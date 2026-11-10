Cyberattacchi, allarme UE: dopo i frigoriferi dei supermercati nel mirino anche elettrodomestici e router di casa

Dopo i cyberattacchi ai frigoriferi e ai congelatori dei supermercati, i prossimi bersagli degli hacker potrebbero essere gli elettrodomestici e i router domestici. È l’allarme lanciato da Juhan Lepassaar, direttore esecutivo dell’Enisa, l’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza, che ha richiamato l’attenzione sulle crescenti minacce informatiche e sulla necessità di rafforzare gli investimenti europei nella sicurezza digitale. In alcune dichiarazioni rilasciate all’Afp, Lepassaar ha evidenziato il rischio che gli attacchi informatici possano interessare anche i dispositivi utilizzati quotidianamente nelle abitazioni, ampliando il campo delle potenziali minacce oltre le infrastrutture e le apparecchiature commerciali.

Cyberattacchi, l’allarme dell’Enisa su elettrodomestici e router domestici

Il nuovo avvertimento arriva dopo i recenti attacchi informatici ai sistemi di refrigerazione dei supermercati, episodi che hanno riportato al centro dell’attenzione la vulnerabilità delle apparecchiature tecnologiche. Secondo il responsabile europeo della cybersicurezza, anche gli elettrodomestici e i router utilizzati nelle abitazioni potrebbero diventare i prossimi obiettivi delle operazioni informatiche ostili. Il rischio prospettato dall’Enisa riguarda dunque un possibile ampliamento della superficie degli attacchi, con il coinvolgimento di dispositivi che fanno parte della vita domestica e che potrebbero finire nel mirino degli hacker. Lepassaar ha collegato questo scenario alla necessità di una maggiore attenzione da parte dell’Europa verso la protezione dei sistemi digitali, sollecitando investimenti più consistenti per contrastare minacce informatiche in crescita.

Attacchi ai congelatori dei supermercati, la Francia indica l’Iran

Uno degli aspetti più delicati della vicenda riguarda la possibile origine degli attacchi ai congelatori dei supermercati. La Francia ha indicato l’Iran come responsabile dell’operazione informatica, ma il direttore esecutivo dell’Enisa ha scelto di non commentare questa attribuzione. Lepassaar non ha quindi espresso una valutazione sulla posizione francese, mantenendo distinta la questione della responsabilità dello specifico episodio dal quadro più ampio delle minacce che interessano l’Europa.

Cybersicurezza europea, nel mirino gli hacker legati a quattro Stati

Nel descrivere il contesto della sicurezza informatica europea, il direttore dell’Enisa ha richiamato il ruolo di soggetti che operano in collegamento con apparati statali. Lepassaar ha affermato che è noto come “attori legati allo Stato” riconducibili a Cina, Iran, Corea del Nord e Russia prendano di mira l’Europa. Il riferimento riguarda un panorama di minacce che coinvolge più Paesi e che, secondo il responsabile dell’agenzia europea, richiede una risposta adeguata da parte dell’Unione. Le dichiarazioni non costituiscono, tuttavia, un’attribuzione a questi quattro Stati degli specifici attacchi ai congelatori dei supermercati. Su quell’episodio, infatti, Lepassaar non ha commentato le accuse avanzate dalla Francia nei confronti dell’Iran.

L’Enisa chiede all’Europa maggiori investimenti contro le minacce informatiche

La principale richiesta avanzata dal direttore esecutivo dell’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza riguarda il rafforzamento delle risorse destinate alla difesa digitale. Di fronte alla crescita delle minacce informatiche, Lepassaar ha esortato l’Europa a investire di più nella cybersicurezza, sottolineando l’importanza di contrastare un fenomeno che potrebbe coinvolgere una gamma sempre più ampia di apparecchiature. L’allarme sugli elettrodomestici e sui router domestici assume particolare rilievo proprio perché sposta l’attenzione anche verso la sicurezza degli ambienti privati. Dopo gli attacchi ai sistemi di refrigerazione commerciali, la possibilità che vengano presi di mira dispositivi presenti nelle case rappresenta un ulteriore elemento di preoccupazione nel quadro delineato dall’Enisa. La sfida indicata dall’agenzia europea è quindi quella di rafforzare la capacità di protezione dell’Europa, mentre le operazioni informatiche ostili e le attività di soggetti legati a Stati stranieri continuano a rappresentare una minaccia per la sicurezza digitale del continente.