Crolla il mito del clima tropicale stabile: il cambiamento climatico sta rendendo i tropici più caldi

Un nuovo studio rivela che le aree tropicali, spesso considerate al riparo dagli effetti del cambiamento climatico, stanno in realtà subendo cambiamenti significativi nei regimi pluviometrici e nella frequenza di temperature estreme. I ricercatori hanno analizzato gli eventi climatici presso la stazione di ricerca di La Selva, in Costa Rica, e la stazione di campo di El Verde, a Porto Rico. È emerso che, sebbene le temperature medie non abbiano subito variazioni sostanziali nel tempo, nel 2024 entrambe le località hanno registrato un numero significativamente maggiore di giornate caratterizzate da caldo estremo rispetto ai dati a lungo termine raccolti a partire dal 1992. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista PLOS Climate.

“A La Selva, prima del 2024, si contavano in media otto ‘giornate calde’ all’anno – ovvero giorni in cui la temperatura superava il 95° percentile dei valori registrati in quel sito“, ha spiegato Alonso Ramirez, autore principale dello studio e docente presso il Dipartimento di Ecologia Applicata della North Carolina State University. “Oggi quel numero è salito a 30. Questi picchi di temperatura stanno diventando più intensi e più frequenti”.

Andamenti delle precipitazioni

È interessante notare come le due località abbiano mostrato andamenti delle precipitazioni opposti, pur trovandosi relativamente vicine l’una all’altra. A La Selva si sono verificati più episodi di piogge intense e un minor numero di giorni senza precipitazioni, mentre a El Verde è aumentato il numero di giorni di siccità. A La Selva, gli eventi in cui le precipitazioni hanno superato il 99° percentile sono passati da circa uno all’anno nel periodo 1983-1985 a sei nel 2024. El Verde non ha registrato un aumento significativo di precipitazioni estreme, ma ha osservato un incremento dei periodi di siccità, passati da 152 a 170 giorni all’anno.

“È stato sorprendente osservare come una località stia diventando più umida e l’altra più secca“, ha affermato Marcelo Ardon, coautore dello studio e docente presso il Dipartimento di Risorse Forestali e Ambientali e il Center for Geospatial Analytics della NC State University. “Data la loro vicinanza, ci aspettavamo di riscontrare tendenze simili in entrambi i siti. Ciò dimostra che il cambiamento climatico è un fenomeno in atto proprio ora, e possiamo provarlo con dati che non coprono un arco temporale particolarmente esteso”.

Il cambiamento climatico colpisce anche aree stabili

Questi risultati mostrano come il cambiamento climatico stia interessando anche aree solitamente considerate caratterizzate da un clima stabile. “Molti tendono a pensare ai tropici come a zone stabili e immutabili, specialmente all’interno di aree protette come quelle che stiamo studiando”, ha affermato Ramirez. “Secondo la visione comune, questi luoghi non dovrebbero mostrare cambiamenti significativi dovuti all’impatto antropico. Al contrario, questi due siti, che rappresentano importanti punti di riferimento per la ricerca, mostrano chiari mutamenti nel clima e nell’ambiente, i quali, a loro volta, influiscono sul funzionamento dell’ecosistema”.