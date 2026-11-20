L’Agenzia Spaziale Europea ha ufficialmente compiuto un passo decisivo per il futuro dell’esplorazione cosmica selezionando Plasma Observatory come sua prossima missione di classe media, andando così a occupare lo slot M7 e inaugurando il nuovo programma scientifico Voyage 2050. Questa ambiziosa impresa prevede il lancio di una costellazione formata da 7 satelliti coordinati tra loro che, per la prima volta nella storia dell’astrofisica, lavoreranno in formazione per tracciare il modo in cui l’energia proveniente dal Sole attraversa lo scudo magnetico terrestre. L’obiettivo primario è osservare questo fenomeno su diverse scale di distanza e di tempo simultaneamente, colmando una lacuna fondamentale nella nostra comprensione dell’ambiente spaziale che circonda il nostro pianeta. Il lancio della flotta è attualmente previsto per la fine degli anni ’30 del 2000, segnando l’inizio di una nuova era per la fisicia spaziale europea dopo un lungo processo di selezione iniziato nel 2021.

L’importanza vitale di comprendere il 4° stato della materia

Il plasma, definito scientificamente come un gas ionizzato composto da particelle cariche che risponde intensamente ai campi elettrici e magnetici, rappresenta il quarto stato della materia dopo solido, liquido e gassoso. Sebbene sia raro sulla Terra a causa della nostra atmosfera relativamente fredda e densa, esso costituisce oltre il 99% della materia visibile nell’intero Universo, plasmando strutture cosmiche, stelle e guidando fenomeni dinamici come le tempeste solari, le aurore polari e le esplosioni magnetiche. Il Sole emette costantemente un flusso di questo gas chiamato vento solare, il quale impatta contro il campo magnetico terrestre generando spettacolari aurore ma anche pericolosi blackout satellitari e nelle infrastrutture elettriche critiche al suolo.

“Dopo una rigorosa valutazione scientifica e tecnica, la comunità scientifica europea ha stabilito che Plasma Observatory ci consentirà di comprendere come il nostro pianeta interagisce con il mare di plasma che lo circonda in modo più dettagliato che mai“, afferma Carole Mundell, Direttrice della Scienza dell’ESA. “Basandosi sugli eccezionali risultati del quartetto Cluster dell’ESA, Plasma Observatory porterà la leadership europea nell’eliofisica nel prossimo decennio e oltre“.

Anche gli scienziati direttamente coinvolti nello sviluppo del progetto sottolineano il valore unico del nostro pianeta come punto di osservazione privilegiato per fenomeni che avvengono in tutto il cosmo. “La prevalenza del plasma in tutto il nostro Sistema Solare e in effetti nell’intero Universo significa che è essenziale comprenderlo“, spiega Matt Taylor dell’ESA, Study Scientist per Plasma Observatory. “Possiamo utilizzare la ‘bolla’ magnetica della Terra, la sua magnetosfera, come un laboratorio naturale poiché presenta una varietà di fenomeni specifici del plasma ed è la cosa più vicina e facile che possiamo studiare per comprendere le molteplici scale su cui opera il plasma“. Secondo lo scienziato, “questo ci darà una comprensione più profonda di come funziona la fisica di base di queste interazioni sia qui nel nostro Sistema Solare sia con applicazioni ben oltre, aiutandoci a interpretare fenomeni attorno ad altre stelle che i veicoli spaziali non possono visitare direttamente“.

Una visione simultanea su più scale spaziali e temporali

Le missioni precedenti, tra cui la storica missione Cluster dell’ESA, avevano già scoperto che il plasma del vento solare interagisce con l’ambiente magnetico terrestre su scale spaziali che vanno da pochi km fino a decine di migliaia di km di ampiezza, e su intervalli temporali compresi tra i millisecondi e i minuti. Tuttavia, i 4 satelliti di Cluster potevano esaminare una sola scala di spazio e di tempo alla volta, lasciando irrisolto il mistero di come gli eventi microscopici e rapidissimi inneschino le grandi trasformazioni su larga scala nella magnetosfera.

“Le misurazioni simultanee dei campi magnetici ed elettrici e delle particelle effettuate da Plasma Observatory in 7 punti contemporaneamente riveleranno come eventi piccoli e veloci si colleghino a cambiamenti molto più ampi nelle regioni chiave della magnetosfera. Sarà come vedere allo stesso tempo sia i dettagli fini che il quadro generale e come sono collegati, fornendo l’anello mancante tra le diverse scale“, chiarisce Matt Taylor. “Navigando lungo le coste dell’oceano di plasma cosmico nello Spazio vicino alla Terra e cavalcando le onde ai confini turbolenti della nostra magnetosfera in un’attenta formazione, Plasma Observatory esplorerà la fisica multiscala, la prossima frontiera nella scienza spaziale fondamentale“.

Le prossime sfide dell’ESA verso il 2030

La selezione di Plasma Observatory conclude un percorso competitivo avviato nel dicembre 2021 con 27 proposte iniziali, ridotte poi a 5 nel novembre 2022 e infine a 3 finaliste dopo gli studi preliminari del 2023, fino alla decisione odierna del Comitato del Programma Scientifico che riunisce i rappresentanti dei 23 Stati membri dell’ESA. Contemporaneamente a questo annuncio, l’agenzia europea ha ristretto il campo dei candidati per le future missioni di classe media (slot M8) e di classe veloce (slot F3), selezionando rispettivamente 4 e 3 progetti che nel corso del 2027 saranno sottoposti a studi approfonditi per valutarne costi e fattibilità tecnica.

Tra le 4 proposte in lizza per la missione M8, la cui scelta definitiva avverrà nel 2030, figurano CALICO+ per l’esplorazione del pianeta nano Cerere tramite un orbiter e un mini-lander, FOSSIL per misurare le distorsioni spettrali del fondo cosmico a microonde, PRIAMOS per riportare a Terra campioni da un asteroide primitivo e SPARK per indagare i brillamenti solari. Per quanto riguarda invece la missione veloce F3, che verrà selezionata tra circa 1 anno, competono l’osservatorio a raggi gamma GRINTA e i 2 telescopi per la spettroscopia ultravioletta MUSTI e SIRIUS. “I temi spaziano dagli oceani nascosti e dagli antichi mattoni del nostro Sistema Solare fino agli eventi più potenti e ai primi istanti del cosmo, dimostrando la straordinaria ambizione e ampiezza della comunità scientifica europea“, conclude Carole Mundell. “È un momento esaltante per la scienza spaziale europea“.