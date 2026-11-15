Cuba, dalla canna da zucchero all’energia elettrica: il piano per salvare un’industria in crisi

Cuba punta sulla produzione di energia elettrica per rilanciare la sua storica industria dello zucchero, uno dei comparti che per decenni hanno rappresentato il pilastro dell’economia dell’isola e che oggi attraversa la crisi più grave da oltre un secolo. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha chiesto una profonda riconversione del settore saccarifero, indicando nella produzione di elettricità, nella valorizzazione delle biomasse e nello sviluppo dei derivati della canna da zucchero le nuove direttrici di una trasformazione industriale che dovrà affiancare la tradizionale attività zuccheriera. Una strategia che punta a sfruttare maggiormente le potenzialità degli impianti esistenti, superando un modello produttivo concentrato prevalentemente sulla lavorazione della canna e sulla commercializzazione dello zucchero.

Cuba, Díaz-Canel chiede la riconversione dell’industria dello zucchero

La proposta è stata presentata durante un incontro svoltosi all’Avana con i dirigenti del gruppo statale Azcuba e i rappresentanti del comparto saccarifero. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle 176 misure di trasformazione economica e sociale lanciate negli ultimi mesi, attraverso le quali il governo cubano intende affrontare le difficoltà strutturali che interessano diversi settori dell’economia nazionale. Per l’industria dello zucchero, la prospettiva delineata dal presidente prevede un cambiamento delle priorità produttive e dei criteri attraverso i quali valutare l’attività delle imprese. Il capo dello Stato ha sottolineato la necessità di abbandonare gli strumenti tradizionalmente utilizzati per affrontare le difficoltà del comparto. “Il settore non può continuare a gestire la crisi con le ricette del passato”, ha affermato Díaz-Canel, secondo quanto riportato da Granma, organo di diffusione del Partito comunista cubano. Il presidente ha quindi indicato un nuovo criterio di valutazione delle attività industriali, basato non esclusivamente sulla quantità di zucchero prodotta, ma anche sull’“energia che genera, la melassa che produce, i debiti che paga e i salari che corrisponde”. Una diversa impostazione che collega la produzione industriale alla sostenibilità economica delle imprese e alla loro capacità di rispettare gli impegni finanziari e retributivi.

Energia elettrica dalla canna da zucchero: il ruolo delle biomasse e della cogenerazione

Uno degli elementi centrali del progetto riguarda la possibilità di trasformare gli zuccherifici cubani in impianti capaci di produrre energia elettrica anche nei periodi in cui non vengono utilizzati per la macinazione della canna. L’obiettivo è valorizzare le infrastrutture industriali attraverso le loro capacità di cogenerazione, sfruttando le biomasse e, in particolare, i residui derivanti dalla lavorazione della materia prima agricola. In questo modo, l’attività energetica potrebbe affiancare quella saccarifera, ampliando le funzioni produttive degli stabilimenti. La biomassa ricavata dai resti della canna da zucchero assume quindi un ruolo strategico nel percorso di riconversione delineato dal governo. Materiali che derivano dal processo di trasformazione agricola e industriale vengono considerati risorse da valorizzare per ottenere energia, nell’ambito di un’organizzazione produttiva che non si esaurisca con la fabbricazione dello zucchero. La prospettiva è quella di utilizzare più ampiamente le capacità degli impianti, riducendo la dipendenza delle loro attività dalla sola fase di macinazione.

