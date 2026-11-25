A dieci anni dall’inizio della drammatica sequenza sismica che nel 2016-2017 ha sconvolto il cuore dell’Appennino centrale, tracciare un bilancio significa andare ben oltre il conteggio dei cantieri aperti e delle macerie rimosse. Quelle scosse – dal 24 agosto ad Amatrice e Accumoli fino alle violente repliche di fine ottobre tra Visso, Ussita e Norcia e agli eventi del gennaio 2017 – hanno rappresentato uno spartiacque storico non solo per le comunità colpite, ma anche per le scienze della Terra. Per i geologi e i sismologi, infatti, la crisi sismica del Centro Italia ha costituito un vero e proprio laboratorio naturale a cielo aperto, consentendo di osservare direttamente in superficie e in profondità i meccanismi di trasferimento dello sforzo tra faglie attive, la propagazione delle rotture lungo i versanti montuosi e l’impatto della geologia locale sull’amplificazione dello scuotimento.

Proprio nel decennale del sisma, l’Università di Camerino – ateneo simbolo della resilienza scientifica e civile di quei territori – ha ospitato un importante momento di confronto nazionale dedicato al passaggio dalla memoria alla prevenzione. Per approfondire ciò che la ricerca ha imparato in questo decennio e comprendere come colmare il divario tra conoscenze scientifiche e pianificazione urbanistica, abbiamo intervistato in esclusiva Emanuele Tondi, Professore Ordinario di Geologia Strutturale, Prorettore Vicario dell’Università di Camerino e protagonista in prima linea sia sul fronte scientifico sia su quello amministrativo durante l’emergenza del 2016.

L’intervista al Prof. Emanuele Tondi

La dinamica della rottura a cascata e il sistema Monte Vettore-Monte Bove: la sequenza del 2016 ha mostrato una straordinaria complessità spazio-temporale (dal 24 agosto al 26 e 30 ottobre, fino al gennaio 2017). Sotto il profilo della geologia strutturale e del trasferimento di sforzo, che cosa ci ha insegnato questo “effetto domino” sui meccanismi di segmentazione e riattivazione delle faglie normali appenniniche?

“Per rispondere a questa domanda partirei da una considerazione importante: per noi geologi e sismologi, un terremoto rappresenta un vero e proprio esperimento naturale. Studiamo le faglie attive, ne ricostruiamo la geometria, la storia e il comportamento attraverso le evidenze geologiche, i dati sismologici e le modellazioni. Elaboriamo interpretazioni e modelli che descrivono il funzionamento dei sistemi di faglie e il loro potenziale sismogenetico. Quando si verifica un terremoto, abbiamo la possibilità di confrontare queste conoscenze con ciò che è realmente accaduto, verificando le nostre interpretazioni e, quando necessario, modificandole. La sequenza sismica del 2016-2017 ha rappresentato un’occasione straordinaria proprio da questo punto di vista. La comunità scientifica studiava da decenni le faglie attive dell’Appennino centrale e conosceva già molti dei meccanismi che regolano la loro interazione, compreso il trasferimento di stress tra strutture vicine. Numerosi studi geologici, geofisici e paleosismologici avevano inoltre individuato e caratterizzato le principali faglie sismogenetiche, compreso il sistema del Monte Vettore-Monte Bove. Anche le nostre ricerche, sviluppate a partire dagli anni Novanta, avevano contribuito alla conoscenza dell’organizzazione e dell’evoluzione spazio-temporale del Central Apennines Fault System. In particolare, gli studi pubblicati nel 2000 e nel 2003 avevano approfondito la segmentazione delle faglie e individuato settori caratterizzati da una diversa storia di attivazione, tra cui un gap sismico nel settore centrale dell’Appennino. Le sequenze dell’Aquila del 2009 e del 2016 hanno successivamente interessato porzioni di questo sistema, permettendoci di confrontare i modelli precedenti con le rotture effettivamente avvenute.

