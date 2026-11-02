Dalla Sicilia alla Maratona di Napoli, l’impresa di Salvo Bua: l’Ufficiale della Marina Militare chiude in 3 ore e 47 minuti ed è primo tra i colleghi

Dalla Sicilia al Golfo di Napoli, affrontando una delle prove più impegnative dell’atletica con la determinazione di chi ha fatto della corsa una passione da coltivare nel tempo. Salvo Bua, Ufficiale della Marina Militare originario di Adrano, in provincia di Catania, ha completato la Maratona di Napoli in 3 ore e 47 minuti, distinguendosi in una manifestazione che ha registrato oltre 8.000 iscritti. Un risultato significativo per lo sportivo amatoriale siciliano, che ha concluso la competizione ottenendo il primo posto tra i tre rappresentanti della Marina Militare presenti alla gara, nell’ambito della partecipazione al Campionato Interforze. Il piazzamento assume un valore particolare considerando il profilo dell’atleta, che non pratica la corsa a livello professionistico ma porta avanti la propria attività sportiva parallelamente agli impegni legati al servizio nella Marina Militare. Una passione alimentata da anni di allenamenti, costanza e sacrifici, che ha trovato nella competizione partenopea un’importante occasione per misurarsi con una distanza impegnativa e con un contesto agonistico di grande partecipazione.

Oltre 8.000 iscritti alla Maratona di Napoli: la sfida dei 42,195 chilometri

La Maratona di Napoli rappresenta un appuntamento di richiamo nel panorama podistico italiano e internazionale. La manifestazione ha trasformato ancora una volta la città partenopea in una grande festa dello sport, richiamando atleti, appassionati e partecipanti impegnati lungo un percorso che unisce la difficoltà della prova atletica alla bellezza del paesaggio del Golfo di Napoli. In questo scenario, Salvo Bua ha affrontato i 42,195 chilometri della maratona, raggiungendo il traguardo con un tempo di 3 ore e 47 minuti e ottenendo un risultato di rilievo anche nel confronto con gli altri militari della Marina presenti alla competizione. La maratona è una disciplina che richiede una preparazione costruita con continuità, nella quale alla resistenza fisica si affianca la capacità di gestire la fatica durante uno sforzo prolungato. Per Bua, che pratica la corsa da anni, la partecipazione alla gara napoletana si inserisce in un percorso sportivo sviluppato attraverso l’impegno personale e la volontà di migliorare le proprie prestazioni, senza perdere il carattere amatoriale della sua attività.

Primo tra gli atleti della Marina Militare: il risultato di Salvo Bua nel Campionato Interforze

Uno degli aspetti più significativi della prestazione riguarda la partecipazione della Marina Militare al Campionato Interforze collegato alla manifestazione. Tra i tre rappresentanti della Marina che hanno preso parte alla competizione, Salvo Bua ha conquistato il primo posto, ottenendo inoltre un ottimo piazzamento nella classifica generale della maratona. Il risultato assume anche un significato legato alla sua esperienza professionale. La carriera militare e la pratica sportiva condividono infatti valori come la disciplina, la perseveranza e la capacità di affrontare situazioni impegnative con determinazione. Elementi che caratterizzano il percorso dell’Ufficiale e che trovano un’applicazione concreta nella preparazione necessaria per completare una maratona. La partecipazione alla competizione napoletana rappresenta così una soddisfazione personale per l’atleta e un motivo di orgoglio anche per la Marina Militare, presente alla manifestazione attraverso i propri rappresentanti.

La passione per la corsa e le parole dell’Ufficiale maratoneta

Per Salvo Bua, il valore della corsa non si esaurisce nel risultato cronometrico. La partecipazione alle maratone rappresenta soprattutto un’occasione per confrontarsi con le proprie capacità, affrontare nuove sfide e dare continuità a una passione che accompagna da anni la sua vita. “Ogni maratona è una sfida prima di tutto con se stessi. Dietro il traguardo ci sono allenamenti, sacrifici e la voglia di migliorarsi, senza smettere di divertirsi e di vivere lo sport con passione”, racconta l’Ufficiale maratoneta Salvo Bua. Nelle sue parole emerge il significato di un’attività sportiva praticata non soltanto per raggiungere un determinato tempo, ma anche per il piacere di correre e per la soddisfazione di portare a termine un impegno costruito attraverso la preparazione. La capacità di conciliare la professione con gli allenamenti rappresenta una componente fondamentale del suo percorso, nel quale la passione per lo sport si accompagna alla volontà di continuare a migliorarsi.

Da Adrano a Roma, il legame con la Sicilia dell’Ufficiale della Marina Militare

Originario di Adrano, in provincia di Catania, e romano d’adozione, Salvo Bua conserva un legame profondo con la propria terra d’origine. Le radici siciliane continuano a rappresentare un elemento importante della sua identità, anche lontano dai luoghi in cui è cresciuto. La partecipazione alla Maratona di Napoli aggiunge così un nuovo risultato al percorso di uno sportivo che porta con sé il riferimento alla Sicilia e alla propria città d’origine. Un’esperienza nella quale convivono la dimensione professionale dell’Ufficiale della Marina Militare e quella personale dell’atleta amatoriale, entrambe caratterizzate dalla necessità di affrontare gli impegni con serietà e continuità. Tra il servizio militare e la corsa, Bua continua a coltivare due ambiti nei quali assumono particolare importanza il senso del dovere, la resistenza e la determinazione. Il traguardo raggiunto a Napoli costituisce una nuova soddisfazione in un percorso nel quale ogni competizione è anche il risultato del lavoro svolto durante gli allenamenti.