Cuba deve fare i conti con un preoccupante deterioramento delle condizioni sanitarie della popolazione. Per la prima volta dal 1950, anno di inizio delle rilevazioni statistiche, l’aspettativa di vita sull’isola è diminuita, registrando una contrazione di oltre quattro anni nell’arco di appena un quinquennio. A lanciare l’allarme è stato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferenza stampa tenuta in occasione della sua visita all’Avana. I dati illustrati restituiscono il quadro di un Paese alle prese con una profonda crisi economica e sanitaria, caratterizzata dall’aumento della mortalità e dal peggioramento delle condizioni di assistenza anche per i pazienti più vulnerabili.

Cuba, l’aspettativa di vita crolla da 78,8 a 74,4 anni

“In generale, la mortalità è aumentata e l’aspettativa di vita a Cuba è diminuita per la prima volta da quando sono iniziate le rilevazioni statistiche, nel 1950, passando da 78,8 anni nel 2020 a 74,4 anni nel 2025”, ha osservato Tedros Adhanom Ghebreyesus. La contrazione di 4,4 anni dell’aspettativa di vita tra il 2020 e il 2025 rappresenta un’inversione di tendenza storica per Cuba. Il peggioramento degli indicatori sanitari si è verificato ancora prima dell’introduzione, da parte di Washington, del blocco quasi totale delle forniture di petrolio, entrato in vigore nel gennaio 2026.

La crisi economica di Cuba e le conseguenze del blocco energetico

L’isola è alle prese dal 2020 con una grave crisi economica, ulteriormente aggravata dalle restrizioni sulle forniture petrolifere imposte dagli Stati Uniti, che hanno prosciugato le riserve di valuta estera del governo cubano. A queste misure si aggiunge l’embargo statunitense al quale Cuba è sottoposta dal 1962. Le difficoltà economiche ed energetiche si intrecciano con quelle di un sistema sanitario che per lungo tempo ha ottenuto riconoscimenti a livello internazionale per la qualità dei servizi offerti. Secondo il direttore generale dell’Oms, la sanità cubana oggi “sta attraversando un periodo difficile e critico”.

Mortalità infantile più che raddoppiata e aumento della mortalità materna

Particolarmente preoccupanti sono i dati relativi alla salute dei bambini e delle madri. Secondo quanto illustrato dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, il tasso di mortalità infantile a Cuba è più che raddoppiato nell’arco di cinque anni, passando da circa 4 decessi ogni 1.000 nascite nel 2020 a 9,9 nel 2025. Un peggioramento ha interessato anche gli indicatori relativi alla mortalità materna, il cui tasso è passato da 37,4 nel 2019 a 44,1 nel 2025. L’aumento della mortalità tra madri e neonati costituisce uno degli aspetti più critici del quadro sanitario delineato da Tedros Adhanom Ghebreyesus durante la visita nella capitale cubana.

Tumori pediatrici, il tasso di sopravvivenza dei bambini scende dall’85% al 65%

Le conseguenze della crisi energetica si riflettono anche sull’assistenza ai piccoli pazienti oncologici. Il direttore generale dell’Oms ha riferito che, dall’inizio del blocco energetico, il tasso di sopravvivenza dei bambini affetti da tumori è sceso dall’85% al 65%, con una diminuzione di 20 punti percentuali. Di fronte al deterioramento delle condizioni sanitarie dell’isola, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha annunciato uno stanziamento di due milioni di dollari destinato a sostenere le vaccinazioni infantili e l’acquisto di attrezzature mediche essenziali. L’intervento dell’Organizzazione mondiale della sanità è dunque rivolto a due ambiti fondamentali dell’assistenza sanitaria: la prevenzione delle malattie attraverso le vaccinazioni pediatriche e la disponibilità delle apparecchiature necessarie per garantire le prestazioni mediche.

Le riforme economiche di Cuba e il sostegno dell’Oms e delle Nazioni Unite

Nel corso della visita all’Avana, il direttore generale dell’Oms ha affrontato anche il tema delle riforme economiche annunciate dal governo cubano. Il programma punta a favorire lo sviluppo di un’economia di mercato e prevede l’apertura di interi settori dell’economia all’iniziativa privata. Tedros Adhanom Ghebreyesus ha sottolineato che l’Organizzazione mondiale della sanità e le Nazioni Unite stanno fornendo il proprio “sostegno” all’attuazione del programma. “La riforma proposta dal governo riguarda l’economia, il mercato, la sanità e praticamente tutti i settori. E noi le offriamo il nostro sostegno”, ha sottolineato il direttore generale dell’Oms.

Le sanzioni internazionali e i problemi interni di Cuba

Secondo Tedros Adhanom Ghebreyesus, il superamento della crisi cubana passa attraverso la necessità di affrontare tanto le conseguenze delle sanzioni internazionali quanto le criticità interne riconosciute dallo stesso governo dell’isola. “Il governo incontra difficoltà nel settore sanitario e in altri comparti a causa delle sanzioni, che tutti conoscono. Allo stesso tempo, è positivo che il governo riconosca l’esistenza anche di problemi interni. È molto importante affrontare sia le questioni esterne sia quelle interne per poter andare avanti”, ha concluso.