La successione degli eventi del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre e del gennaio 2017 ha fornito una quantità straordinaria di dati per analizzare l’interazione tra le faglie. Sapevamo già che la rottura di una struttura modifica il campo di sforzi nelle rocce circostanti e può favorire o sfavorire l’attivazione di faglie vicine. La sequenza ha consentito di osservare concretamente questi processi, verificando il ruolo della geometria delle strutture, delle zone di collegamento e delle variazioni di stress nell’evoluzione della sismicità. Naturalmente, quello che viene comunemente definito effetto domino non è un processo automatico. Le faglie non si attivano necessariamente una dopo l’altra: il loro comportamento dipende dalle condizioni di sforzo preesistenti, dalle caratteristiche meccaniche e dalle relazioni geometriche tra i diversi segmenti. Anche il ruolo della segmentazione era già conosciuto. Il terremoto del 2016 ha permesso di verificare direttamente come, in determinate condizioni, una rottura possa coinvolgere più segmenti di faglia, superando alcune delle discontinuità che li separano. L’integrazione tra rilevamenti geologici, dati sismologici, misure geodetiche e osservazioni satellitari ha consentito alla comunità scientifica di ricostruire questi fenomeni con un dettaglio eccezionale. Le ricerche successive, comprese quelle sul trasferimento dello stress di Coulomb, hanno contribuito a verificare e affinare ulteriormente i modelli. Il terremoto del 2016 non ci ha quindi fatto scoprire l’esistenza delle interazioni tra faglie o dei meccanismi di trasferimento degli sforzi. Ci ha fornito un esperimento naturale straordinario per verificare, approfondire e migliorare conoscenze e modelli sviluppati attraverso decenni di ricerca. È proprio questo il valore della ricerca geologica e sismologica: studiare i processi naturali, elaborare modelli del loro comportamento e confrontarli con le osservazioni, per migliorare progressivamente la nostra capacità di valutare la pericolosità sismica. Tutto questo non significa poter prevedere quando avverrà il prossimo terremoto, ma significa conoscere sempre meglio le strutture che possono generarlo e utilizzare queste informazioni per la prevenzione“.

Dalla trincea al dato geologico (fagliazione superficiale e FAC): la scarpata di rottura sul Monte Vettore è diventata un caso di studio internazionale. In che misura le evidenze di terreno hanno modificato la percezione del rischio da fagliazione superficiale e l’applicazione delle linee guida sulle Faglie Attive e Capaci nella pianificazione urbanistica?

“La rottura superficiale osservata lungo il sistema del Monte Vettore è stata uno degli aspetti scientificamente più significativi del terremoto del 2016. Nell’Appennino centrale è stato possibile documentare con una quantità eccezionale di osservazioni una fagliazione superficiale associata a un terremoto di questa magnitudo. Numerosi gruppi di ricerca italiani e internazionali hanno effettuato rilievi immediatamente dopo gli eventi, documentando la distribuzione delle rotture, gli spostamenti del terreno e le relazioni tra i diversi segmenti di faglia. Questi dati sono stati successivamente integrati con osservazioni satellitari, misure geodetiche, indagini geofisiche e studi paleosismologici. È stato un lavoro collettivo di grande valore, che ha consentito di confrontare le deformazioni prodotte dai terremoti del 2016 con le evidenze lasciate dagli eventi precedenti.

Anche in questo caso è importante sottolineare che la faglia del Monte Vettore era già conosciuta. Le scarpate di faglia presenti lungo i versanti e le evidenze paleosismologiche avevano permesso di riconoscerne l’attività ben prima del terremoto. Il 2016 ha fornito una conferma diretta di queste conoscenze, permettendo allo stesso tempo di approfondire la complessità delle deformazioni superficiali. Dal punto di vista applicativo, la questione è particolarmente importante. Quando una faglia attiva produce una rottura che raggiunge la superficie, gli spostamenti permanenti del terreno possono danneggiare gravemente edifici e infrastrutture che attraversano la zona di deformazione. Si tratta di un fenomeno diverso dallo scuotimento sismico, che richiede specifiche valutazioni geologiche e scelte appropriate nella pianificazione territoriale. Le linee guida sulle Faglie Attive e Capaci, approvate a livello nazionale prima del 2016, rappresentano uno strumento fondamentale per affrontare questo problema. La sequenza sismica ha contribuito a rafforzare l’attenzione verso la loro applicazione, mostrando concretamente l’importanza di individuare e caratterizzare le zone potenzialmente interessate da fagliazione superficiale. Gli studi di microzonazione sismica e la cartografia delle faglie attive devono quindi diventare parte integrante della pianificazione urbanistica e infrastrutturale. Le esperienze maturate successivamente dalla comunità scientifica, anche attraverso lo studio dei terremoti della Croazia del 2020 e della Turchia del 2023, hanno ulteriormente evidenziato l’importanza di queste problematiche in contesti geologici differenti. Il punto fondamentale è che non basta costruire edifici capaci di resistere allo scuotimento: dobbiamo anche conoscere le caratteristiche geologiche dei luoghi nei quali costruiamo. La prevenzione comincia dalla conoscenza del territorio e dalla capacità di utilizzare correttamente queste informazioni”.

