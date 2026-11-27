Mentre il pianeta sta ancora facendo i conti con gli effetti di uno degli episodi di riscaldamento oceanico più intensi mai registrati, nelle profondità dell’oceano Pacifico si stanno già scrivendo le prime pagine del prossimo capitolo climatico globale, un ribaltamento rapido e violento che potrebbe portare a un vero e proprio crollo termico delle acque equatoriali nel corso del 2027. Gli ultimi dati oceanografici confermano infatti che il Super El Niño 2026 ha ormai raggiunto la sua massima maturità con anomalie termiche superficiali che nel settore orientale del bacino hanno superato la soglia straordinaria dei sei gradi sopra la media, riuscendo a battere persino i record storici stabiliti dai leggendari eventi del 1997 e del 2015. Eppure proprio nel momento in cui questo gigante climatico mostra tutta la sua potenza in superficie, gli strumenti che monitorano gli strati più profondi dell’oceano stanno captando i primi inequivocabili segnali di un’inversione di tendenza destinata a ridisegnare la circolazione atmosferica dell’intero emisfero settentrionale nei prossimi diciotto mesi.

Dal Super El Niño a La Niña: come funziona il ciclo climatico ENSO

Per comprendere come sia possibile passare da un estremo caldo a uno freddo nel giro di poche stagioni bisogna osservare il funzionamento del ciclo ENSO, il grande motore climatico del Pacifico tropicale che regola l’alternanza tra la fase calda di El Niño e quella fredda di La Niña attraverso il continuo dialogo tra la temperatura del mare e la forza dei venti alisei. Quando gli alisei si indeboliscono o addirittura invertono la loro direzione soffiano da ovest verso est e permettono alle acque calde accumulate nei mari dell’Indonesia di riversarsi verso le coste del Sud America, innescando così un evento di El Niño che libera nell’atmosfera immense quantità di calore e umidità. Al contrario, quando questi stessi venti riprendono vigore tornano a spingere le acque superficiali verso occidente e richiamano in superficie le masse d’acqua gelida che stazionano negli abissi orientali, un processo fisico noto come upwelling che spegne il riscaldamento e avvia la fase opposta di La Niña.

Pacifico, una vasta anomalia fredda si sviluppa nelle profondità oceaniche

Ed è esattamente ciò che sta accadendo silenziosamente sotto il pelo dell’acqua, dove nei primi duecento metri di profondità del Pacifico occidentale è comparsa una vasta sacca di acqua anormalmente fredda generata dalle forti raffiche di vento occidentali che hanno accompagnato l’ultima spinta di El Niño. Sebbene nel settore orientale sia ancora attiva una potente onda di Kelvin calda con picchi superiori ai dieci gradi sopra la norma, gli oceanografi interpretano questa massa gelida occidentale come il primo segnale del ricambio imminente, una dinamica che i modelli fisici a lungo termine come il CFSv2 iniziano già a tradurre in una proiezione chiara per l’estate del 2027, quando gran parte del sub-strato oceanico dovrebbe risultare ormai raffreddato e pronto a emergere in superficie.

El Niño verso il collasso nel 2027: le proiezioni dei modelli climatici e la possibile nuova La Niña

A rafforzare questo scenario intervengono le elaborazioni dei più avanzati sistemi di previsione basati sull’intelligenza artificiale, tra cui il modello sviluppato da Severe Weather Europe e addestrato su quasi novecentomila mesi di dati climatici storici per spingere lo sguardo fino a quindici mesi di distanza. Secondo queste simulazioni dopo il picco definitivo atteso nel mese di dicembre con un’anomalia relativa intorno ai 2,9 gradi, il Super El Niño andrà incontro a un collasso particolarmente rapido tra la fine dell’inverno e la primavera del 2027, riportando il Pacifico in una condizione di neutralità all’inizio della stagione estiva prima di lasciar spazio a una nuova La Niña destinata a intensificarsi rapidamente durante l’autunno.

