Alle porte di dicembre continua a crescere, seppur lievemente, il numero dei casi di Dengue in Italia. L’ultimo aggiornamento del sistema di sorveglianza nazionale delle arbovirosi, coordinato dall’Istituto superiore di sanità (Iss), evidenzia un incremento di 12 contagi rispetto alla settimana precedente. Particolare attenzione viene riservata alla trasmissione autoctona dell’infezione e alle caratteristiche del focolaio originatosi in Toscana, nel territorio comunale di Piombino, tra agosto e ottobre 2026. Due articoli scientifici pubblicati sulla rivista Eurosurveillance approfondiscono le dinamiche di diffusione del virus, evidenziando come le infezioni contratte in una località turistica possano determinare episodi di trasmissione secondaria in territori geograficamente distanti.

Dengue in Italia: 388 casi confermati dall’inizio del 2026

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 24 novembre 2026, al sistema di sorveglianza nazionale delle arbovirosi risultano “388 casi confermati di Dengue (76 autoctoni mentre tutti gli altri associati a viaggi all’estero, 50% con luogo di esposizione Maldive, nessun decesso); in particolare i casi autoctoni sono riconducibili a 5 focolai di trasmissione locale tutti già dichiarati chiusi”. La settimana precedente il bilancio complessivo era pari a 376 contagi. L’incremento settimanale si attesta quindi intorno al 3,2%. La maggior parte delle infezioni registrate dall’inizio dell’anno è associata a soggiorni all’estero, mentre i 76 casi autoctoni di Dengue rappresentano circa il 19,6% del totale nazionale. Le Maldive costituiscono il principale luogo di esposizione indicato tra i contagi associati ai viaggi internazionali.

Chikungunya e Zika virus: i dati aggiornati dell’Istituto superiore di sanità

Il monitoraggio epidemiologico dell’Iss comprende anche le altre arbovirosi. Dall’inizio del 2026 sono stati registrati 31 casi confermati di Chikungunya, dei quali uno autoctono e tutti gli altri associati a viaggi all’estero. Nel 34% dei casi complessivi il luogo di esposizione indicato è rappresentato dalle Seychelles. Non si registrano decessi. Sono invece quattro i casi confermati di infezione da Zika virus, tutti associati a viaggi all’estero e senza conseguenze mortali.

Dengue in Toscana: lo studio scientifico sul focolaio di Piombino

Un importante approfondimento scientifico riguarda il focolaio di Dengue a Piombino, sviluppatosi tra agosto e ottobre 2026 e analizzato attraverso una pubblicazione sulla rivista Eurosurveillance. Le caratteristiche della località interessata e la presenza di numerosi villeggianti hanno contribuito alla dispersione geografica delle infezioni, rendendo particolarmente significativo lo studio delle dinamiche di trasmissione. “Sulla rivista Eurosurveillance – informa l’Iss in una nota – è stato descritto un focolaio originatosi in Toscana, nel comune di Piombino, tra agosto e ottobre 2026 in una località turistica rurale sulla costa tirrenica, dove appezzamenti agricoli privati ospitano case estive, camper e roulotte utilizzati principalmente da non residenti. I casi sono stati diagnosticati dopo il rientro a casa, con conseguente dispersione geografica e potenziale trasmissione secondaria nei luoghi di residenza. L’evoluzione del focolaio, così come le misure di sanità pubblica adottate per contenerlo, sono descritte in un articolo scientifico pubblicato sulla rivista Eurosurveillance. Contestualmente, sulla stessa rivista nella stessa settimana è stato pubblicato un articolo a cura di ricercatori svizzeri, che descrive l’identificazione di 3 casi di Dengue nel Canton Ticino riconducibili al focolaio toscano. Al 20 ottobre sono stati segnalati 37 casi confermati e 12 probabili: 42 persone esposte presso la località di villeggiatura e 7 casi di trasmissione secondaria, senza alcuna esposizione nel luogo in questione. Tredici dei 49 casi sono stati ricoverati in ospedale, per una durata media di 3-4 giorni”. La ricostruzione epidemiologica evidenzia dunque una peculiarità importante: una parte delle persone coinvolte nel focolaio non aveva frequentato direttamente la località turistica toscana. I sette episodi di trasmissione secondaria rappresentano circa il 14% dei 49 casi complessivamente individuati, tra confermati e probabili, mentre la percentuale dei ricoveri ospedalieri si attesta intorno al 26,5%.