Camerino e l’Ateneo: le scosse dell’ottobre 2016 hanno segnato profondamente il tessuto storico di Camerino e la vita dell’Università. Come ha vissuto la comunità scientifica di UNICAM il doppio ruolo di popolazione colpita e di riferimento tecnico-scientifico in prima linea per il monitoraggio e la sicurezza?

“Il terremoto del 2016 ha colpito profondamente Camerino e la sua Università, mettendo a dura prova una comunità che si è trovata contemporaneamente ad affrontare le conseguenze dell’emergenza e la necessità di garantire la continuità delle proprie attività. La risposta dell’Ateneo è stata straordinaria, soprattutto perché ha coinvolto tutte le sue componenti: docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti. Nonostante i danni alle strutture e le difficoltà personali, l’Università è riuscita a proseguire le attività didattiche e scientifiche, riorganizzando spazi, servizi e modalità di lavoro. Questo risultato ha avuto un significato che è andato ben oltre la vita universitaria. Camerino è una città profondamente legata al proprio Ateneo, che rappresenta uno dei principali motori culturali, sociali ed economici del territorio. Garantirne la continuità significava contribuire concretamente anche alla ripartenza della città. Parallelamente, la comunità scientifica ha svolto un ruolo importante nello studio della sequenza sismica e dei suoi effetti. Ricercatori di UNICAM, dell’INGV, di altre università e di numerosi enti di ricerca hanno collaborato attraverso rilievi geologici, analisi sismologiche, studi geofisici e attività di approfondimento sui processi sismogenetici. La sequenza del 2016 ha infatti richiesto un approccio fortemente interdisciplinare. Per comprendere un terremoto non basta studiare la faglia che lo ha generato: occorre integrare le informazioni geologiche con quelle sismologiche, geodetiche, geotecniche e ingegneristiche, fino ad arrivare alla valutazione degli effetti sul territorio e sul patrimonio costruito. Un aspetto particolarmente significativo è stato il confronto internazionale. Nel luglio 2017 organizzammo a Camerino un convegno che riunì oltre cento ricercatori provenienti da diversi Paesi, accompagnandoli nelle aree interessate dalle sequenze sismiche del 1997, 2009 e 2016. Fu un’importante occasione di condivisione dei risultati scientifici e di confronto diretto sul terreno. Questa esperienza ha contribuito a rafforzare il ruolo di Camerino come centro di ricerca sui terremoti e sui rischi naturali. Negli anni successivi, le collaborazioni con l’INGV e con altri enti di ricerca si sono ulteriormente consolidate. Un momento particolarmente significativo di questo percorso è stato il convegno che abbiamo organizzato a Camerino il 13 e 14 novembre 2026, in occasione del decennale del terremoto del Centro Italia, dal titolo Dalla memoria alla prevenzione: dieci anni di conoscenza, ricerca, ricostruzione. Abbiamo voluto riunire rappresentanti delle istituzioni, della comunità scientifica e del mondo professionale non soltanto per ricordare quanto accaduto, ma soprattutto per confrontarci sulle conoscenze acquisite e sulle prospettive della prevenzione. Le due giornate hanno affrontato il terremoto da prospettive differenti e complementari: geologia, sismologia, ingegneria, architettura e urbanistica, fino alle problematiche della ricostruzione e della tutela del patrimonio culturale. Il confronto ha confermato un principio che considero fondamentale: la riduzione del rischio sismico richiede un approccio interdisciplinare e una collaborazione continua tra ricerca, istituzioni e professionisti. Credo che l’esperienza del 2016 abbia dimostrato quanto sia importante la presenza di una comunità scientifica radicata nel territorio, capace non soltanto di produrre conoscenza, ma anche di metterla al servizio delle persone e delle istituzioni”.

Il bilancio a dieci anni tra ricerca e ricostruzione: a un decennio dall’avvio della crisi, quanto ha inciso realmente il dato scientifico (dalla microzonazione sismica di livello 3 all’analisi della risposta sismica locale) sulle scelte della ricostruzione del cratere? Siamo riusciti a coniugare celerità e sicurezza geologica?

