta tra le due sponde del bacino”. La prospettiva delineata attribuisce dunque ai porti del Mediterraneo una funzione che va oltre il trasporto delle merci e dei passeggeri. Le infrastrutture portuali diventano punti di incontro tra politiche energetiche, adattamento climatico, sviluppo economico e collaborazione tra territori.

MED BLUE PORTS COMPACT, la proposta di un patto tra i porti del Nord e del Sud del Mediterraneo

Una delle iniziative più significative presentate ad Antalya riguarda il MED BLUE PORTS COMPACT, proposta avanzata dall’ONTM per costruire una cooperazione operativa tra porti e comunità delle due sponde del Mediterraneo. Il presidente ONTM, Roberto Minerdo, ha illustrato un percorso fondato su partenariati, progetti ambientali e coinvolgimento delle realtà istituzionali ed economiche interessate. “Da Antalya, ONTM ha lanciato la proposta MED BLUE PORTS COMPACT. Un patto volontario di cooperazione tra porti e comunità del Nord e del Sud del Mediterraneo, con tre obiettivi operativi: avviare tre partenariati pilota tra porti delle due sponde. Sviluppare progetti concreti su energia pulita, resilienza climatica e monitoraggio ambientale. Organizzare un primo tavolo di lavoro entro cento giorni dalla COP31, coinvolgendo istituzioni, autorità portuali, imprese, università e comunità locali”. Minerdo ha inoltre rivolto a Sogesid un invito a collaborare alla costruzione di questo percorso. La proposta punta a sviluppare un modello di cooperazione in cui i porti possano contribuire direttamente alla diffusione delle tecnologie pulite, alla protezione ambientale e alla capacità di adattamento delle comunità costiere.

Porti africani e innovazione climatica, il progetto per integrare infrastrutture e natura

La cooperazione con la sponda africana del Mediterraneo è stata approfondita anche nell’intervento di Alessandro Guerri, direttore generale Affari Europei, Internazionali e Finanza Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Guerri ha illustrato gli obiettivi della NBS-IA, con particolare attenzione all’integrazione delle soluzioni basate sulla natura nelle infrastrutture portuali. “Con la NBS-IA vogliamo fare dei porti africani laboratori di innovazione, integrando le Soluzioni basate sulla Natura nelle infrastrutture tradizionali. L’obiettivo è ridurre i rischi climatici e tutelare gli ecosistemi, trasformando i progetti pilota più efficaci in modelli scalabili, capaci di attrarre investimenti e rafforzare le economie locali”. Il contributo della ricerca scientifica e delle tecnologie digitali è stato invece approfondito da Enrico Maria Mosconi, professore ordinario di Technology and Management of Production presso l’Università degli Studi della Tuscia. “I porti del Mediterraneo devono evolversi da semplici nodi logistici a piattaforme strategiche di cooperazione climatica e sviluppo sostenibile tra le due sponde del bacino. La partecipazione dell’Università della Tuscia alla COP31, al fianco di Sogesid, punta a mettere ricerca e innovazione al servizio della visione Ports 2040: l’integrazione di smart technologies e blockchain sarà la leva decisiva per garantire tracciabilità, efficienza energetica e governance trasparente delle catene logistiche, rendendo le infrastrutture portuali più resilienti e competitive”.

Il Mediterraneo tra biodiversità, cambiamento climatico e cooperazione internazionale

