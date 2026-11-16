La Dieta Mediterranea è patrimonio culturale immateriale dell’umanità riconosciuto dall’UNESCO, ma la salvaguardia delle sue tradizioni passa anche dalla sopravvivenza delle imprese agricole e delle attività produttive che ne rappresentano le radici. In particolare, a preoccupare è la situazione della filiera olivicola e olearia, alle prese con una campagna particolarmente complessa, caratterizzata dal calo dei prezzi dell’olio e dalle difficoltà economiche degli operatori. In occasione della Giornata della Dieta Mediterranea del 16 novembre, AIFO – Associazione Italiana Frantoiani Oleari e Italia Olivicola accendono i riflettori sulla necessità di proteggere non soltanto il valore alimentare e culturale dell’olio extravergine di oliva, ma anche il sistema di imprese, competenze professionali e comunità che ne garantisce la produzione. Il tema riguarda il futuro di un patrimonio che non si esaurisce nelle tradizioni gastronomiche, ma comprende il lavoro negli oliveti, le attività dei frantoi e il rapporto tra produzione agricola, territorio e identità culturale. Un equilibrio che le difficoltà economiche della campagna olearia stanno mettendo alla prova.

Crisi dell’olio extravergine, AIFO richiama l’attenzione sulle difficoltà dei produttori

Il calo dei prezzi dell’olio e le criticità economiche che interessano le imprese della filiera rappresentano il principale elemento di preoccupazione evidenziato da AIFO e Italia Olivicola. La tutela della Dieta Mediterranea, secondo le due organizzazioni, non può prescindere dalla possibilità per gli operatori di continuare a svolgere le proprie attività. La questione assume un significato particolare proprio perché l’olio extravergine di oliva è uno degli alimenti simbolo della Dieta Mediterranea e la sua produzione coinvolge un patrimonio di conoscenze, pratiche agricole e attività di trasformazione che si tramanda attraverso le generazioni. A sottolineare il legame tra la tutela delle tradizioni e la sostenibilità economica della filiera è Alberto Amoroso, presidente di AIFO, che dichiara: “siamo orgogliosi che la Dieta Mediterranea sia riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità, ma dobbiamo ricordare che questo patrimonio non vive soltanto nei libri, nelle ricette o nei riconoscimenti internazionali. Vive ogni giorno negli oliveti, nei frantoi e nelle comunità che continuano a produrre e tramandare la cultura dell’olio”. Amoroso richiama quindi l’attenzione sulle conseguenze delle difficoltà che attraversano il settore e sulla necessità di assicurare continuità alle attività produttive: “oggi, mentre affrontiamo una campagna olearia segnata da forti difficoltà economiche, non possiamo limitarci a celebrare il valore dell’extravergine. Dobbiamo anche creare le condizioni affinché chi lo produce possa continuare a lavorare. Perché difendere la Dieta Mediterranea significa difendere anche le persone e le imprese che ne custodiscono le radici”.

Dieta Mediterranea patrimonio UNESCO dal 2010: il valore culturale oltre l’alimentazione

Il riconoscimento della Dieta Mediterranea come patrimonio culturale immateriale dell’umanità risale al 2010, mentre nel 2013 è stato esteso a ulteriori Paesi del Mediterraneo. Un riconoscimento che riguarda un modello culturale molto più ampio rispetto a un semplice insieme di alimenti o indicazioni nutrizionali. La stessa origine della parola dieta chiarisce questa dimensione: il termine deriva dal greco díaita, che significa modo di vivere. La Dieta Mediterranea comprende infatti conoscenze, pratiche agricole, tradizioni culinarie e relazioni sociali che vengono trasmesse da una generazione all’altra. La convivialità, la condivisione dei pasti, il rispetto della stagionalità degli alimenti e il legame con i territori costituiscono elementi fondamentali di questo patrimonio. Il valore riconosciuto dall’UNESCO non riguarda quindi esclusivamente ciò che viene portato in tavola, ma anche le attività e le consuetudini che accompagnano la produzione, la preparazione e il consumo del cibo. In questa prospettiva, preservare la Dieta Mediterranea significa mantenere viva una cultura alimentare profondamente legata alla storia delle comunità e alle caratteristiche dei luoghi in cui si è sviluppata.