“A dieci anni dal terremoto, credo che il bilancio debba considerare non soltanto quanto è stato ricostruito, ma anche il patrimonio di conoscenze, competenze e infrastrutture scientifiche che abbiamo sviluppato. Da questo punto di vista, i progressi sono stati importanti, anche se il trasferimento delle conoscenze alle scelte operative e ai processi di ricostruzione presenta ancora alcune criticità. La comunità scientifica e professionale ha svolto un lavoro considerevole. Gli studi di microzonazione sismica, in particolare quelli di terzo livello, hanno consentito di approfondire le caratteristiche geologiche e geotecniche dei territori colpiti e di valutare con maggiore dettaglio gli effetti locali dello scuotimento. Sappiamo infatti che uno stesso terremoto può produrre effetti molto differenti anche a breve distanza, in funzione delle caratteristiche dei terreni, della morfologia e delle condizioni geologiche locali. A queste conoscenze si aggiungono gli studi sulle faglie attive e capaci, sulle instabilità dei versanti e sulle altre pericolosità geologiche. Sono strumenti fondamentali per orientare la pianificazione urbanistica e progettare interventi di ricostruzione più sicuri. Ma c’è un altro risultato importante di questi dieci anni, che merita di essere sottolineato: la nascita e il consolidamento, proprio a Camerino, di nuove iniziative e infrastrutture dedicate alla ricerca, alla ricostruzione e alla riduzione dei rischi naturali. Penso al Centro internazionale STRIC, dedicato alle scienze e alle tecniche della ricostruzione fisica, economica e sociale, e alle iniziative per il suo potenziamento; al Consorzio REDI, che riunisce competenze dell’Università di Camerino, dell’INGV, dell’INFN e del Gran Sasso Science Institute per sviluppare ricerca e innovazione nella riduzione dei rischi naturali; e alla sede dell’INGV istituita presso UNICAM nel 2019, che ha ulteriormente rafforzato una collaborazione scientifica già consolidata. A queste esperienze si affiancano nuove prospettive di ricerca e formazione, come il Laboratorio di Tettonofisica in fase di progettazione nell’ambito di STRIC e le iniziative dedicate alla ricostruzione e alla resilienza dei territori. Sono realtà che mettono insieme geologi, sismologi, ingegneri, architetti, urbanisti ed esperti di altre discipline, nella consapevolezza che la riduzione del rischio non possa essere affrontata da un unico punto di vista. Proprio questi temi sono stati al centro del convegno che abbiamo organizzato a Camerino il 13 e 14 novembre 2026, in occasione del decennale del terremoto. Il confronto tra comunità scientifica, istituzioni e professionisti ha evidenziato il valore delle conoscenze acquisite, ma anche la necessità di renderle sempre più utilizzabili nella pianificazione, nella ricostruzione e nella prevenzione. Naturalmente, questo importante sviluppo scientifico non significa che tutti i problemi della ricostruzione siano stati risolti. Le difficoltà procedurali, la complessità degli interventi nei centri storici e la necessità di conciliare sicurezza, tutela del patrimonio e rapidità hanno rappresentato, e in parte rappresentano ancora, ostacoli significativi. Non credo però che sicurezza e rapidità debbano essere considerate esigenze contrapposte. Al contrario, una conoscenza approfondita del territorio, acquisita prima del terremoto, dovrebbe permettere di assumere decisioni più tempestive e consapevoli. Un esempio concreto viene dalla mia esperienza di sindaco di Camporotondo di Fiastrone. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico realizzati negli anni precedenti al 2016 su edifici pubblici strategici, insieme alla disponibilità di una palestra polifunzionale antisismica, ci permisero di affrontare l’emergenza mantenendo operative strutture fondamentali per la comunità. Questo dimostra che investire nella prevenzione significa non soltanto ridurre i danni, ma anche garantire la continuità dei servizi e migliorare la capacità di risposta di un territorio. Infine, non dobbiamo dimenticare che ricostruire non significa soltanto recuperare gli edifici. Significa restituire sicurezza, servizi, attività economiche e prospettive di futuro a comunità che, già prima del terremoto, affrontavano problemi di spopolamento e progressivo indebolimento del tessuto sociale. Il vero bilancio di questi dieci anni deve quindi tenere insieme tre aspetti: i progressi della conoscenza scientifica, la capacità di tradurli in interventi concreti e la possibilità di restituire un futuro ai territori colpiti. Le nuove infrastrutture scientifiche sviluppate a Camerino rappresentano un investimento importante proprio in questa direzione: trasformare l’esperienza del terremoto in una capacità permanente di ricerca, innovazione e prevenzione, a beneficio non soltanto dell’Appennino centrale, ma dell’intero Paese”.

