Dallo Spazio una rivoluzione per il meteo: MTG-I2 fotografa l’Europa quasi in tempo reale | FOTO e VIDEO

L’agenzia meteorologica europea EUMETSAT ha rilasciato ufficialmente la 1ª immagine catturata dallo strumento Flexible Combined Imager a bordo del satellite Meteosat Third Generation Imager 2, noto anche come MTG-I2, a poco più di 2 mesi dal lancio avvenuto lo scorso 27 agosto 2026. Catturata dall’orbita geostazionaria a circa 36mila km di altitudine rispetto alla Terra, l’immagine acquisita il 20 ottobre mostra l’Europa, l’Africa e l’Oceano Atlantico con un livello di dettaglio del tutto eccezionale. Lo scatto rivela intricate e fitte formazioni nuvolose che si estendono lungo l’intero Nord Atlantico, in profondo contrasto con i cieli prevalentemente sereni sopra la sterminata e arida distesa del Sahara.

Scansioni rapide contro gli eventi meteorologici avversi

Mentre l’immagine a disco intero cattura un singolo istante nel tempo, l’animazione a scansione rapida che la accompagna porta letteralmente in vita il meteo del nostro continente, mostrando come i complessi sistemi meteorologici si evolvono attraverso osservazioni effettuate ad intervalli di appena 2,5 minuti. Il satellite MTG-I2 potenzierà le capacità degli Stati membri fornendo un servizio operativo capace di tracciare la formazione e lo spostamento delle nubi a intervalli rapidissimi e costanti. Questa inedita e altissima frequenza aiuterà i previsori a monitorare i pericoli in rapida evoluzione. Le osservazioni tempestive risulteranno preziose per anticipare le tempeste a sviluppo rapido, che possono portare forti piogge, grandine, venti intensi e alluvioni lampo, oltre a facilitare i delicati interventi di emergenza durante i vasti incendi boschivi.

“Una pietra miliare”

Questi primi dati seguono il passaggio di consegne di MTG-I2 al Centro di controllo missione avvenuto il 9 settembre, in seguito al successo della fase di lancio iniziale. Il dispositivo è attualmente in fase di calibrazione e validazione insieme all’ESA e all’industria aerospaziale di settore, per prepararlo al servizio operativo definitivo che dovrebbe iniziare nel 2° trimestre del 2027. Sulle eccezionali potenzialità della sonda, il direttore generale di EUMETSAT Phil Evans ha rilasciato dichiarazioni ricche di entusiasmo: “Questa prima immagine, e l’animazione, è una pietra miliare per EUMETSAT e per i nostri Stati membri. A soli 2 mesi dal lancio, MTG-I2 ci mostra cosa renderà possibile la scansione rapida: una visione molto più tempestiva del meteo a rapido sviluppo sull’Europa. Poiché gli eventi estremi diventano più frequenti e intensi, i previsori e i servizi di emergenza saranno in grado di vedere l’evolversi dei pericoli in modo più preciso e agire prima“.

Meteo, le prime immagini dallo Spazio del satellite MTG-I2

L’occhio vigile sull’Europa è gestito dalla sede centrale di Darmstadt, in Germania. L’ente, fin dal 1986, si occupa di monitorare le condizioni meteorologiche e il clima direttamente dallo Spazio. Attualmente manovra una complessa flotta di satelliti che osservano il sistema terrestre e forniscono informazioni in tempo reale a ben 30 nazioni, proteggendo le comunità e i settori strategici. Nel dettaglio del piano orbitale, 5 apparecchi Meteosat geostazionari forniscono monitoraggi continui, mentre 2 satelliti Metop a orbita polare inviano dati fondamentali per le proiezioni climatiche fino a 10 giorni, rendendo il continente sempre più preparato di fronte alle sfide dei cambiamenti globali in atto.