Non soltanto zucchero: Cuba punta anche su etanolo, bioenergia e melassa

La trasformazione annunciata da Díaz-Canel comprende anche lo sviluppo di una filiera industriale dedicata ai derivati della canna da zucchero. Accanto alla produzione di elettricità, il piano prevede infatti la valorizzazione di prodotti come la melassa, la produzione di etanolo, lo sviluppo della bioenergia e l’utilizzo di altri sottoprodotti. L’intenzione è ampliare il ventaglio delle attività economiche collegate alla coltivazione della canna, attribuendo maggiore importanza ai diversi materiali ottenibili durante i processi di lavorazione. La produzione tradizionale di zucchero rimane parte del sistema industriale, ma viene inserita in un modello più articolato, nel quale la stessa materia prima può contribuire a differenti attività produttive. La riconversione prospettata dal presidente cubano punta dunque a modificare la funzione economica del settore saccarifero, affiancando alla sua storica vocazione alimentare nuove opportunità legate all’energia e alla trasformazione industriale dei derivati agricoli.

La crisi dell’industria saccarifera cubana tra coltivazioni deteriorate e difficoltà economiche

Il progetto di rilancio deve tuttavia confrontarsi con una situazione particolarmente complessa. Durante l’incontro con i rappresentanti del settore, Díaz-Canel ha riconosciuto il deterioramento delle coltivazioni di canna da zucchero e i bassi livelli di semina, due criticità che incidono direttamente sulla disponibilità della materia prima necessaria ad alimentare la produzione industriale. Le difficoltà agricole si accompagnano a problemi di natura economica e gestionale, che riguardano sia i rapporti con i produttori sia il funzionamento delle imprese. Tra le questioni evidenziate dal presidente figurano infatti i ritardi nei pagamenti ai produttori e gli arretrati salariali, segnali delle tensioni finanziarie che interessano il comparto. La necessità di pagare i debiti e garantire regolarmente le retribuzioni assume così un peso centrale nella valutazione dei risultati delle aziende, accanto agli obiettivi di produzione. Il rilancio dell’industria saccarifera viene collegato non soltanto alla diversificazione delle attività, ma anche al recupero di una maggiore capacità organizzativa e gestionale.

Díaz-Canel richiama i dirigenti alle proprie responsabilità e chiede l’applicazione delle riforme

Il presidente cubano ha chiesto che le misure previste vengano effettivamente applicate, insistendo sulla necessità di responsabilizzare i dirigenti chiamati a guidare la trasformazione del comparto. Il cambiamento indicato dal governo richiede infatti un diverso approccio alla gestione industriale, nel quale l’efficienza delle imprese e il rispetto degli obblighi economici rappresentino elementi fondamentali insieme alla capacità di sviluppare nuove produzioni. Nel suo intervento, Díaz-Canel ha affrontato anche la questione del blocco economico statunitense, riconoscendolo come un ostacolo per l’economia cubana. Allo stesso tempo, ha sostenuto che tale condizione non possa essere utilizzata per giustificare le inefficienze interne. Il richiamo del presidente mette quindi al centro la necessità di intervenire sulle criticità organizzative e produttive attraverso l’attuazione delle riforme e una maggiore responsabilità nella conduzione delle attività industriali.

Lo zucchero, storico pilastro dell’economia di Cuba, cerca un nuovo modello industriale

La proposta di riconversione arriva in una fase particolarmente delicata per un’industria profondamente legata alla storia economica di Cuba. Un tempo pilastro dell’economia nazionale, il settore saccarifero cubano attraversa oggi la sua crisi più grave da oltre cento anni, una condizione che rende necessario ripensare il ruolo degli stabilimenti e delle attività collegate alla coltivazione della canna da zucchero. La strategia delineata all’Avana segna così un cambiamento nella prospettiva industriale del comparto: gli zuccherifici non vengono più considerati esclusivamente come strutture destinate alla produzione di zucchero, ma anche come possibili centri di generazione elettrica e trasformazione delle biomasse. Il percorso indicato da Díaz-Canel lega il futuro dell’industria alla diversificazione produttiva, al recupero dell’efficienza gestionale e alla valorizzazione delle risorse agricole già utilizzate dal settore. Una trasformazione che il governo cubano intende perseguire nell’ambito delle riforme economiche e sociali, mentre il comparto affronta le difficoltà più profonde della sua storia recente.