Dalla Puglia arriva l’innovazione che trasforma gli scarti del pesce in risorse: ENEA premia un progetto di Bari

Trasformare gli scarti della lavorazione del pesce in nuove risorse, contribuendo a ridurre gli sprechi e a promuovere un modello produttivo più sostenibile. È questa l’innovazione che arriva dalla Puglia e che ha conquistato il Premio ENEA per l’economia circolare nell’ambito dell’VIII edizione dell’Innovation Village Award, la manifestazione dedicata alle soluzioni tecnologiche capaci di contribuire agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il riconoscimento è stato assegnato alla De.Ra.Do srl di Bari, che ha brevettato Deracle, un ecosistema innovativo progettato per la valorizzazione degli scarti della filiera ittica. Il progetto è stato selezionato da ENEA per il suo potenziale applicativo nell’ambito dell’economia circolare, distinguendosi tra le proposte finaliste della manifestazione che si è svolta presso l’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli, a Napoli. Nel complesso, ENEA ha assegnato due riconoscimenti a quattro progetti innovativi, individuati tra i 22 finalisti dell’ottava edizione dell’Innovation Village Award, promossa da Knowledge for Business, ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ed ENEA. L’obiettivo è accompagnare le innovazioni più promettenti nel loro percorso di crescita, favorendo il trasferimento delle conoscenze scientifiche verso applicazioni industriali e opportunità di mercato.

Economia circolare, il progetto Deracle di Bari premiato da ENEA

Il Premio ENEA per l’economia circolare è andato dunque alla società barese De.Ra.Do srl, grazie allo sviluppo dell’ecosistema brevettato Deracle, dedicato alla valorizzazione dei materiali di scarto prodotti lungo la filiera ittica. Il progetto si inserisce nell’ambito delle innovazioni orientate a promuovere un utilizzo più efficiente delle risorse e a favorire nuove possibilità di impiego per materiali residuali delle attività produttive. A consegnare il riconoscimento è stato Marco Tammaro, responsabile del Laboratorio ENEA di Tecnologie per rifiuti e materie prime seconde. Oltre al premio, la società vincitrice avrà l’opportunità di confrontarsi direttamente con gli esperti del Dipartimento Sostenibilità ENEA, con l’obiettivo di individuare possibili sviluppi applicativi della tecnologia brevettata. Il riconoscimento rappresenta quindi anche un’occasione per approfondire le prospettive di utilizzo industriale dell’innovazione, attraverso il confronto con competenze scientifiche e tecnologiche specializzate.

Innovation Village Award, premiati anche tre progetti per alimentazione, salute e recupero delle risorse

Accanto al riconoscimento per l’economia circolare, ENEA ha attribuito il Premio Enterprise Europe Network (EEN) ad altri tre progetti, selezionati per il loro potenziale di trasferimento tecnologico nelle filiere industriali ed ecologiche. Il primo è Biomact Edible Coating, sviluppato da Mama Science, una soluzione che consiste in un rivestimento commestibile destinato agli alimenti freschi. L’innovazione riguarda il settore alimentare e propone una tecnologia applicabile ai prodotti freschi. Il secondo riconoscimento è stato attribuito a MyoETA, sviluppato da ETA Bioengineering. Si tratta di un indumento sensorizzato progettato per l’analisi muscolare e la valutazione del rischio di caduta, una soluzione tecnologica che riguarda il monitoraggio delle condizioni fisiche attraverso sensori integrati nell’abbigliamento. Il terzo progetto premiato è MareMag LIFE, sviluppato da MareMag, che prevede un processo brevettato per il recupero di idrossido di magnesio ad alta purezza dalle cosiddette acque madri, ovvero il liquido residuo che rimane dopo la cristallizzazione del sale marino. Quest’ultima innovazione si colloca nel settore del recupero delle materie prime, attraverso la valorizzazione di un residuo derivante dai processi di produzione del sale.

Il sostegno di ENEA per portare le innovazioni sul mercato internazionale

Uno degli aspetti centrali dei riconoscimenti riguarda le opportunità che si aprono per i progetti selezionati, soprattutto in termini di trasferimento tecnologico, collaborazioni industriali e internazionalizzazione. I vincitori del Premio Enterprise Europe Network potranno beneficiare del supporto specialistico di ENEA per partecipare al Virtual Brokerage Event 2027, organizzato nell’ambito della rete europea a sostegno delle imprese. L’iniziativa offrirà ai progetti premiati la possibilità di presentare le proprie soluzioni a imprese, centri di ricerca e potenziali partner internazionali, con l’obiettivo di favorire nuove collaborazioni di natura commerciale, tecnologica e finanziaria. La partecipazione alla rete rappresenta uno strumento per mettere in relazione chi sviluppa nuove tecnologie con i soggetti potenzialmente interessati alla loro applicazione, contribuendo al passaggio dalla fase di ricerca e sviluppo a quella dell’utilizzo concreto nei sistemi produttivi.

Alessandro Coppola: “trasformare la conoscenza in nuovi servizi e prodotti”

Sul ruolo della collaborazione tra ricerca e imprese si è soffermato Alessandro Coppola, direttore della Direzione ENEA di Trasferimento Tecnologico, intervenuto in occasione della premiazione. “Il trasferimento tecnologico mira soprattutto a creare le condizioni di collaborazione con le imprese perché un’idea innovativa possa diventare una soluzione concreta, capace di rispondere ai bisogni delle imprese e della società”, ha commentato Coppola. Il direttore ha quindi illustrato il significato della partecipazione di ENEA all’Innovation Village Award e il contributo che l’Agenzia intende offrire allo sviluppo dei progetti selezionati. “Con la partecipazione all’Innovation Village Award e i riconoscimenti assegnati – ha aggiunto – ENEA intende sostenere progetti ad alto potenziale, portare un contributo non solo come competenze scientifiche ma anche come esperienza nel fare teamwork e creare valore, accompagnandoli nel percorso di sviluppo e favorendo l’incontro con il sistema produttivo e quello finanziario nazionale e internazionale. È attraverso questa catalisi tra ricerca e impresa che possiamo contribuire a trasformare la conoscenza in nuovi servizi e prodotti, sostenibili sia ambientalmente che economicamente”.

ENEA ed Enterprise Europe Network, il collegamento tra ricerca e imprese

L’assegnazione dei premi speciali si inserisce nelle attività attraverso le quali ENEA sostiene la valorizzazione dei risultati della ricerca e il trasferimento tecnologico, favorendo il collegamento tra innovazione scientifica e sistema produttivo. Tra gli strumenti utilizzati rientra la partecipazione a Enterprise Europe Network, la più grande rete europea dedicata al sostegno dell’innovazione e dell’internazionalizzazione delle imprese, della quale ENEA è partner. Il percorso promosso attraverso l’Innovation Village Award punta a creare condizioni favorevoli affinché le tecnologie sviluppate da imprese e realtà innovative possano trovare interlocutori interessati alla loro applicazione e al loro sviluppo. L’ottava edizione dell’Innovation Village Award, ospitata a Napoli, nell’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli, ha così individuato, tra i 22 progetti finalisti, quattro soluzioni alle quali ENEA ha deciso di assegnare i propri premi speciali, riconoscendone il potenziale di crescita e di trasferimento tecnologico.