Le carte di credito e di pagamento scadute possono trasformarsi in fioriere, rivestimenti per edifici, percorsi pedonali e arredi destinati agli spazi pubblici. È questa la prospettiva aperta dalla nuova partnership tra Thales, leader globale nella cybersicurezza e nell’identità digitale, e Rhea, azienda italiana pioniera nel riciclo del PVC e nella produzione di arredi per esterni. L’iniziativa punta a valorizzare materiali giunti alla fine del loro originario ciclo di utilizzo, trasformandoli in nuovi prodotti attraverso un modello di economia circolare che coinvolge anche banche, istituzioni finanziarie ed esercizi commerciali. La collaborazione rappresenta un esempio concreto di come il settore finanziario possa contribuire a una gestione più responsabile dei materiali plastici, favorendo il recupero delle risorse e la creazione di prodotti di uso quotidiano attraverso il riciclo e l’upcycling.

Come funziona il riciclo delle carte di pagamento scadute

Il progetto prevede la raccolta delle carte in plastica scadute o caratterizzate da un design ormai obsoleto direttamente presso il sito produttivo italiano di Thales. Una volta avviate al processo di distruzione e riciclo, le carte diventano una risorsa da impiegare nella realizzazione di nuovi manufatti. Alla base dell’iniziativa vi è l’integrazione delle competenze delle due aziende. Thales mette a disposizione la propria esperienza nelle soluzioni di pagamento end-to-end e nella gestione dell’intero ciclo di vita delle carte, mentre Rhea contribuisce con il proprio know-how nel riciclo del PVC e nell’eco-design, ovvero nella progettazione di prodotti che tengono conto della sostenibilità ambientale e delle possibilità di recupero dei materiali. L’obiettivo condiviso è superare la concezione della plastica dismessa come semplice rifiuto, valorizzandone le caratteristiche attraverso un nuovo ciclo produttivo.

Dalle carte in plastica agli arredi urbani: quali prodotti si possono realizzare

Il materiale recuperato attraverso il processo di riciclo può essere utilizzato per realizzare un’ampia gamma di prodotti destinati agli ambienti esterni e agli spazi di uso quotidiano. Tra le possibili applicazioni figurano i rivestimenti per facciate degli edifici, i percorsi pedonali, le fioriere e i cestini per la raccolta dei rifiuti. La trasformazione delle carte dismesse in elementi di arredo rappresenta un’applicazione concreta dell’upcycling, un approccio che consente di attribuire una nuova funzione e un nuovo valore a materiali altrimenti destinati a diventare rifiuti. Il PVC recuperato dal settore dei pagamenti può così trovare una nuova collocazione nell’ambito dell’arredo urbano e della progettazione degli spazi esterni, creando un collegamento tra due filiere produttive differenti.

Economia circolare e riciclo del PVC: la certificazione Plastica Seconda Vita

Uno degli aspetti centrali del progetto riguarda la possibilità di recuperare ulteriormente i materiali utilizzati. I prodotti realizzati da Rhea sono infatti progettati per essere completamente riciclabili, garantendo un processo a circuito chiuso certificato da Plastica Seconda Vita (PSV). Si tratta di una certificazione ambientale dedicata ai materiali e ai prodotti ottenuti a partire da rifiuti plastici recuperati. PSV rappresenta il primo marchio di certificazione europeo e italiano specificamente dedicato alle plastiche riciclate, con l’obiettivo di stabilire standard qualitativi e assicurare la piena tracciabilità lungo tutta la catena del valore. La progettazione di manufatti completamente riciclabili permette di estendere il principio dell’economia circolare anche ai nuovi prodotti, mantenendo aperta la possibilità di recuperare nuovamente il materiale al termine del loro ciclo di utilizzo.

Banche e istituzioni finanziarie coinvolte nella gestione sostenibile delle carte

Grazie alla partnership tra Thales e Rhea, in Italia banche, istituzioni finanziarie ed esercizi commerciali hanno ora l’opportunità di contribuire direttamente al riciclo delle carte in plastica dismesse. Al termine delle operazioni di distruzione e riciclo, i clienti ricevono una certificazione che dettaglia le modalità di trattamento delle carte scadute. Il documento consente quindi di conoscere il percorso seguito dai materiali una volta conclusa la loro funzione originaria. L’iniziativa contribuisce inoltre a sostenere i clienti di Thales nel perseguimento dei propri obiettivi ESG, acronimo di Environmental, Social and Governance, che identifica gli aspetti ambientali, sociali e di governance legati alle attività aziendali. La gestione delle carte a fine vita diventa così parte integrante degli sforzi delle imprese finanziarie nell’adozione di pratiche più responsabili.

Thales: un nuovo approccio alla gestione della plastica nel settore finanziario

“In Thales, siamo impegnati a promuovere pratiche sempre più responsabili lungo l’intero ciclo di gestione delle carte a fine vita. La nostra partnership con Rhea dimostra come le carte in plastica dismesse possano avere una seconda vita attraverso il riciclo e l’upcycling, trasformandosi in prodotti utili e di alta qualità. Si tratta di un esempio concreto di come la collaborazione possa contribuire a un approccio più circolare all’utilizzo della plastica nel settore finanziario” ha dichiarato Donato Amoroso, CEO e Country Director, Thales Italia.

Rhea: dai rifiuti in PVC alla creazione di nuovi prodotti di valore

Per Rhea, la collaborazione si inserisce nell’impegno dell’azienda italiana verso la sostenibilità e l’innovazione applicate alla produzione di arredi per esterni, attraverso la valorizzazione dei materiali plastici recuperati. “Siamo orgogliosi di collaborare con Thales in questa iniziativa, che incarna il nostro comune impegno verso la sostenibilità e l’innovazione. Trasformando i rifiuti in PVC in arredi urbani di alta qualità, non solo riduciamo l’impatto ambientale, ma stiamo anche creando valore da ciò che un tempo era considerato rifiuto,” ha dichiarato Ilenia Giuffrè, Amministratrice di RHEA.