Le probabilità calcolate per lo sviluppo di questa fase fredda nell’inverno 2027-2028 sfiorano ormai il novanta per cento e includono una possibilità superiore al sessanta per cento che l’evento assuma caratteristiche di forte intensità con anomalie negative vicine ai due gradi sotto la media, una tempistica che trova piena conferma anche nelle proiezioni sperimentali elaborate dai centri di ricerca della NOAA.

Dal Super El Niño alla La Niña: cosa insegnano i precedenti storici

La recente storia climatologica dimostra d’altronde che una transizione così brusca non rappresenta affatto un’eccezione ma quasi una regola fisica del sistema terrestre, dal momento che tutti e quattro i precedenti Super El Niño osservati dal dopoguerra a oggi sono stati seguiti da una fase di La Niña già nell’inverno immediatamente successivo. La spiegazione risiede nel bilancio energetico stesso dell’oceano perché un evento caldo di proporzioni colossali finisce inevitabilmente per esaurire il serbatoio di calore che lo alimentava, disperdendo energia verso le latitudini più alte e lasciando l’equatore in una condizione di deficit termico tale da richiedere talvolta persino due inverni consecutivi di La Niña per poter riequilibrare il sistema.

Estate 2027, possibili anomalie climatiche tra Nord America ed Europa e conseguenze sugli uragani atlantici

Se questo ribaltamento dovesse concretizzarsi nei tempi previsti le conseguenze sul meteo mondiale sarebbero profonde e si manifesterebbero già a partire dall’estate del 2027, una fase di passaggio in cui il Nord America sperimenterebbe una netta spaccatura con condizioni più fresche sui settori occidentali e ondate di calore intense tra la regione dei Grandi Laghi e la costa orientale, mentre sul continente europeo il caldo tenderebbe a concentrarsi soprattutto sui settori nord-orientali.

Contemporaneamente l’Atlantico tropicale tornerebbe a essere un sorvegliato speciale per la stagione degli uragani poiché la fine di El Niño elimina quei forti venti in quota che solitamente spezzano i cicloni sul nascere, motivo per cui tutte le stagioni di transizione registrate dalla metà degli anni Novanta hanno fatto segnare un’attività nettamente superiore alla norma con numerosi uragani maggiori pronti a minacciare le coste americane.

Inverno 2027-2028, La Niña e Vortice Polare: possibili effetti su Stati Uniti ed Europa

Lo sguardo è però puntato soprattutto sull’inverno 2027-2028 quando la nuova La Niña avrà raggiunto la sua piena maturità e inizierà a piegare il percorso della corrente a getto polare. Sotto la spinta di un robusto promontorio di alta pressione sul Golfo dell’Alaska, le masse d’aria gelida artica troverebbero una corsia preferenziale per scivolare dal Canada occidentale verso le Grandi Pianure settentrionali e il Midwest degli Stati Uniti portando nevicate abbondanti dalle Montagne Rocciose fino alla valle dell’Ohio e al Quebec, mentre gli stati meridionali e la costa orientale nordamericana resterebbero sotto l’influenza di correnti più miti e asciutte. In Europa il segnale legato al Pacifico giunge sempre più filtrato e meno diretto ma le statistiche delle annate analoghe suggeriscono una maggiore predisposizione a incursioni d’aria fredda dai quadranti nord-orientali verso l’Europa centro-orientale, uno scenario che potrebbe farsi ancora più incisivo qualora il Vortice Polare stratosferico dovesse subire un indebolimento improvviso aprendo le porte a ondate di gelo tardive su entrambi i lati dell’Atlantico.

La barriera di previsione primaverile: perché lo scenario climatico del 2027 presenta ancora incertezze

Prima di poter considerare questo scenario come una certezza assoluta la comunità scientifica dovrà tuttavia attendere il superamento della cosiddetta barriera di previsione primaverile, quella delicata finestra temporale tra marzo e maggio in cui l’atmosfera tropicale attraversa una fase di naturale instabilità che può talvolta rimescolare le carte in tavola. Saranno dunque i prossimi mesi a dirci se la massa fredda nascosta nelle profondità del Pacifico riuscirà a risalire puntuale verso la superficie spinta dal ritorno degli alisei, trasformando quella che oggi è una solida proiezione modellistica nella prossima grande svolta del clima globale.