Ogni 4° giovedì di novembre gli Stati Uniti si fermano per celebrare il Thanksgiving, una delle ricorrenze più sentite e identitarie della cultura nordamericana. In questa giornata milioni di famiglie percorrono migliaia di km per riunirsi attorno alla tavola imbandita, condividendo un pasto che affonda le proprie radici nella storia coloniale del Paese. Nata ufficialmente come momento di gratitudine per il raccolto e le benedizioni ricevute durante l’anno, la festa si è trasformata nel corso dei secoli in un rito laico e universale, capace di unire cittadini di ogni origine e credo religioso. Oltre all’aspetto gastronomico e familiare, la ricorrenza segna tradizionalmente l’inizio della stagione natalizia e del frenetico shopping invernale. Capire davvero il significato di questa giornata richiede però di esplorarne tanto il folklore quanto le complesse dinamiche storiche.

Le origini storiche tra mito e realtà

La narrazione tradizionale fa risalire la nascita del Ringraziamento all’autunno del 1621, nella colonia di Plymouth, nell’attuale Massachusetts. I Padri Pellegrini, separatisti inglesi giunti l’anno precedente a bordo della nave Mayflower per sfuggire alle persecuzioni religiose, avevano affrontato un primo inverno drammatico che aveva decimato quasi metà dei 102 coloni sbarcati. La sopravvivenza del gruppo fu resa possibile dall’intervento della tribù locale dei Wampanoag, in particolare grazie a Squanto, un nativo che parlava inglese e insegnò ai nuovi arrivati come coltivare il mais, pescare e sfruttare le risorse del territorio.

Per celebrare il primo raccolto abbondante, il governatore William Bradford organizzò una festa di 3 giorni alla quale parteciparono anche circa 90 guerrieri Wampanoag guidati dal capo Massasoit. Quella che oggi viene ricordata come una cena armoniosa fu in realtà un evento molto diverso dai canoni moderni, privo di dolci o patate e caratterizzato da carne di cervo, uccelli selvatici e pesce. Per oltre 2 secoli i giorni di ringraziamento rimasero celebrazioni sporadiche e locali, finché nel 1863, nel pieno della Guerra Civile, il presidente Abraham Lincoln proclamò il Thanksgiving festa nazionale per favorire l’unità del Paese.

Le tradizioni a tavola e i riti contemporanei

Il fulcro indiscutibile della giornata resta il pranzo familiare, dominato dal celebre tacchino arrosto ripieno, accompagnato da purè di patate, salsa di mirtilli rossi, patate dolci e la classica torta di zucca. Secondo le stime delle associazioni di settore, ogni anno negli Stati Uniti vengono consumati circa 46milioni di tacchini in questa sola occasione, rendendo la pietanza il simbolo gastronomico assoluto della festività. Accanto al cibo, nel tempo si sono consolidati rituali mediatici e popolari che scandiscono il ritmo della giornata. A New York va in scena la parata dei grandi magazzini Macy’s, inaugurata nel 1924 e celebre per i giganteschi palloni aerostatici che sfilano lungo Manhattan davanti a milioni di spettatori. Nel pomeriggio l’attenzione si sposta sul football americano, con le tradizionali partite della NFL trasmesse in diretta nazionale, mentre alla Casa Bianca il presidente in carica compie il gesto simbolico di graziare 2 tacchini vivi, salvandoli dal forno.

Come è cambiata la festa nel corso dei decenni

Con l’avanzare della società dei consumi nel XX secolo, il significato del Ringraziamento ha subito una profonda metamorfosi, spostandosi progressivamente dalla sfera spirituale e comunitaria verso una dimensione commerciale. L’introduzione del Black Friday, il venerdì immediatamente successivo alla festa caratterizzato da sconti aggressivi, ha finito per inglobare la stessa serata del giovedì, con molti negozi che hanno anticipato le aperture trasformando il post-pranzo in una corsa agli acquisti.

Negli ultimi anni si è inoltre diffusa la pratica del Friendsgiving, un’alternativa informale celebrata tra amici anziché con i parenti, pensata soprattutto per i giovani lavoratori e gli studenti che vivono lontano dalle città d’origine. Anche il menù tradizionale ha registrato un’evoluzione significativa, adattandosi alle nuove sensibilità alimentari attraverso versioni vegetariane, vegane e piatti che riflettono il mosaico multiculturale degli Stati Uniti moderni.

L’analisi critica e le ombre del mito fondativo

Dietro l’immagine idilliaca di pace e fratellanza tramandata dai libri scolastici si cela però una realtà storica ben più drammatica, che negli ultimi decenni è stata oggetto di una profonda revisione critica. L’alleanza tra i coloni inglesi e i Wampanoag fu infatti dettata da reciproche necessità strategiche e durò appena una generazione, lasciando presto spazio all’espansione territoriale violenta degli europei. L’arrivo dei coloni portò con sé epidemie devastanti che sterminarono intere popolazioni indigene, seguite da guerre sanguinose come la Guerra di Re Filippo del 1675, che segnò la quasi totale distruzione della nazione Wampanoag.

Per moltissimi nativi americani, il 4° giovedì di novembre rappresenta dunque una ricorrenza dolorosa, tanto che dal 1970 a Plymouth si celebra ufficialmente la Giornata Nazionale del Lutto. Questa contromanifestazione nasce per ricordare il genocidio culturale e fisico subìto dai popoli originari del continente, denunciando come il mito del primo Ringraziamento sia stato utilizzato per edulcorare la violenza della colonizzazione. Rileggere criticamente questa festa significa oggi riconoscere che la prosperità celebrata attorno alla tavola americana poggia su una storia complessa, fatta di incontri ma anche di espropriazioni mai del tutto sanate.