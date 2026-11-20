Per chi vive sulla superficie terrestre, la protezione dalle radiazioni solari si ottiene ricorrendo a creme solari. Esistono tuttavia altri tipi di “raggi” – come la radiazione cosmica galattica – che vengono bloccati dall’atmosfera e dal campo magnetico terrestre. I raggi cosmici galattici sono particelle ad alta energia presenti nello spazio. Secondo la NOAA, possiedono un’energia tale da poter causare errori o danni ai sistemi elettronici dei veicoli spaziali. Alla luce di ciò, la NASA mira a comprendere gli effetti dell’esposizione a tali radiazioni sull’essere umano, in particolare nel caso di esposizioni prolungate che potrebbero interessare gli astronauti impegnati in missioni nello spazio profondo, sulla Luna o, in futuro, in missioni di lunga durata verso Marte.

Kerry O’Banion, professore di neuroscienze, studia le radiazioni spaziali da oltre 15 anni. “Sappiamo che i cambiamenti cognitivi derivanti dall’esposizione alle radiazioni nello spazio rappresentano un rischio concreto”, afferma O’Banion, membro del Del Monte Institute for Neuroscience. Le sue ricerche precedenti hanno dimostrato che l’esposizione alla radiazione cosmica può accelerare l’insorgenza della malattia di Alzheimer. “È fondamentale comprendere in che modo vengano alterate le cellule cerebrali. Individuare quali meccanismi siano coinvolti e le modalità di tale alterazione potrebbe favorire lo sviluppo di contromisure volte a proteggere gli astronauti o a ridurre la loro esposizione alle radiazioni spaziali”.

Un nuovo studio

Di recente, il suo laboratorio ha dimostrato che le alterazioni del sistema immunitario cerebrale indotte dalle radiazioni differiscono tra individui di sesso maschile e femminile. Lo studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, ha rilevato che, nonostante la presenza di cambiamenti a livello molecolare in entrambi i sessi, non si sono riscontrate alterazioni comportamentali o cognitive a breve termine né negli uomini né nelle donne. Le implicazioni a lungo termine di tali cambiamenti sono ancora oggetto di indagine. “Saranno necessari ulteriori studi, che prendano in esame diversi archi temporali ed effetti in altri sistemi sperimentali, per approfondire la questione”, ha dichiarato O’Banion.

Le radiazioni spaziali alterano le cellule immunitarie del cervello

I ricercatori dell’Università di Rochester hanno condotto gli esperimenti presso il NASA Space Radiation Laboratory, situato nel Brookhaven National Laboratory (Long Island), utilizzando radiazioni spaziali simulate generate da acceleratori di particelle. All’epoca della ricerca, il Brookhaven era l’unica struttura al mondo dotata di tale tecnologia; oggi ne esistono due. Mark Osabutey, studente laureato in neuroscienze, ha guidato un progetto che ha utilizzato il sequenziamento dell’RNA a singola cellula per esaminare quasi 16.000 microglia – le cellule immunitarie del cervello – prelevate da topi maschi e femmine esposti a una simulazione di radiazione cosmica galattica.

“Sorprendentemente, nonostante i chiari cambiamenti a livello molecolare, al momento dell’analisi non abbiamo riscontrato un’attivazione infiammatoria diffusa né deficit comportamentali misurabili associati alle radiazioni“, ha affermato Osabutey, suggerendo che le risposte molecolari all’esposizione alle radiazioni potrebbero manifestarsi in anticipo, oppure non essere necessariamente correlate a compromissioni funzionali rilevabili.

I ricercatori hanno scoperto che le microglia di maschi e femmine presentano risposte differenti. Nel cervello dei maschi sono stati osservati cambiamenti legati all’adattamento allo stress cellulare e al metabolismo, mentre nel cervello delle femmine le microglia hanno mostrato una più ampia riduzione delle vie di segnalazione immunitaria. Non è ancora chiaro se tali alterazioni siano di natura protettiva, dannosa o temporanea.

È stato tuttavia riscontrato un cambiamento comune in entrambi i sessi: un aumento della proteina FKBP5 in due aree cerebrali, la corteccia e il giro dentato. La proteina FKBP5 è coinvolta nella regolazione delle risposte cellulari allo stress. “Ora dobbiamo comprendere se la FKBP5 svolga un ruolo protettivo o dannoso, e in che modo le diverse esposizioni alle radiazioni e altri fattori di stress tipici dei voli spaziali influenzino la salute del cervello a lungo termine”, ha spiegato Osabutey. “I nostri risultati sottolineano l’importanza di tenere in considerazione il sesso biologico nella valutazione dei rischi neurologici durante i voli spaziali e individuano potenziali percorsi per lo sviluppo di strategie protettive”.