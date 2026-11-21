Blue Origin, l’azienda di Jeff Bezos, ha reso noto che Google, società del gruppo Alphabet, ha selezionato il suo razzo New Glenn per il lancio dei satelliti del “Project Suncatcher“, un esperimento volto a far funzionare sistemi di intelligenza artificiale nello spazio. La missione pianificata rappresenta un passo avanti nel tentativo di trasferire le attività di calcolo per l’IA – estremamente energivore – al di fuori della Terra, sfruttando l’energia solare in orbita per alleggerire il carico sulle reti elettriche, sul suolo terrestre e sui sistemi di raffreddamento. Diverse aziende, tra cui SpaceX di Elon Musk e la startup Starcloud, stanno esplorando l’idea di creare data center in orbita, poiché la crescente diffusione dell’IA sta facendo impennare la domanda di capacità di calcolo, mettendo sotto pressione le infrastrutture a terra.

Circa un anno fa, Google ha reso noto di essere al lavoro su data center orbitali scalabili, definendo l’iniziativa come uno dei suoi progetti di ricerca più ambiziosi e visionari (i cosiddetti “moonshot”). “Project Suncatcher è un progetto a lungo termine, estremamente ambizioso, che mira a scalare l’infrastruttura per l’intelligenza artificiale nello spazio, sfruttando l’abbondante energia solare disponibile in orbita“, ha dichiarato in un comunicato stampa Travis Beals, senior director di Project Suncatcher presso Google. “Questo lancio dedicato con Blue Origin rappresenta una tappa fondamentale nella nostra tabella di marcia, mentre continuiamo a spingere i confini di ciò che è possibile per il futuro del calcolo”.

Project Suncatcher: i dettagli

Il lancio, previsto per il primo trimestre del 2029, costituirà la prima missione di Google con un razzo a grande capacità di carico (heavy-lift) dedicata al Project Suncatcher e porterà a bordo del New Glenn diversi satelliti destinati al calcolo. Ogni satellite sarà equipaggiato con le “Tensor Processing Unit” (TPU) di Google – chip sviluppati internamente dal colosso della ricerca per eseguire programmi di IA – con una capacità di calcolo all’incirca equivalente a quella di un rack di server in un data center tradizionale. I satelliti verranno immessi in un’orbita che garantisce un’esposizione quasi continua alla luce solare, consentendo a Google di verificare se l’energia solare sia in grado di sostenere operazioni di calcolo intensivo nello spazio.

L’accordo, siglato giovedì 29 novembre, assegna a Blue Origin un’importante missione futura per il razzo New Glenn, in una fase in cui l’azienda punta a espandere le proprie attività di lancio, dopo aver affrontato alcuni ritardi e l’esplosione di una rampa di lancio avvenuta a maggio. La missione di Google utilizzerà la variante “7×2” del New Glenn, la versione più compatta del vettore, che finora ha effettuato tre lanci.

L’obiettivo della missione

Google e Planet Labs hanno lanciato il primo prototipo del Project Suncatcher a bordo di un razzo SpaceX lo scorso ottobre, confermando che, una volta stabilito il contatto, il satellite ha operato come previsto. La missione mira a verificare se i chip siano in grado di resistere alle sollecitazioni del lancio, alle radiazioni e alle temperature estreme; nel frattempo, gli ingegneri stanno studiando soluzioni per il raffreddamento, dato che nello spazio non è possibile contare sul flusso d’aria disponibile sulla Terra.

Le radiazioni possono danneggiare i componenti elettronici e corrompere i dati, mentre il calore generato dai potenti chip deve essere dissipato attraverso condotti e pannelli, anziché tramite i sistemi di raffreddamento convenzionali. Gli esperti hanno inoltre osservato che gli elevati costi di lancio, gli ostacoli ingegneristici e la limitata produzione di satelliti potrebbero far sì che i data center in orbita rimangano ancora lontani, di diversi anni, dall’utilizzo commerciale.