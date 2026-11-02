Cyberattacchi ai supermercati in Europa, l’allarme di Hansen: “tentativo d’interrompere l’approvvigionamento alimentare”. L’Italia alza la guardia

“Il ripetersi degli attacchi informatici” che hanno colpito decine di supermercati in Europa “è profondamente preoccupante. Si tratta di un tentativo deliberato di interrompere la nostra catena di approvvigionamento alimentare e di minare la fiducia dei consumatori in essa: un monito che dobbiamo prendere sul serio”. Lo afferma il Commissario Ue all’Agricoltura, Christophe Hansen, assicurando che la “sicurezza alimentare” in Ue “non è attualmente a rischio, ma lo spreco alimentare e l’impatto sulle imprese sono reali”. La serie di incidenti arriva a poche settimane dal primo attacco simile che aveva causato gravi disagi in Francia.

Il Commissario Ue ricorda che la sicurezza alimentare “non riguarda solo la produzione di cibo a sufficienza, ma anche la garanzia che la nostra catena di approvvigionamento alimentare rimanga resiliente di fronte a minacce nuove e in continua evoluzione“. I servizi della Commissione Ue “hanno incontrato a ottobre i rivenditori colpiti dagli attacchi informatici per fare il punto della situazione” e il Commissario assicura che continuerà “a seguire da vicino gli sviluppi e a cercare di ottenere una panoramica completa dei piani di preparazione che i rivenditori hanno messo in atto per rispondere a tali incidenti”.

Questione in collegio Ue

“Solleverò inoltre la questione con i miei colleghi commissari nella nostra prossima riunione. Rafforzare la resilienza richiede un approccio coordinato lungo l’intera catena di approvvigionamento alimentare, dai grossisti agli operatori logistici fino ai rivenditori. Dobbiamo garantire che ogni anello di tale catena sia pronto a resistere e a rispondere alle minacce informatiche”, ha concluso Hansen.

Alert dell’Agenzia cyber in Italia

Alla luce degli attacchi informatici che stanno interessando i sistemi della catena del freddo di numerosi operatori in diversi Paesi europei tra cui Belgio, Lussemburgo, Irlanda, Paesi Bassi, Lettonia, Finlandia e Svezia, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha richiamato gli operatori della grande distribuzione organizzata, della logistica alimentare, della refrigerazione industriale e le società di manutenzione alle misure di sicurezza già raccomandate dopo gli incidenti digitali in una serie di catene di supermercati in Francia. L’Agenzia ha intensificato ogni monitoraggio vista la capillare distribuzione territoriale del settore per individuare ogni possibile caso di attacco.

L’Agenzia raccomanda, qualora non sia già stato fatto, di procedere con la massima urgenza alla verifica dell’eventuale esposizione su internet dei sistemi di controllo e teleassistenza e alla loro segregazione in ambienti protetti, separati dalle reti informatiche aziendali. Tra le ulteriori misure indicate figurano il rafforzamento degli accessi da remoto attraverso vpn e l’autenticazione a più fattori, la verifica degli account privilegiati e l’aggiornamento o la sostituzione dei dispositivi non più supportati dai produttori. Le indicazioni tecniche e operative sono disponibili sul sito dell’Acn nel bollettino Misure urgenti di verifica e mitigazione per operatori della distribuzione alimentare e della filiera del freddo.

Incontro domani

L’Agenzia ha programmato già per domani un incontro con le federazioni di settore e le principali aziende della grande distribuzione nazionale e ha dato la disponibilità delle proprie strutture per rafforzare la capacità di resistenza delle aziende, rinnovare l’attenzione sui rischi per la sicurezza informatica della filiera alimentare e sollecitare se necessario l’adozione subitanea delle necessarie misure di prevenzione e mitigazione.