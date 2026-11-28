L’invecchiamento della popolazione e l’impatto delle patologie neurologiche collegate, i big data e l’AI per favorire una medicina predittiva e personalizzata, i nuovi ambiti di ricerca sulla coscienza con gli interrogativi connessi al fine vita: questi solo alcuni dei temi al centro del Decalogo del World Health ForumⓇ 2026. Il documento condiviso fa sintesi dei contenuti emersi nella tre giorni che ha visto ha l’intervento di 70 fra scienziati e scienziate da 33 atenei ed è stato consegnato questa mattina a Padova Congress dall’assessore alla Sanità della Regione Veneto Gino Gerosa a 20 studenti e studentesse, nel momento conclusivo del Forum.

L’appuntamento – curato da un comitato scientifico coordinato dal professor Giorgio Palù e promosso da Regione del Veneto, Camera di Commercio di Padova, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Comune di Padova e Università di Padova e organizzato da Fondazione SSP e Venicepromex– “si è rivelato di grandissimo interesse e con questo documento vogliamo consegnare le ispirazioni emerse dal confronto con i massimi esperti internazionali, un confronto che sarà di ispirazione per il percorso futuro degli studenti e dei giovani ricercatori che hanno partecipato all’evento”, ha spiegato l’assessore Gerosa. Prima della consegna, i contenuti del documento sono stati al centro di una tavola rotonda a cui hanno preso parte i giornalisti scientifici Fabio Turone e Roberta Villa, in dialogo con lo stesso Gerosa.

I contenuti del documento

Il primo tema posto dal decalogo riguarda l’invecchiamento della popolazione con l’impatto neurologico, sociale ed economico delle patologie neurologiche associate, che impongono nuove sfide per il servizio sanitario universalistico e chiedono nuovi modelli di cura, assistenza e prevenzione. Un secondo tema centrale è quello delle malattie neurodegenerative, in particolare Alzheimer, Parkinson e sclerosi laterale amiotrofica (SLA) rispetto alle quali si aprono nuove prospettive terapeutiche. La terza sfida riguarda la valorizzazione della ricerca nell’ambito delle neuroscienze in Italia, con la proiezione in una dimensione internazionale e la promozione del trasferimento delle conquiste della ricerca scientifica nella pratica clinica.

Il quarto tema mette al centro l’applicazione di tecnologie basate su big data e IA per favorire una medicina predittiva e personalizzata, aprendo nuove opportunità per la diagnosi, il trattamento e la programmazione socio-sanitaria. Tra le nuove frontiere scientifiche emerge inoltre la Cancer Neuroscience, il campo di ricerca che studia le interazioni tra tumore e sistema nervoso. Un ambito innovativo che può contribuire a comprendere meglio la biologia tumorale, dai tumori cerebrali alle neoplasie sistemiche, come il melanoma e il tumore del pancreas. Un altro capitolo riguarda il cervello in età evolutiva, con particolare attenzione al neurosviluppo, all’autismo, alla salute mentale e all’impatto delle tecnologie digitali. Fondamentale sarà inoltre la formazione dei professionisti della salute del futuro. Medicina, neuroscienze e neuroriabilitazione richiedono nuovi modelli di formazione, capaci di integrare competenze cliniche, tecnologiche e riabilitative, valorizzando la ricerca e la collaborazione interdisciplinare. Il Decalogo apre poi una riflessione sul rapporto tra cervello, mente e coscienza, proponendo un dialogo tra neuroscienze, filosofia e religione. Nell’era dell’intelligenza artificiale diventa altrettanto importante comunicare le neuroscienze in modo efficace e responsabile, cogliendo le opportunità che si aprono ed evitando rischi e insidie.

Chiude il Decalogo il tema del fine vita e della coscienza, con gli interrogativi sulla fine della vita biologica, sulla perdita della coscienza e sui limiti della conoscenza neuroscientifica. Lo studio dell’informazione integrata nel cervello potrebbe offrire nuovi strumenti per approfondire la natura della coscienza e comprendere che cosa accade quando questa esperienza si interrompe. Un tema che è stato affrontato anche questa mattina nel corso del dibattito “Neuroetica, aspetti normativi e politiche sanitarie nella scienza del cervello” che ha intrecciato ricerca neuroscientifica e filosofia e ha visto fra i relatori Alberto Carrara dell’ateneo pontificio Regina Apostolorum, Giulio Tononi, psichiatra e neuroscienziato dell’Università del Wisconsin, Paolo Bettiolo, docente emerito di storia del cristianesimo all’Università di Padova e – in collegamento – Marco Cavaleri, presidente della task force di emergenza dell’EMA – Agenzia Europea per i medicinali.