La diffusione della Dengue in 17 comuni italiani e i contagi all’estero

La dispersione territoriale delle infezioni costituisce uno degli elementi che maggiormente differenziano il focolaio di Piombino dai precedenti episodi di trasmissione locale della Dengue documentati in Italia. Lo studio scientifico ha permesso di ricostruire l’andamento temporale delle infezioni, analizzare la capacità di diffusione del virus e valutare l’impatto degli interventi adottati dalle autorità sanitarie. “Sulla base di questi dati – continua l’Iss, descrivendo la pubblicazione su Eurosurveillance – sono state calcolate la curva epidemica e tutte le altre caratteristiche del focolaio, compresa l’efficacia delle misure di contrasto attuate dalle autorità locali”. Queste le conclusioni principali: “questo focolaio illustra come le infezioni da Dengue contratte in una località di villeggiatura possano causare una trasmissione secondaria in diverse aree geografiche. A differenza dei precedenti focolai di Denv in Italia, circoscritti a un singolo comune, in questo caso – evidenziano gli esperti – sono stati diagnosticati casi in 17 comuni distribuiti in 3 regioni, oltre a 2 casi riscontrati in viaggiatori rientrati in Germania; la trasmissibilità è risultata inferiore a quella osservata in un precedente focolaio a Fano (Italia) nel 2024, ma analoga a quella riscontrata in Lombardia nel 2023, in linea con i recenti focolai italiani; il numero netto di riproduzione è sceso rapidamente al di sotto della soglia epidemica a seguito dell’attuazione delle misure di controllo”. Particolarmente rilevante è il risultato relativo all’efficacia delle misure di contenimento. La rapida discesa del numero netto di riproduzione al di sotto della soglia epidemica indica infatti una progressiva riduzione della capacità dell’infezione di generare nuovi contagi dopo l’attuazione degli interventi di sanità pubblica.

Dengue autoctona e diagnosi precoce: le difficoltà nell’individuazione dei focolai

Un ulteriore aspetto affrontato dalla pubblicazione scientifica riguarda la tempestività nell’individuazione delle infezioni. La presenza di sintomi prevalentemente lievi, la dispersione geografica dei pazienti e l’assenza di soggiorni in Paesi endemici rappresentano elementi che possono complicare il riconoscimento della Dengue autoctona. In questo contesto assume particolare importanza l’evoluzione dei criteri diagnostici nazionali, introdotti nell’ottobre 2024, che prevedono accertamenti anche in assenza di una storia di viaggi nelle aree interessate dalla circolazione endemica del virus. “Il focolaio è stato individuato circa 4 settimane dopo la comparsa dei primi sintomi e il caso primario è rimasto ignoto. La diagnosi precoce resta complessa, a causa della scarsa consapevolezza della popolazione riguardo alla Dengue e della limitata considerazione, da parte dei medici, della possibilità di una Dengue autoctona. Il fatto che i medici abbiano comunque sospettato la Dengue e disposto i relativi test – nonostante la sintomatologia per lo più lieve, l’assenza di viaggi in aree endemiche e la dispersione geografica dei casi – riflette verosimilmente una maggiore consapevolezza tra i clinici e l’introduzione, nell’ottobre 2024, di criteri nazionali per l’esecuzione dei test, che raccomandano di effettuare accertamenti in presenza di sintomi compatibili, a prescindere da una storia di viaggi o da collegamenti con focolai noti”, conclude la nota dell’Iss.