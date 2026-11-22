I negoziati sul clima delle Nazioni Unite, in corso ad Antalya, in Turchia, si avvicinano a un possibile accordo finale, ma le distanze tra i Paesi partecipanti restano significative. Questa mattina è stata presentata una nuova bozza di intesa, elaborata dalle presidenze della COP31, affidate ad Australia e Turchia, con l’obiettivo di individuare un compromesso sulle prossime tappe della lotta al riscaldamento globale. Il documento, diffuso con 2 giorni di ritardo rispetto alla scadenza inizialmente prevista per la conclusione della conferenza, ha già suscitato le perplessità dell’Unione Europea. Il nodo principale riguarda ancora una volta il futuro dei combustibili fossili: nella proposta non compare alcun riferimento esplicito a petrolio, gas e carbone.

La bozza riprende invece un’impostazione già adottata in una precedente conferenza sul clima, limitandosi a richiamare la necessità di avviare una transizione verso l’abbandono delle fonti fossili, senza introdurre impegni più concreti e incisivi. Una scelta che rischia di alimentare ulteriormente le tensioni tra le delegazioni, proprio mentre i lavori sono ormai ampiamente oltre i tempi stabiliti. Tra gli elementi centrali del documento figura comunque l’elettrificazione dell’economia globale, obiettivo sostenuto fin dall’inizio dalla presidenza turca. La sua approvazione, tuttavia, richiede il consenso unanime di quasi 200 Paesi, chiamati a pronunciarsi durante la sessione conclusiva di oggi.

Dopo 2 settimane di confronti, il compromesso appare ancora lontano. L’Unione Europea e altri governi chiedono un impegno più ambizioso per ridurre progressivamente l’utilizzo dei combustibili fossili, mentre i Paesi produttori di petrolio, tra cui l’Arabia Saudita, continuano a opporsi a una formulazione più stringente. Le perplessità europee sono particolarmente forti: l’ultima proposta viene considerata un arretramento rispetto alle aspettative iniziali e cresce il timore che la conferenza possa terminare senza un’intesa. Anche la posizione tedesca evidenzia le difficoltà del negoziato, con una resistenza particolarmente marcata da parte dei Paesi produttori di petrolio.

La presidenza turca continua invece a mostrarsi fiduciosa sulla possibilità di superare le divisioni. Il presidente della COP31 e ministro dell’Ambiente turco, Murat Kurum, ha sostenuto che le distanze tra le delegazioni si stanno progressivamente riducendo e che nella sala dei negoziati esiste la volontà politica necessaria per raggiungere un’intesa. Dopo una notte di trattative particolarmente intense, Kurum ha inoltre confermato che il testo definitivo è stato trasmesso alla segreteria della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc), per la revisione giuridica e la successiva distribuzione a tutte le delegazioni.

La partita resta dunque aperta. Da una parte, la presidenza punta a chiudere la conferenza con un accordo condiviso e a consolidare l’obiettivo dell’elettrificazione globale; dall’altra, permane lo scontro sulla necessità di indicare una strada più chiara per l’uscita dai combustibili fossili. Sarà il consenso unanime dei Paesi partecipanti a determinare se la COP31 riuscirà a raggiungere un’intesa o si concluderà con un nuovo rinvio.