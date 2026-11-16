Dalle spine del fico d’India una nuova risorsa per l’economia circolare

Un sottoprodotto agroalimentare finora considerato solo un fastidioso scarto di lavorazione potrebbe trasformarsi in una preziosa risorsa per la bioeconomia. È quanto dimostra un recente studio che ha svelato le inaspettate proprietà bioattive dei glochidi, le minuscole spine del fico d’India. Tra molecole antiossidanti, attività antibatterica e composti mai osservati prima nella pianta, la ricerca apre la strada a nuove applicazioni innovative e a strategie di economia circolare sempre più sostenibili. Da materiale di scarto a possibile risorsa per applicazioni innovative: è questa la prospettiva che emerge da uno studio coordinato dall’Istituto di chimica biomolecolare del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Icb), che ha analizzato per la prima volta in modo approfondito i glochidi del fico d’India, le minuscole spine uncinate presenti sulla superficie del frutto di Opuntia ficus-indica. Durante le operazioni di spazzolatura effettuate prima della commercializzazione, questi vengono rimossi generando una biomassa residuale finora poco considerata dal punto di vista scientifico.

Lo studio

Attraverso analisi morfologiche effettuate mediante microscopia elettronica a scansione, il team di ricerca ha osservato che i glochidi sono strutture coniche lunghe circa 1,5 millimetri, caratterizzate da uncini e microsolchi superficiali che ne favoriscono l’ancoraggio e contribuiscono alla funzione difensiva della pianta. Il cuore della ricerca riguarda però la composizione chimica di questa matrice vegetale. Attraverso tecniche di indagine cromatografiche e spettrometriche sono stati identificati diciotto piccole molecole bioattive appartenenti prevalentemente alla famiglia dei flavonoidi, noti per le loro proprietà antiossidanti. Lo studio ha inoltre evidenziato un’attività antibatterica selettiva nei confronti di alcuni ceppi di Staphylococcus aureus e Staphylococcus haemolyticus.

Verso applicazioni innovative

“Questi risultati mostrano che i glochidi non sono costituiti soltanto da materiale strutturale, ma contengono un insieme diversificato di metaboliti vegetali potenzialmente interessanti per applicazioni innovative”, spiega Laura Siracusa, ricercatrice del Cnr-Icb. “La presenza di composti bioattivi e l’attività antibatterica osservata suggeriscono nuove opportunità per la valorizzazione di un sottoprodotto agroalimentare nell’ottica dell’economia circolare”.

Rilevati due derivati della quercetina

Particolarmente significativo è stato anche il rilevamento di due derivati della quercetina mai segnalati prima nei tessuti di Opuntia ficus-indica. Si tratta di flavonoidi ibridi che ampliano le conoscenze sulla composizione fitochimica del fico d’India e che potrebbero fornire indicazioni importanti sui processi di adattamento della specie agli ambienti aridi. “Il rinvenimento di questi composti, unito alla loro assenza in altri tessuti della pianta finora studiati, ha aperto nuove linee di ricerca”, aggiunge Luana Pulvirenti, ricercatrice a tempo determinato del Cnr-Icb. “Stiamo infatti approfondendo il possibile ruolo di queste molecole come marcatori evolutivi nel genere Opuntia, con l’obiettivo di comprendere meglio i meccanismi che hanno consentito alle cactaceae di adattarsi ai climi aridi nel corso della loro evoluzione”.

I risultati evidenziano come materiali tradizionalmente considerati scarti possano rivelarsi fonti preziose di composti naturali ad alto valore aggiunto, contribuendo a strategie di gestione più sostenibili delle filiere agroalimentari e alla ricerca di nuove soluzioni per la conservazione degli alimenti.