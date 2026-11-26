Il Giappone si trova di fronte a una crescente contrapposizione tra sviluppo tecnologico, investimenti internazionali e tutela delle comunità locali. Una regolamentazione flessibile e la stabilità politica hanno trasformato il Paese asiatico in un importante polo di attrazione per gli investimenti nei data center, proprio mentre altre nazioni hanno introdotto freni amministrativi allo sviluppo del settore. La rapida espansione delle infrastrutture digitali sta però alimentando una crescente opposizione da parte della popolazione, soprattutto nelle aree metropolitane ad alta densità abitativa. Le proteste dei residenti stanno spingendo a una revisione del comparto, considerato dal governo giapponese uno degli strumenti attraverso cui stimolare la crescita economica. La necessità di conciliare gli interessi degli investitori con le esigenze delle comunità locali rappresenta una delle principali questioni legate alla futura espansione del mercato.

Data center in Giappone: il 60% degli impianti si concentra nell’area di Tokyo

Uno degli aspetti più delicati riguarda la distribuzione geografica delle infrastrutture. Circa il 60% dei data center giapponesi si concentra infatti nell’area metropolitana di Tokyo, un territorio densamente urbanizzato che ospita circa 37 milioni di persone. La progressiva vicinanza degli impianti alle zone residenziali ha contribuito ad alimentare le preoccupazioni della popolazione. La concentrazione delle strutture in un territorio così densamente abitato rende particolarmente rilevante il rapporto tra sviluppo delle infrastrutture tecnologiche, sicurezza e impatto ambientale.

Il Giappone prepara un piano d’azione per prevenire le controversie

Entro la fine dell’anno dovrebbe essere definito un piano d’azione volto, almeno in parte, a prevenire eventuali controversie legate alla realizzazione dei data center. L’iniziativa si inserisce nel processo di revisione di un settore strategico per le prospettive economiche del Paese. Nel corso dell’anno anche il Japan Data Center Council, associazione di categoria del settore, ha collaborato con l’amministrazione di Tokyo e altri enti locali per elaborare delle linee guida sulle migliori pratiche. Il lavoro nasce proprio dalla necessità di affrontare le questioni connesse alla crescente vicinanza dei centri di elaborazione dati alle aree residenziali.

Tokyo, proteste per il nuovo data center alto 51 metri

Un caso emblematico delle tensioni tra sviluppo tecnologico e comunità locali riguarda il distretto di Koto, situato nei pressi della baia di Tokyo. Qui è prevista la realizzazione di un data center alto 51 metri, il cui completamento è programmato per il 2029. Il progetto è portato avanti da Empyrion Digital, società con sede a Singapore. La prospettiva della realizzazione della struttura ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini del distretto, che hanno deciso di rivolgersi alle autorità metropolitane per chiedere l’introduzione di regole più stringenti.

Rumore, calore e sicurezza: le richieste dei cittadini alle autorità

I residenti hanno presentato delle istanze alle autorità di Tokyo chiedendo l’adozione di norme vincolanti in materia di rumore, calore, sicurezza dei combustibili e localizzazione degli impianti. Le richieste riguardano dunque diversi aspetti della convivenza tra le infrastrutture digitali e il tessuto urbano circostante. Le petizioni sono attualmente al vaglio dell’assemblea metropolitana di Tokyo. Le iniziative dei cittadini evidenziano la volontà di ottenere una regolamentazione che disciplini in maniera vincolante alcuni degli aspetti più delicati legati alla presenza dei data center nelle vicinanze delle abitazioni. Empyrion Digital ha rimandato le richieste di chiarimento relative al progetto alla società di consulenza locale USI Engineering. Quest’ultima ha dichiarato che il sito è stato selezionato “dopo aver valutato la conformità normativa, le condizioni infrastrutturali e l’impatto ambientale”.

Il mercato giapponese dei data center verso i 33,4 miliardi di dollari

Nonostante le crescenti tensioni a livello locale, le prospettive economiche del settore rimangono caratterizzate da una significativa espansione. Secondo le stime della società di consulenza JLL, il mercato giapponese dei data center, in termini di ricavi, passerà dai 23,4 miliardi di dollari del 2024 ai 33,4 miliardi di dollari entro il 2030. Le previsioni indicano quindi un incremento complessivo di 10 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuo medio del 6,7%. Numeri che testimoniano la rilevanza economica di un comparto sul quale il governo giapponese punta per sostenere lo sviluppo del Paese e che dovrà confrontarsi sempre più con le esigenze delle comunità locali.