Un altro elemento centrale del confronto è stato il rapporto tra protezione del Mediterraneo, attività economiche e tutela della biodiversità marina. Fabrizio Penna, direttore generale ISPRA, ha richiamato il contributo del monitoraggio ambientale e degli investimenti del PNRR dedicati alla ricerca sulla biodiversità marina. “Il monitoraggio ambientale condotto da Ispra, anche grazie agli importanti investimenti PNRR per la ricerca sulla biodiversità a mare, ci dice che il Mar Mediterraneo è delicato, ma dobbiamo lavorare per trasformarlo da area esposta a rischi in uno scrigno di biodiversità tutelata e in uno spazio di opportunità e dialogo. La sfida climatica non conosce confini: anche la nostra capacità di cooperare deve superarli”. Il ruolo delle conoscenze geologiche nella pianificazione portuale è stato evidenziato da Maureen Gallagher, Global Ambassador della European Federation of Geologists, che ha posto l’attenzione sulla necessità di valutare correttamente l’esposizione delle infrastrutture ai fenomeni climatici e geologici. “I geoscienziati forniscono le evidenze scientifiche necessarie per assumere decisioni basate sul rischio nella gestione dell’erosione costiera, dell’innalzamento del livello del mare, delle inondazioni e dell’instabilità del suolo. Includere i geoscienziati nei team di pianificazione consente di prendere decisioni più informate e precise su dove investire, come progettare infrastrutture portuali resilienti e quali misure di adattamento ridurranno i rischi e i costi nel lungo periodo”.

Da Ravenna a Taranto, il ruolo dei porti italiani nella transizione energetica

Alla COP31 è emerso anche il contributo delle Autorità di Sistema Portuale italiane, impegnate su diversi fronti della sostenibilità ambientale e dell’innovazione energetica. Francesco Benevolo, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale, ha illustrato il ruolo di Ravenna nella collaborazione tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente. “I porti non sono più soltanto varchi per le merci: sono piattaforme su cui Europa, Nord Africa e Medio Oriente possono costruire insieme l’azione per il clima. Ravenna è pronta a fare la propria parte, investendo nella transizione energetica e promuovendo partenariati su CCS, rinnovabili offshore e corridoi marittimi verdi”. Per il Porto di Taranto, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Giovanni Gugliotti, ha sottolineato il valore strategico della cooperazione mediterranea. “Per l’AdSP del Mar Ionio i porti sono infrastrutture strategiche per la competitività, ma anche leve concrete della transizione energetica del Mediterraneo. Il side event promosso da Sogesid, in collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia, rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare la cooperazione tra le sponde del Mediterraneo su decarbonizzazione, innovazione e resilienza. Il Porto di Taranto intende contribuire a questa sinergia, valorizzando il proprio ruolo di hub logistico ed energetico e promuovendo uno sviluppo portuale sostenibile e condiviso”.

Il tema della decarbonizzazione riguarda anche il settore crocieristico. Raffaele Latrofa, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, ha evidenziato la necessità di accompagnare la crescita delle attività portuali con tecnologie energetiche sostenibili. “La nostra leadership nel crocierismo ci assegna una grande responsabilità: accompagnare la crescita verso l’orizzonte delle emissioni zero attraverso il cold ironing, le rinnovabili e l’idrogeno verde, coniugando innovazione e valorizzazione del territorio per generare lavoro e valore duraturo per tutta la comunità”. La relazione tra sviluppo della portualità e salvaguardia ambientale è stata affrontata anche da Roberto Mantovanelli, segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. “Sostenibilità e portualità possono crescere insieme. La tutela dell’ecosistema, insieme alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale e all’innovazione, rappresentano infatti driver di sviluppo, come dimostrano le azioni e i progetti presentati dalla nostra Autorità di Sistema Portuale, in piena coerenza con i pillar della COP31, orientati all’attuazione concreta delle politiche climatiche. Un impegno ancora più significativo in un contesto delicato e unico come quello della laguna di Venezia”.

