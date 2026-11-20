Un frammento di meteorite proveniente dallo spazio, l’impronta di un dinosauro vissuto milioni di anni fa nell’attuale Lazio e la ricostruzione di una scena del crimine possono sembrare elementi lontanissimi tra loro. Eppure condividono una caratteristica fondamentale: sono tracce capaci di raccontare il passato e di svelare aspetti della storia della Terra e dell’umanità. Proprio da questo legame nasce “TRACCE. Il tempo scorre, i segni restano”, la nuova mostra temporanea della Sapienza Università di Roma, che per la prima volta riunisce reperti provenienti dalle collezioni di tutti i musei dell’Ateneo in un unico percorso espositivo interdisciplinare. L’esposizione, ideata e prodotta dal Polo Museale – Sapienza Cultura, sarà inaugurata il 24 novembre 2026 e aperta al pubblico dal 25 novembre 2026 al 30 maggio 2027 negli spazi del Museo Universitario di Scienze della Terra (MUST), all’interno della città universitaria di Roma. Un progetto che mette in relazione discipline scientifiche e conoscenze apparentemente distanti, dalla geologia all’astronomia, dalla paleontologia all’antropologia, dall’archeologia fino alle tecniche investigative della Polizia scientifica.

Alla Sapienza una mostra inedita che riunisce le collezioni di tutti i musei dell’Ateneo

La principale novità di “TRACCE. Il tempo scorre, i segni restano” è rappresentata dalla sua impostazione interdisciplinare. Per la prima volta, infatti, reperti appartenenti ai diversi musei della Sapienza vengono inseriti in un percorso unitario, costruito attorno a un’identità espositiva comune, superando la tradizionale separazione tra ambiti di studio. Il filo conduttore è il concetto di traccia, intesa come indizio, memoria, presenza e assenza. Un segno materiale o immateriale che sopravvive allo scorrere del tempo e che, attraverso l’osservazione e l’interpretazione scientifica, permette di ricostruire eventi, fenomeni e trasformazioni avvenuti anche milioni o miliardi di anni fa. La mostra si sviluppa come un viaggio visivo, immersivo ed emozionale attraverso ciò che rimane, ciò che si perde e ciò che si trasforma. Al centro dell’esperienza espositiva si trova il rapporto tra i segni lasciati dalla natura e dalle attività umane e gli strumenti attraverso i quali la ricerca riesce a interpretarli. La collaborazione tra discipline differenti diventa così uno degli elementi fondamentali dell’intero progetto. Ogni settore scientifico contribuisce con i propri metodi allo studio delle tracce, consentendo di individuare connessioni tra la storia dell’universo, l’evoluzione della vita e le vicende delle società umane.

Dai meteoriti ai fossili: le tracce che raccontano le origini dell’universo e della vita

Il percorso espositivo prende avvio dalle origini dell’universo, affrontando il tema dei segni che permettono di ricostruire fenomeni appartenenti a epoche estremamente lontane. Tra gli elementi che caratterizzano la mostra figurano i meteoriti, testimonianze materiali attraverso le quali la scienza può approfondire la conoscenza della storia cosmica. La sezione denominata “origini” introduce quindi un itinerario che prosegue con “vita”, dedicata alle testimonianze della comparsa e della presenza degli organismi sul pianeta. In questo contesto assumono particolare importanza le impronte fossili, tra cui quelle dei dinosauri vissuti milioni di anni fa nel territorio che oggi corrisponde al Lazio. Segni conservati attraverso tempi lunghissimi che costituiscono testimonianze della presenza di forme di vita ormai scomparse. L’esposizione mette in evidenza come lo studio dei fossili, degli isotopi radioattivi e delle trasformazioni naturali abbia contribuito a ricostruire la storia terrestre. Le tracce, anche quando appaiono frammentarie, possono contenere informazioni determinanti per comprendere fenomeni che non sarebbe possibile osservare direttamente.

Dai primi ominidi alla storia dell’umanità: il passato ricostruito attraverso gli indizi

Il viaggio prosegue attraverso le sezioni “antenati” e “storie”, dedicate rispettivamente alle testimonianze dei primi ominidi e al lungo cammino dell’essere umano fino all’epoca contemporanea. La sezione sugli antenati concentra l’attenzione sulle tracce dei primi ominidi, mostrando il valore degli indizi conservati nel tempo per lo studio dell’evoluzione umana. Il contributo dell’antropologia si intreccia con quello di altre discipline, consentendo di affrontare la ricostruzione del passato attraverso differenti strumenti di analisi. Nella sezione dedicata alle storie, invece, il percorso si concentra sulle vicende dell’umanità e sulle testimonianze che ne documentano lo sviluppo fino ai nostri giorni. I resti culturali e le informazioni ricavabili dalle mutazioni genetiche rappresentano alcune delle fonti attraverso le quali gli studiosi possono approfondire la conoscenza delle popolazioni e dei cambiamenti intervenuti nel corso del tempo. Il rapporto tra archeologia, antropologia e ricerca scientifica emerge come una componente essenziale nella lettura dei segni lasciati dalle generazioni precedenti. Ogni testimonianza diventa parte di un sistema più ampio di conoscenze, nel quale osservazioni e strumenti di indagine contribuiscono alla ricostruzione della storia umana.

