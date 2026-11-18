Portare al 35% entro il 2035 la quota di elettricità sui consumi finali di energia a livello globale. È questo uno degli obiettivi al centro della prima bozza della Cover Decision presentata dalla Presidenza della COP31, che propone di imprimere un’accelerazione alla transizione energetica attraverso una maggiore diffusione delle tecnologie elettriche. Un traguardo ambizioso, che potrebbe contribuire alla riduzione delle emissioni e al rafforzamento della sicurezza energetica, ma la cui efficacia climatica dipenderà anche dalla progressiva sostituzione delle fonti fossili con le energie rinnovabili. A evidenziare le opportunità e le difficoltà di questa trasformazione è Massimo Tavoni, Principal Scientist del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), secondo cui l’elettrificazione rappresenta uno dei pilastri fondamentali della transizione energetica globale. La sfida, tuttavia, non riguarda soltanto l’aumento dell’utilizzo dell’elettricità, ma anche le modalità attraverso cui questa viene prodotta e le condizioni economiche e normative necessarie per favorirne la diffusione.

COP31, cosa prevede l’obiettivo 35 by 35 per la transizione energetica

La prima bozza della Cover Decision della COP31 invita i Paesi a contribuire al raggiungimento del cosiddetto target “35 by 35”, che prevede di portare al 35% entro il 2035 la quota dell’elettricità sul totale dei consumi finali di energia. La proposta si inserisce nell’obiettivo più ampio di accelerare la cosiddetta clean electrification, ovvero un processo di elettrificazione pulita capace di accompagnare la trasformazione dei sistemi energetici e di contribuire al contenimento delle emissioni. Nel testo vengono evidenziati diversi potenziali benefici di questa strategia: dalla riduzione delle emissioni al miglioramento della sicurezza energetica, passando per una maggiore efficienza nell’utilizzo dell’energia e per le opportunità di sviluppo economico connesse alla transizione. Il documento costituisce però soltanto una prima base negoziale. I contenuti sono ancora aperti alla discussione tra le Parti e nei prossimi giorni è atteso il confronto necessario a definire una versione definitiva della decisione, da adottare prima della conclusione della COP31. L’obiettivo del 35% rappresenta dunque, allo stato attuale, una proposta contenuta nella bozza e non un impegno già definitivamente approvato.

Elettrificazione e fonti rinnovabili: perché devono avanzare insieme

Uno degli aspetti centrali della proposta riguarda il rapporto tra elettrificazione dei consumi energetici e progressiva diffusione delle fonti rinnovabili. Secondo Massimo Tavoni, l’aumento della quota di elettricità costituisce un passaggio fondamentale della transizione, ma i suoi maggiori benefici climatici possono essere raggiunti soltanto se questo processo procede parallelamente alla sostituzione delle fonti fossili. La questione riguarda quindi due componenti strettamente collegate della trasformazione energetica: da una parte l’incremento dell’utilizzo dell’elettricità nei consumi finali, dall’altra la necessità che una quota crescente della produzione elettrica provenga da fonti rinnovabili. È proprio questa complementarità a rendere centrale il concetto di elettrificazione pulita richiamato dalla Presidenza della COP31. L’espansione delle tecnologie elettriche può favorire il percorso di decarbonizzazione, ma il risultato climatico complessivo dipende anche dall’evoluzione delle fonti utilizzate per generare l’energia necessaria ad alimentarle.

Il traguardo del 35% entro il 2035: le difficoltà globali e le opportunità per Cina ed Europa

Il raggiungimento del target proposto presenta difficoltà differenti a seconda delle economie coinvolte. Tavoni sottolinea come l’obiettivo sia particolarmente impegnativo su scala mondiale, mentre risulti concretamente perseguibile per alcune delle principali economie. “L’obiettivo proposto del 35% è molto ambizioso a livello globale e potrebbe essere difficile da raggiungere entro il 2035. È invece alla portata di grandi economie come la Cina e l’Europa, ed è anche nel loro interesse nazionale”, afferma Tavoni. La valutazione del ricercatore del CMCC introduce una distinzione importante tra la fattibilità del traguardo a livello globale e le possibilità di raggiungerlo in grandi realtà economiche come Cina ed Europa. Per queste ultime, secondo Tavoni, l’accelerazione dell’elettrificazione non rappresenta soltanto una misura funzionale agli obiettivi climatici, ma risponde anche a un interesse nazionale. Il collegamento tra transizione energetica, sicurezza degli approvvigionamenti, efficienza e sviluppo economico costituisce del resto uno degli elementi esplicitamente richiamati nella bozza negoziale della COP31.

Transizione energetica in Italia, il problema delle tasse sull’elettricità rispetto al gas

Accanto alle prospettive internazionali, Tavoni richiama l’attenzione su un problema che riguarda direttamente l’Italia: il peso delle regole e della fiscalità sulle scelte energetiche. La diffusione delle tecnologie elettriche, infatti, può incontrare ostacoli che non dipendono esclusivamente dalla disponibilità delle tecnologie o dagli obiettivi climatici, ma anche dalle condizioni economiche determinate dai sistemi normativi e regolatori. “Un’ulteriore sfida consiste nell’evitare che l’elettrificazione venga frenata da ostacoli normativi e regolatori. In Italia, ad esempio, l’elettricità è tassata più del gas in alcuni casi, con il rischio di annullare i vantaggi economici derivanti dal passaggio alle tecnologie elettriche”. La questione evidenziata dal ricercatore riguarda il possibile disallineamento tra gli obiettivi della transizione energetica e le condizioni fiscali applicate ai diversi vettori energetici. Se in determinate situazioni l’elettricità risulta maggiormente tassata rispetto al gas, il vantaggio economico associato all’adozione di tecnologie elettriche può ridursi o venire meno. Si tratta di un elemento rilevante per la concreta attuazione delle politiche di elettrificazione, perché mette in evidenza come la trasformazione dei consumi energetici richieda non soltanto obiettivi quantitativi, ma anche un contesto normativo e regolatorio coerente con la loro realizzazione.

Il negoziato della COP31 e il ruolo dell’elettrificazione nelle politiche climatiche

Il confronto internazionale dei prossimi giorni sarà determinante per stabilire quale spazio troverà il target 35 by 35 nella versione definitiva della Cover Decision. La formulazione attualmente proposta dalla Presidenza invita i Paesi a contribuire all’obiettivo globale, mentre il negoziato dovrà definire il testo conclusivo da sottoporre all’adozione. La centralità attribuita all’elettrificazione pulita pone in primo piano il rapporto tra le strategie di riduzione delle emissioni e le politiche necessarie a sostenere la trasformazione dei sistemi energetici. Le considerazioni di Tavoni evidenziano due aspetti decisivi di questo percorso: la necessità di accompagnare la crescita dei consumi elettrici con una maggiore diffusione delle energie rinnovabili e l’importanza di evitare che ostacoli fiscali, normativi e regolatori compromettano la convenienza economica delle tecnologie elettriche. In questo quadro, la proposta della COP31 apre un confronto che coinvolge tanto gli impegni climatici internazionali quanto le scelte delle singole economie, chiamate a valutare le condizioni necessarie per rendere concretamente raggiungibili gli obiettivi di elettrificazione entro il 2035.