Dalla memoria alla prevenzione: la storia sismica italiana insegna che il tempo trascorso dall’ultimo evento tende a dissolvere la consapevolezza e a riprodurre vulnerabilità. Qual è la lezione più urgente che il decennale del 2016 deve lasciare ad amministratori, tecnici e cittadini per fare prevenzione prima del prossimo disastro?

“A dieci anni dal terremoto del Centro Italia, credo che la riflessione più importante riguardi la nostra capacità di utilizzare concretamente le conoscenze scientifiche per ridurre il rischio sismico. Sappiamo da molto tempo che la prevenzione deve essere realizzata prima dei terremoti e che i periodi di relativa tranquillità sismica rappresentano un’opportunità fondamentale per intervenire sulla vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture. Non è certamente una lezione che abbiamo scoperto nel 2016. La sequenza sismica e le ricerche sviluppate negli anni successivi hanno consentito alla comunità scientifica di approfondire numerosi aspetti dei processi sismogenetici e degli effetti dei terremoti. Il decennale, anche attraverso il confronto che abbiamo organizzato a Camerino, ci ha offerto l’occasione per riflettere su quanto queste conoscenze siano state effettivamente utilizzate e su come rendere più efficaci le politiche di prevenzione. La questione fondamentale, quindi, non è soltanto continuare a migliorare le nostre conoscenze, ma soprattutto utilizzare meglio il tempo che intercorre tra un terremoto e l’altro per trasformarle in interventi concreti di riduzione del rischio. La storia sismica italiana ci insegna che, dopo ogni grande terremoto, cresce inevitabilmente l’attenzione verso la sicurezza. Si avviano studi, si introducono nuove disposizioni, si realizzano interventi e si discute molto di prevenzione. Poi, con il passare degli anni, questa attenzione tende progressivamente a diminuire. Eppure, la pericolosità sismica non diminuisce semplicemente perché per un certo periodo non si verificano terremoti importanti.

Oggi la comunità scientifica dispone di conoscenze molto avanzate sui processi sismogenetici, sulla distribuzione delle faglie attive e sugli effetti dei terremoti. La ricerca continua a migliorare questi strumenti, ma sappiamo già abbastanza per adottare numerose misure concrete di riduzione del rischio. È necessario intervenire sulla vulnerabilità degli edifici, soprattutto quelli strategici e quelli che ospitano funzioni essenziali, migliorare la sicurezza delle infrastrutture e integrare sistematicamente le conoscenze geologiche nella pianificazione territoriale. Ma la prevenzione non riguarda soltanto gli aspetti tecnici. Richiede anche organizzazione, preparazione delle amministrazioni, sistemi efficienti di Protezione Civile e cittadini consapevoli.

Durante la sequenza del 2016, oltre all’attività scientifica e alle responsabilità amministrative, mi sono dedicato molto alla comunicazione, cercando di spiegare alle persone ciò che stava accadendo. Le domande erano tantissime e riguardavano soprattutto la possibilità di nuove scosse, la durata della sequenza e il comportamento delle faglie. In quelle circostanze era fondamentale distinguere ciò che conoscevamo da ciò che non potevamo sapere. Ho sempre pensato che una comunicazione scientifica corretta non debba nascondere le incertezze, ma neppure alimentare paure ingiustificate. Ricordo con particolare soddisfazione che, dopo alcune settimane, diverse persone avevano iniziato a rispondere autonomamente alle domande di altri cittadini, utilizzando correttamente le informazioni ricevute. Era il segno che la conoscenza stava diventando consapevolezza. Credo che questo sia un risultato importante e che la comunicazione scientifica debba essere considerata parte integrante della prevenzione. Occorre investire soprattutto nella formazione dei giovani, a partire dalle scuole, perché la cultura del rischio non può essere costruita soltanto durante le emergenze. Il terremoto del 2016 ci ha mostrato anche il valore delle comunità, della solidarietà e della capacità di lavorare insieme. Ricordo l’impegno dei volontari della Protezione Civile, dei tecnici, degli amministratori, dei dipendenti pubblici e di tanti cittadini che hanno contribuito ad affrontare una situazione straordinariamente difficile. Sono esperienze che non dobbiamo dimenticare, perché dimostrano che la capacità di risposta di un territorio dipende certamente dalla sicurezza degli edifici, ma anche dalla qualità delle relazioni sociali e dalla preparazione delle istituzioni. A dieci anni dal terremoto dobbiamo ricordare le vittime, le sofferenze delle popolazioni e il lavoro di quanti hanno contribuito all’emergenza e alla ricostruzione. Ma la memoria deve diventare anche responsabilità verso il futuro. Non possiamo impedire alla terra di tremare e non possiamo prevedere con precisione quando si verificherà il prossimo terremoto. Possiamo però conoscere sempre meglio i fenomeni che li generano e utilizzare queste conoscenze per ridurre il rischio. La prevenzione non comincia quando arriva il terremoto. Comincia molto prima, attraverso la ricerca, la pianificazione, la formazione e le scelte che siamo capaci di compiere. È questa la riflessione che vorrei lasciare a dieci anni dal terremoto del Centro Italia: non dobbiamo scoprire ogni volta l’importanza della prevenzione, ma riuscire finalmente a darle continuità, trasformando le conoscenze disponibili in interventi concreti per la sicurezza delle persone e delle comunità“.

