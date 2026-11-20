Valutare i consumi energetici di un edificio, individuare gli interventi più efficaci per migliorarne le prestazioni e stimare i costi e i benefici economici delle diverse soluzioni. Tutto attraverso un’unica piattaforma digitale, gratuita e accessibile. È Deciwatt, lo sportello unico (one-stop shop) promosso dalla Città metropolitana di Milano con il supporto tecnico-scientifico di ENEA, pensato per accompagnare cittadini, amministrazioni pubbliche e professionisti nei percorsi di riqualificazione energetica degli immobili. Il servizio nasce con l’obiettivo di rendere più semplice e consapevole la scelta degli interventi di efficientamento, mettendo a disposizione informazioni sugli edifici e strumenti per simulare diversi scenari di riqualificazione. Un supporto concreto per orientarsi tra opportunità, investimenti e possibili risparmi, contribuendo al miglioramento dell’efficienza energetica del patrimonio immobiliare.

Una piattaforma che integra dati e informazioni sugli edifici

Il funzionamento di Deciwatt si basa sul database topografico integrato in DECI.METRO, il Sistema Decisionale sviluppato dalla Città metropolitana di Milano. La piattaforma raccoglie le informazioni geometriche degli edifici e le integra con i dati provenienti da diverse banche dati, tra cui il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT), il Catasto Energetico Regionale degli Edifici (CENED) e gli archivi catastali dei Comuni aderenti. Questa infrastruttura consente di ottenere una stima delle caratteristiche energetiche dei singoli immobili, sia residenziali sia destinati ad attività terziarie, presenti sul territorio metropolitano.

A rendere possibile l’analisi degli interventi è il software sviluppato con il contributo di ENEA, che permette di valutare in modo semplificato gli effetti energetici ed economici delle diverse soluzioni di riqualificazione. Selezionando gli interventi più adatti al proprio edificio, è possibile ottenere una prima stima dei risparmi conseguibili, dei costi da sostenere e dei tempi di ritorno dell’investimento, considerando anche l’eventuale accesso agli incentivi.

Lo strumento offre quindi un primo orientamento per cittadini e proprietari immobiliari e costituisce un supporto alle amministrazioni comunali nella pianificazione delle politiche energetiche locali. Non sostituisce, tuttavia, le diagnosi energetiche professionali, che restano indispensabili per definire gli interventi e avviare correttamente il processo di riqualificazione attraverso il lavoro di tecnici qualificati.

“Grazie alla combinazione di dati territoriali, strumenti digitali, competenze tecniche e collaborazione istituzionale, Deciwatt si propone come un modello innovativo per favorire la transizione energetica degli edifici e supportare il territorio nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello nazionale ed europeo”, spiega Francesca Hugony, responsabile del Laboratorio ENEA di Analisi e pianificazione del territorio.

Un modello per accelerare la transizione energetica

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle strategie europee per la decarbonizzazione del settore edilizio, considerato uno degli ambiti prioritari per il raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici fissati per il 2030 e il 2050. In questo contesto, gli sportelli unici territoriali possono svolgere una funzione strategica, mettendo in relazione cittadini, istituzioni e operatori del settore e facilitando l’accesso alle informazioni necessarie per programmare gli interventi. “Gli sportelli unici locali, con l’appoggio di enti sovracomunali, rivestono un ruolo sempre più strategico per accelerare gli interventi di efficientamento energetico e di rinnovo del parco immobiliare”, aggiunge Hugony.

Oltre alla simulazione degli interventi, Deciwatt mette a disposizione linee guida, documenti divulgativi e approfondimenti tecnici elaborati da ENEA, Città metropolitana di Milano e Tavolo Tecnico Deciwatt. I materiali illustrano le diverse fasi del percorso di riqualificazione energetica e forniscono indicazioni utili anche per individuare e scegliere i professionisti a cui affidare gli interventi.

Il Tavolo Tecnico e la formazione degli operatori

Un elemento centrale del progetto è rappresentato dal Tavolo Tecnico Deciwatt, nato dalla collaborazione tra ENEA e Città metropolitana di Milano. L’organismo coinvolge i principali soggetti della filiera della riqualificazione energetica, tra cui associazioni di categoria, ordini professionali e operatori del settore. La finalità è favorire la condivisione di competenze, esperienze e buone pratiche, sviluppando indirizzi operativi utili a migliorare la qualità degli interventi. Il progetto prevede inoltre attività formative dedicate a professionisti, amministratori di condominio e imprese, con l’obiettivo di rafforzare le competenze tecniche e accompagnare il territorio nella trasformazione del patrimonio edilizio.

“Le ricadute sul territorio sono molteplici: Deciwatt aiuta i cittadini a orientarsi tra opportunità e interventi di efficientamento energetico, supporta i Comuni nella pianificazione energetica locale grazie a dati e informazioni tecniche e offre a professionisti e operatori della filiera una serie di strumenti di analisi, occasioni di confronto e attività formative”, sottolinea Marco Felisa, direttore Settore Qualità dell’aria, rumore ed energia della Città metropolitana di Milano. “Attraverso il Tavolo Tecnico Deciwatt il servizio promuove inoltre la diffusione di buone pratiche, il rafforzamento delle competenze e una maggiore cultura dell’efficienza energetica, contribuendo a migliorare la qualità degli interventi di riqualificazione”.

Con Deciwatt, la digitalizzazione diventa dunque uno strumento al servizio della sostenibilità edilizia. L’integrazione tra dati territoriali, simulazioni energetiche, competenze professionali e collaborazione istituzionale punta a ridurre le difficoltà che spesso accompagnano le scelte di riqualificazione, favorendo interventi più consapevoli e una pianificazione energetica più efficace. Un modello di supporto che mette in rete cittadini, amministrazioni e imprese per accelerare il percorso verso edifici più efficienti e un patrimonio immobiliare a minore impatto ambientale.