Una vera scena del crimine nella mostra: il contributo della Polizia scientifica

Tra gli aspetti più particolari dell’esposizione figura una sezione dedicata ai metodi di indagine della Polizia scientifica, che comprende la ricostruzione di una vera e propria scena del crimine. Il collegamento con le altre discipline presenti nella mostra nasce dal ruolo fondamentale delle tracce nell’attività investigativa. Come accade nello studio dei reperti fossili o archeologici, anche la ricostruzione di un evento attraverso le tecniche della Polizia scientifica si fonda sull’osservazione e sull’interpretazione degli indizi disponibili. Il percorso mette così in relazione l’indagine scientifica applicata alla storia naturale e quella utilizzata per ricostruire avvenimenti legati alle attività umane. Due ambiti profondamente differenti per oggetto di studio e strumenti, ma accomunati dall’importanza delle testimonianze materiali nella ricerca di informazioni sul passato. La presenza della scena del crimine costituisce uno degli elementi distintivi dell’allestimento, ampliando il dialogo tra le collezioni universitarie e le tecniche di osservazione sviluppate in altri settori della conoscenza.

Il futuro della Terra tra plastica negli oceani, cambiamenti climatici ed equilibri ecologici

Il percorso della mostra non si limita alle origini e alla storia del pianeta, ma arriva a interrogarsi sulle tracce che le attività umane stanno lasciando nell’ambiente e sulle conseguenze delle trasformazioni in corso. La sezione “futuro” affronta infatti i segni profondi impressi dall’umanità sulla Terra, con particolare attenzione alla plastica dispersa negli oceani e alle alterazioni degli equilibri ecologici. In questo ambito, l’osservazione delle tracce diventa uno strumento per comprendere non soltanto quello che è già avvenuto, ma anche le dinamiche che interessano il presente e che possono influenzare gli scenari futuri. Le variazioni climatiche rientrano tra i fenomeni analizzati attraverso le testimonianze conservate nell’ambiente. Il loro studio rappresenta uno degli esempi di come la ricerca scientifica possa utilizzare i segni del passato per approfondire la comprensione delle trasformazioni del sistema terrestre. Il tema ambientale introduce inoltre una riflessione sulla responsabilità delle attività umane nel modificare il pianeta. Le tracce non sono soltanto testimonianze ricevute dalle epoche precedenti, ma anche segni che vengono prodotti continuamente e che contribuiscono a definire ciò che resterà nel tempo.

Esperimenti, modelli e installazioni immersive per scoprire i metodi della ricerca scientifica

Uno degli elementi centrali del progetto espositivo è rappresentato dalle modalità di presentazione dei contenuti. La mostra utilizza allestimenti inediti ed exhibit hands-on, affiancando ai reperti originali modelli, esperimenti e immagini. L’obiettivo è documentare come l’osservazione delle tracce abbia guidato alcune scoperte fondamentali, contribuendo a trasformare la comprensione della natura, dell’universo e della storia umana. Il percorso si sviluppa attraverso un linguaggio che unisce rigore scientifico e narrazione divulgativa, valorizzando la dimensione visiva e immersiva dell’esposizione. Gli elementi presentati nelle diverse sezioni permettono di approfondire sia i risultati delle ricerche sia i procedimenti attraverso i quali vengono ottenute nuove conoscenze. La mostra dedica inoltre uno spazio specifico alle donne nella scienza, inserendo il loro contributo all’interno del racconto interdisciplinare che caratterizza l’intero progetto.

“TRACCE. Il tempo scorre, i segni restano”: il significato della memoria nella ricerca scientifica

Accanto ai contenuti scientifici, l’esposizione propone una riflessione sul rapporto tra tempo, memoria e conoscenza. Ogni traccia può essere interpretata come un messaggio proveniente dal passato, il cui significato viene ricostruito attraverso gli strumenti e i metodi disponibili nel presente. Il concetto di traccia assume quindi significati differenti: può rappresentare la prova di un evento, la memoria di una presenza, il segno di un’assenza oppure la testimonianza di un cambiamento. Sono prospettive che attraversano le diverse sezioni e contribuiscono a costruire un racconto comune tra discipline scientifiche e storiche. La ricerca viene presentata come un processo continuo di interpretazione, nel quale ogni nuova osservazione può ampliare le conoscenze acquisite e modificare la comprensione di fenomeni già studiati. Il percorso solleva anche interrogativi sul rapporto dell’essere umano con il proprio tempo e con ciò che viene tramandato alle generazioni successive: che cosa resta di noi, che cosa scegliamo di ricordare e che cosa è destinato a essere dimenticato? Sono domande che collegano la dimensione scientifica a quella culturale e che costituiscono parte integrante dell’identità della mostra, costruita attorno all’idea che anche i segni più piccoli possano custodire informazioni essenziali per comprendere la realtà.

Dove e quando visitare la mostra “TRACCE” alla Sapienza di Roma

“TRACCE. Il tempo scorre, i segni restano” è ospitata presso il Museo Universitario di Scienze della Terra (MUST), situato all’interno della città universitaria della Sapienza di Roma. L’inaugurazione è prevista per martedì 24 novembre 2026, mentre l’apertura al pubblico è fissata da mercoledì 25 novembre 2026 fino al 30 maggio 2027. L’iniziativa è ideata e prodotta dal Polo Museale – Sapienza Cultura e rappresenta la prima esperienza espositiva nella quale le collezioni di tutti i musei dell’Ateneo vengono riunite in un percorso interdisciplinare unitario, capace di attraversare la storia dell’universo, della Terra e dell’umanità attraverso le testimonianze che il tempo ha conservato.