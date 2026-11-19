Gli ingegneri civili che intendono costruire strutture sulla Luna devono sapere in che modo il movimento del suolo, causato dai “sismi lunari” (moonquakes), influirà su tali costruzioni. Ma i modelli di movimento del suolo sviluppati per la Terra sono adatti al contesto lunare? Per rispondere a questo interrogativo, Tessa Williams, di Slate Geotechnical Consultants Inc., e i suoi colleghi hanno elaborato il primo modello di movimento del suolo specifico per i sismi lunari superficiali, con l’obiettivo di guidare le valutazioni del rischio sismico per i futuri progetti di costruzione sulla Luna.

Le scosse si propagano su distanze enormi

Il modello di movimento del suolo lunare presentato dai ricercatori, pubblicato sulla rivista Seismological Research Letters, prevede, a grandi distanze, movimenti del suolo significativamente più intensi rispetto a quanto indicato dai modelli terrestri. “Sulla Terra, nel contesto della modellazione del movimento del suolo, una ‘grande distanza’ corrisponde solitamente a poche centinaia di chilometri. A quel punto, l’intensità della scossa si è già ampiamente attenuata – tanto da risultare quasi impercettibile – e i modelli terrestri riflettono proprio questo fenomeno”, spiega Williams.

“Sulla Luna la situazione è ben diversa: una distanza di 200 chilometri, che per gli standard terrestri è considerata elevata, nel contesto lunare è da considerarsi breve o moderata”. “È proprio questa differenza a rendere i modelli terrestri generalmente inadeguati per la Luna“, aggiunge. “Mentre i modelli terrestri prevedono una rapida attenuazione del movimento del suolo nel giro di poche centinaia di chilometri, i dati lunari mostrano che scosse intense possono persistere ben oltre i 1.000 chilometri, anche in occasione di eventi di modesta entità”.

Williams e il suo team hanno analizzato l’impatto dell’attività sismica lunare per fornire supporto agli ingegneri strutturisti, attualmente impegnati nella definizione di linee guida per la progettazione di strutture sulla Luna. Esaminando i dati sismici registrati durante le missioni Apollo, il gruppo di ricerca ha stabilito che la sismicità lunare differisce notevolmente da quella terrestre. “L’ampiezza delle scosse a distanze molto elevate e la loro durata estremamente prolungata non trovano riscontro nei terremoti terrestri; di conseguenza, i modelli di movimento del suolo sviluppati per la Terra non erano in grado di descrivere adeguatamente le sollecitazioni sismiche potenziali”, afferma Williams.

La geologia lunare modella le onde sismiche

Per creare un modello di movimento del suolo specifico per la Luna, i ricercatori hanno integrato le informazioni provenienti dalle registrazioni dei sismi lunari dell’epoca delle missioni Apollo con simulazioni fisiche del movimento del suolo, basate su parametri peculiari dell’ambiente lunare. La Luna presenta alcune caratteristiche geologiche distintive che influenzano la propagazione delle onde sismiche in modo diverso rispetto a quanto avviene sulla Terra, ha osservato il team. Ad esempio, l’interno della Luna è più freddo e più solido di quello terrestre; ciò comporta che le onde sismiche perdano meno energia e ampiezza nel propagarsi attraverso il corpo lunare. Inoltre, lo strato superficiale, costituito da frammenti rocciosi e costellato dai segni di millenni di impatti cosmici, disperde l’energia sismica in modo intenso e diffuso. Secondo Williams, una volta integrati tali elementi nei loro modelli, le simulazioni del movimento del suolo hanno mostrato una maggiore corrispondenza con le registrazioni sismiche delle missioni Apollo.

Sebbene il modello di Williams e colleghi non includa la durata delle scosse, gli studiosi sottolineano come le registrazioni lunari presentino una durata estremamente prolungata rispetto a quella dei terremoti terrestri. “I dati delle missioni Apollo mostrano una durata media delle scosse intense di circa 54 minuti, contro il minuto o meno che caratterizza solitamente gli eventi sismici superficiali sulla Terra”, afferma Williams. “Riteniamo che ciò sia dovuto in gran parte alla dispersione dell’energia all’interno della crosta superficiale frammentata, che la distribuisce in una lunga ‘coda‘”.

Un maggior numero di stazioni potrebbe perfezionare le previsioni

L’attuale set di dati sui sismi lunari proviene da sole quattro stazioni, situate a breve distanza l’una dall’altra e in grado di rilevare onde sismiche solo entro una ristretta banda di frequenza; un limite che condiziona l’attuale modello del movimento del suolo lunare, spiega Williams. “Strumenti moderni a banda larga e a tre componenti ci consentirebbero di registrare le scosse sull’intero spettro di frequenze rilevante per la stabilità delle strutture”. I ricercatori scrivono inoltre che l’installazione di ulteriori stazioni lunari, dislocate a diverse profondità e distanze – capaci di rilevare eventuali eventi di grande magnitudo – risulterebbe preziosa per affinare il modello, rendendolo uno strumento utile alla valutazione del rischio sismico.