Trasporti sostenibili, intermodalità e digitalizzazione della logistica

La trasformazione delle infrastrutture marittime richiede anche un’evoluzione delle catene logistiche, dei collegamenti terrestri e dei sistemi di gestione delle informazioni. Antonio Errigo, vicedirettore generale ALIS, ha evidenziato l’impegno della filiera del trasporto nella transizione climatica, con particolare riferimento alle tecnologie navali e all’intermodalità. “Da dieci anni ALIS rappresenta ai massimi livelli una filiera impegnata nella transizione climatica, promuovendo navi tecnologicamente avanzate a zero emissioni in porto. Abbiamo sostenuto un trasporto sostenibile e intermodale anche nel primo e nell’ultimo miglio, collegando porti, imprese e territori. È un contributo concreto e significativo agli obiettivi climatici: la transizione avanza quando l’innovazione diventa pratica quotidiana”. Sull’importanza dell’interoperabilità digitale è intervenuta Cinzia Gatto, responsabile BIM Life Cycle Process di FS Engineering. “Il futuro della logistica nel Mediterraneo va oltre l’infrastruttura fisica. Mettere in connessione dati, sistemi e persone attraverso l’interoperabilità digitale è fondamentale per costruire un ecosistema più integrato e resiliente”.

Città resilienti e sicurezza idrica, il confronto alla COP31 del 18 novembre

La giornata precedente, il 18 novembre, Sogesid aveva dedicato un altro appuntamento al rapporto tra cambiamento climatico, gestione delle risorse idriche e pianificazione urbana. L’evento, organizzato insieme al Politecnico di Torino, aveva come titolo “Dalla pianificazione all’attuazione: costruire città resilienti attraverso la gestione sostenibile dell’acqua, l’innovazione e una governance efficace”. Ad aprire i lavori è stata la presidente di Sogesid, Silvia Paparella, che ha richiamato la necessità di affrontare le vulnerabilità climatiche delle città attraverso un approccio integrato, capace di mettere in relazione infrastrutture, qualità ambientale, disponibilità delle risorse e bisogni sociali. “La resilienza climatica urbana non può essere affrontata con interventi isolati, perché il cambiamento climatico non è una sfida settoriale ma sistemica. Le città sono organi complessi, in cui ambiente costruito, reti idriche, spazi naturali, infrastrutture, servizi e bisogni sociali sono strettamente interconnessi. Per questo servono pianificazione integrata, gestione sostenibile dell’acqua e una governance capace di collegare conoscenza, programmazione e attuazione. Significa saper leggere le vulnerabilità dei territori prima che si trasformino in emergenze, mettere in relazione la qualità urbana con la sicurezza ambientale e accompagnare le amministrazioni pubbliche nella definizione di soluzioni tecnicamente solide, coerenti con i bisogni locali e capaci di produrre risultati misurabili e duraturi”, ha dichiarato Paparella.

Il presidente di ISPRA e SNPA, Maria Alessandra Gallone, ha posto l’accento su un concetto di sicurezza idrica che non può limitarsi alla disponibilità di acqua durante le emergenze. “La capacità idrica non può essere intesa soltanto come capacità di garantire l’approvvigionamento durante una siccità, ma deve diventare la capacità di anticipare i rischi, adattare i sistemi territoriali e infrastrutturali e assicurare nel tempo una disponibilità di acqua quantitativamente e qualitativamente adeguata”. Una prospettiva condivisa da Maria Spena, presidente del Comitato One Water Italy, che ha richiamato l’esperienza del Forum euro-mediterraneo dell’acqua e il valore della collaborazione tra settore pubblico e privato. “Costruire città davvero resilienti significa ripensare la gestione dell’acqua attraverso innovazione, soluzioni sostenibili e una governance condivisa. Il Forum euro-mediterraneo dell’acqua ha dimostrato che la cooperazione tra settore pubblico e privato è essenziale per trasformare questa visione in azioni concrete”.