Dalla conoscenza geologica alla resilienza civile: i punti chiave del decennale

Le riflessioni del professor Emanuele Tondi restituiscono un quadro lucido e profondamente concreto dell’eredità lasciata dal sisma del 2016-2017. Il suo duplice sguardo – quello dello scienziato che studia la cinematica delle faglie appenniniche e quello dell’amministratore locale che ha vissuto in prima persona la gestione dell’emergenza – dimostra come la riduzione del rischio sismico non sia un concetto astratto, bensì una pratica quotidiana che unisce ricerca, pianificazione e cultura civile.

Dall’intervista emergono quattro pilastri fondamentali su cui costruire il futuro dei territori appenninici e dell’intero Paese:

I terremoti come verifica sul campo dei modelli geologici: La sequenza del 2016 non ha colto impreparata la comunità scientifica, che aveva già mappato il sistema Monte Vettore-Monte Bove e individuato i gap sismici dell’Appennino centrale ; l’evento ha però permesso di misurare con precisione senza precedenti come la rottura possa propagarsi superando le discontinuità strutturali tra segmenti di faglia.

La sequenza del 2016 non ha colto impreparata la comunità scientifica, che aveva già mappato il e individuato i ; l’evento ha però permesso di misurare con precisione senza precedenti come la rottura possa propagarsi superando le discontinuità strutturali tra segmenti di faglia. Oltre la resistenza degli edifici: la centralità delle Faglie Attive e Capaci: Non basta progettare strutture antisismiche capaci di reggere lo scuotimento; occorre integrare sistematicamente la microzonazione sismica di terzo livello e la cartografia delle faglie capaci nella pianificazione urbanistica , evitando di costruire laddove la rottura può raggiungere direttamente la superficie.

Non basta progettare strutture antisismiche capaci di reggere lo scuotimento; occorre integrare sistematicamente la e la , evitando di costruire laddove la rottura può raggiungere direttamente la superficie. Poli scientifici radicati nel territorio per guidare la rinascita: L’esperienza di Camerino – consolidata attraverso la sede locale dell’INGV, il Consorzio REDI e il Centro internazionale STRIC – dimostra che mantenere viva la presenza universitaria e scientifica nelle aree interne non serve solo a produrre ricerca d’eccellenza, ma costituisce il motore sociale ed economico indispensabile per contrastare lo spopolamento.

L’esperienza di – consolidata attraverso la – dimostra che mantenere viva la presenza universitaria e scientifica nelle aree interne non serve solo a produrre ricerca d’eccellenza, ma costituisce il motore sociale ed economico indispensabile per contrastare lo spopolamento. La comunicazione scientifica come strumento di prevenzione: La sicurezza di una comunità nasce nei periodi di quiete sismica, investendo sugli edifici strategici, sulle scuole e su una divulgazione rigorosa che non nasconda le incertezze della scienza ma trasformi la conoscenza dei cittadini in consapevolezza attiva.

Il contributo offerto da Emanuele Tondi e dalla scuola geologica dell’Università di Camerino conferma che la memoria delle vittime e delle ferite del 2016 trova il suo senso più autentico nella capacità delle istituzioni e della società di trasformare il dato scientifico in scelte politiche lungimiranti, affinché la prevenzione smetta di essere un’urgenza dell’indomani e diventi finalmente una regola ordinaria del vivere sul territorio.