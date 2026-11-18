Le terre remote dell’Estremo Oriente russo, tra vulcani imponenti, coste selvagge e paesaggi modellati da una natura potente, custodiscono la storia e le tradizioni di alcune delle più piccole comunità indigene della Russia. A mostrarne i luoghi di vita e il profondo legame con il territorio sono alcune immagini satellitari pubblicate da Roscosmos, l’agenzia spaziale russa. Gli scatti offrono uno sguardo dall’alto su 3 aree geografiche legate alla presenza dei coriachi, dei kamciadali e dei kereki, popoli che nel corso dei secoli hanno sviluppato usi, costumi e forme di adattamento strettamente connessi alle caratteristiche dell’ambiente circostante.

Il vulcano Korjakskaja Sopka e la terra dei coriachi

A poca distanza da Petropavlovsk-Kamčatskij, nella penisola della Kamčatka, si erge il vulcano Korjakskij, uno dei principali rilievi vulcanici della regione (foto in alto). La sua denominazione risale al XIX secolo e deriva dalla presenza, alle pendici della montagna, di un insediamento nomade appartenente al popolo dei coriachi. Secondo i dati riportati da Roscosmos, questa comunità indigena conta oggi 7.485 persone. Una popolazione che conserva un’identità culturale legata a un territorio caratterizzato da condizioni climatiche difficili e da un paesaggio dominato dall’attività vulcanica.

Malij Semjačik, il vulcano sacro dei kamciadali

Un secondo scenario si trova nel distretto di Elizovo, sempre nel territorio della Kamčatka, dove si sviluppa la particolare catena vulcanica del Malij Semjačik. Per i kamciadali, popolo indigeno originario della penisola e della costa nord-orientale del Mare di Ochotsk, questo luogo naturale riveste un profondo significato spirituale e sacrale. La comunità conta circa 1.500 persone. Il paesaggio vulcanico, con le sue caratteristiche geologiche e ambientali, rappresenta dunque non soltanto un elemento distintivo della regione, ma anche una componente importante del patrimonio culturale e simbolico di questa popolazione.

Capo Navarin, sulle tracce dei kereki

Il viaggio attraverso le immagini satellitari di Roscosmos si sposta infine verso la Čukotka, nell’estremo Nord-Est della Russia, dove si trova Capo Navarin. In quest’area sono stati individuati antichi insediamenti e incisioni rupestri riconducibili ai kereki, uno dei gruppi indigeni più piccoli e meno conosciuti del Paese. La loro storia e le loro tradizioni sono ancora oggi poco studiate. I numeri restituiscono con particolare evidenza la fragilità demografica di questa comunità: secondo i dati dell’Agenzia federale russa per le questioni delle nazionalità (FADN), aggiornati ad aprile 2026, i kereki sono appena 23.