PNRR e adattamento climatico, il ruolo degli investimenti e della governance

Nel confronto dedicato alla resilienza urbana è stato approfondito anche il contributo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza all’attuazione degli interventi per l’adattamento climatico. Maria Benedetta Francesconi, direttore generale della Direzione Generale Coordinamento, Gestione Progetti e Supporto Tecnico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha evidenziato il rapporto tra investimenti, riforme e risultati. “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano si è dimostrato un moltiplicatore della resilienza climatica perché si sono verificate congiuntamente tre condizioni: riforme e investimenti ampiamente realizzati, l’approccio basato sui risultati che ha prodotto esiti senza precedenti e un sistema di governance capace di guidarne l’attuazione”. Un ulteriore contributo è arrivato da Danilo Bilotta, dirigente dell’Ufficio Ambiente ed Uso del Territorio di AICS, che ha illustrato il ruolo della Cooperazione italiana allo sviluppo nella promozione della sicurezza idrica. “La resilienza climatica urbana dipende dalla sicurezza idrica. La Cooperazione italiana allo sviluppo, attraverso l’AICS, riunisce competenze istituzionali, scientifiche e tecniche per promuovere la gestione sostenibile dell’acqua, l’innovazione e una governance inclusiva, trasformando gli impegni climatici in soluzioni concrete e sostenibili per i Paesi partner e le comunità locali”.

Dal Politecnico di Torino alla Valle Orco, i progetti concreti per la gestione dell’acqua

Nel corso dell’evento sono state presentate anche esperienze che dimostrano come la collaborazione tra università e società di servizi possa contribuire all’adattamento climatico delle infrastrutture idriche. Mariachiara Zanetti, vicerettore del Politecnico di Torino, ha richiamato in particolare gli interventi relativi alla diga di Ceresole, collegati all’attività di Iren Energia, e all’acquedotto della Valle Orco, con il coinvolgimento della Società Metropolitana Acque Torino. “Le attività di ricerca connesse ai cambiamenti climatici devono potere essere trasferite rapidamente sul territorio in quanto occorre fornire una risposta alle esigenze di adattamento. Le esperienze oggi illustrate della diga di Ceresole (Iren Energia) e dell’acquedotto della Valle Orco (Società Metropolitana Acque Torino) sono un esempio di come l’integrazione delle competenze del Politecnico di Torino e delle Società di Servizi abbiano portato a risultati concreti usufruibili dalla popolazione”. Il professor Carlo Vincenzo Camporeale, del Dipartimento DIATI del Politecnico di Torino, ha illustrato il contributo della ricerca scientifica all’incremento della resilienza climatica della città di Torino. Sull’esperienza della Valle Orco si è soffermato anche Giuseppe Bergesio, amministratore delegato di Iren Energia. “L’esperienza Iren in Valle Orco dimostra il valore di una gestione integrata dell’acqua che, di fronte al cambiamento climatico, sa coniugare produzione di energia green, usi idrici e tutela degli ecosistemi”.

Edifici sostenibili e sicurezza delle comunità, la necessità di ripensare la progettazione urbana

Il legame tra gestione delle risorse idriche e trasformazione delle città è stato approfondito da Fabrizio Capaccioli, presidente di Green Building Council Italia. Al centro del suo intervento la necessità di ripensare edifici e spazi urbani tenendo conto della disponibilità delle risorse, della sicurezza ambientale e della capacità delle comunità di adattarsi alle nuove condizioni climatiche. “La gestione sostenibile dell’acqua è una sfida cruciale per la qualità della vita e la sicurezza delle comunità. È necessario ripensare la progettazione degli edifici e delle città per favorire resilienza e un uso responsabile delle risorse idriche. Questo impegno richiede visione e una forte sinergia tra istituzioni, imprese e società civile”. La prospettiva emersa nei due appuntamenti di Antalya collega così la resilienza delle città alla trasformazione delle infrastrutture strategiche. Dalla gestione dell’acqua alla pianificazione degli spazi urbani, dalla digitalizzazione delle catene logistiche alla protezione delle coste, il confronto promosso da Sogesid ha individuato nella collaborazione tra competenze scientifiche, amministrazioni pubbliche e operatori economici uno degli strumenti fondamentali per affrontare le sfide climatiche del Mediterraneo.