Un imponente distacco di circa 100 metri cubi di roccia si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 29 novembre, nella valle dei Molini, nel territorio comunale di Roveré della Luna, in Trentino. Il crollo, avvenuto sul monte Spino, ha provocato l’interruzione della viabilità forestale, isolando due abitazioni residenziali. A destare particolare attenzione è la presenza di ulteriore materiale roccioso in posizione instabile, per il quale si rende necessario un urgente intervento di messa in sicurezza. Ad osservare il crollo è stato un escursionista, che ha immediatamente allertato la Centrale unica di emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Roveré della Luna, il Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e il Servizio geologico della Provincia autonoma di Trento. Presente anche il sindaco Germano Preghenella.

Frana sul monte Spino: sopralluoghi con i droni e rocce ancora instabili

Le verifiche condotte sul versante, effettuate anche con l’ausilio dei droni, hanno permesso di individuare la nicchia di distacco, in corrispondenza della quale è stato rilevato un blocco roccioso instabile. Gli accertamenti hanno inoltre consentito di esaminare la fessura lungo la quale si sono mobilizzati i blocchi, caratterizzata dalla presenza al suo interno di terra e radici. A monte della fessura è stata individuata una consistente porzione di roccia in condizioni di instabilità. La situazione riscontrata durante il sopralluogo richiede pertanto un intervento urgente di disgaggio e pulizia del versante.

Crollo nella valle dei Molini: precipitati blocchi fino a 30 metri cubi

Particolarmente significative sono le dimensioni del materiale coinvolto nel movimento franoso. Alcuni dei massi precipitati dal monte Spino raggiungono infatti un volume di circa 30 metri cubi, mentre altro materiale roccioso si è frantumato durante la caduta, dando origine a blocchi di dimensioni inferiori. Le conseguenze del crollo interessano direttamente anche la viabilità locale. Il materiale precipitato ha interrotto la strada forestale che conduce a due abitazioni residenziali, rimaste isolate. Nelle strutture sono presenti anche alcuni animali. Due residenti hanno preferito non abbandonare la propria abitazione. Nonostante l’interruzione della viabilità forestale, potranno comunque raggiungere il paese di Roveré della Luna attraverso sentieri alternativi.