Oliveti e frantoi, il ruolo della produzione dell’olio nella storia dei territori

All’interno della cultura alimentare mediterranea, l’olio extravergine di oliva occupa una posizione centrale. Il suo utilizzo quotidiano nelle preparazioni tradizionali rappresenta soltanto uno degli aspetti di un rapporto che coinvolge anche il paesaggio, l’economia e la vita sociale di numerose comunità. Gli oliveti caratterizzano interi territori, contribuendo a definirne l’identità paesaggistica. La raccolta delle olive e le successive attività di trasformazione continuano inoltre a scandire una parte importante della vita delle aree rurali, conservando pratiche e conoscenze tramandate nel tempo. Un ruolo particolarmente significativo è svolto dai frantoi oleari, che da secoli rappresentano molto più di semplici strutture produttive. Sono luoghi nei quali si incontrano agricoltori, famiglie e comunità e dove il patrimonio di esperienza maturato nel corso delle generazioni si confronta oggi con l’innovazione tecnologica e con nuove competenze professionali. Il frantoio costituisce così un punto di collegamento tra la produzione agricola e la cultura del territorio. La sua attività contribuisce a conservare un patrimonio materiale e immateriale fatto di tradizioni, relazioni e conoscenze legate alla lavorazione delle olive e alla produzione dell’extravergine.

Educazione alimentare e qualità dell’olio EVO, le iniziative di AIFO e Italia Olivicola

Accanto alla tutela delle attività produttive, AIFO e Italia Olivicola pongono l’attenzione sulla necessità di trasmettere alle nuove generazioni la cultura dell’olio extravergine di oliva e il significato delle tradizioni alimentari mediterranee. Conoscere l’origine degli alimenti, comprendere le lavorazioni necessarie alla loro produzione e saper riconoscere le caratteristiche di un olio extravergine di qualità sono aspetti considerati fondamentali per sviluppare un rapporto più consapevole con il cibo. Questa esigenza assume particolare importanza in un contesto segnato dalla rapida trasformazione delle abitudini alimentari e dal progressivo indebolimento del legame tra i consumatori e i territori di produzione. In tale ambito si inseriscono le attività di informazione ed educazione al consumo promosse da AIFO insieme a Italia Olivicola, nell’ambito del Programma Operativo di quest’ultima, previsto dal Regolamento (UE) 2021/2115. Le iniziative comprendono attività divulgative e percorsi di avvio all’assaggio dell’olio EVO, finalizzati a migliorare la conoscenza delle sue caratteristiche e del rapporto che lega il prodotto ai territori di origine. L’obiettivo è contribuire alla diffusione di una cultura della qualità capace di valorizzare non soltanto le proprietà e le caratteristiche dell’extravergine, ma anche il lavoro svolto dagli operatori lungo la filiera.

Il futuro della Dieta Mediterranea passa anche dalla tutela della filiera olivicola

La Giornata della Dieta Mediterranea offre dunque l’occasione per affrontare una questione che unisce cultura, agricoltura ed economia. Il riconoscimento UNESCO testimonia il valore di un patrimonio condiviso da milioni di persone, ma la sua conservazione dipende anche dalla continuità delle attività che ne custodiscono concretamente le tradizioni. La promozione di abitudini alimentari equilibrate e la trasmissione delle conoscenze gastronomiche restano aspetti essenziali di questo percorso. Allo stesso tempo, la salvaguardia degli oliveti, dei frantoi e delle competenze professionali rappresenta una condizione importante per mantenere vivo il rapporto tra alimentazione, paesaggio e comunità locali. È su questo legame che AIFO e Italia Olivicola concentrano la propria attenzione, richiamando la necessità di garantire prospettive alle imprese impegnate nella produzione dell’olio. Perché il futuro della Dieta Mediterranea passa anche dalla possibilità di continuare a produrre e valorizzare uno dei suoi alimenti più rappresentativi: l’olio extravergine di oliva.