Sono quattordici i progetti premiati nell’edizione 2026 del Digital Sustainability Award, il riconoscimento promosso dalla Fondazione per la Sostenibilità Digitale per valorizzare le esperienze più significative nell’integrazione tra innovazione tecnologica, sostenibilità e sovranità digitale. I vincitori sono stati annunciati il 20 e 21 novembre a Varignana (Bologna), nell’ambito degli Stati Generali della Sostenibilità Digitale, l’appuntamento annuale organizzato dalla Fondazione, che riunisce imprese, istituzioni, mondo accademico e protagonisti della trasformazione digitale.

Il premio si rivolge a imprese, pubbliche amministrazioni, startup e organizzazioni formative, con l’obiettivo di promuovere e diffondere modelli virtuosi di innovazione digitale sostenibile. Al centro dell’iniziativa, i principi del Manifesto per la Sostenibilità Digitale e le prassi UNI/PdR 147:2025 e UNI/PdR 187:2026, dedicate rispettivamente alla misurazione della sostenibilità digitale in relazione agli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e alla sostenibilità della comunicazione e della pubblicità.

A selezionare i progetti è stata una giuria composta da esperti di alto profilo provenienti dagli ambiti accademico, istituzionale e tecnico. Complessivamente sono stati assegnati 14 riconoscimenti, suddivisi tra la categoria Open, riservata alle organizzazioni esterne alla Fondazione, e quella Foundation Member, dedicata ai membri e ai partner della Fondazione. Quattro, inoltre, le menzioni speciali attribuite dalla giuria.

Tra le principali novità dell’edizione 2026 figurano tre nuove categorie di candidatura: intelligenza artificiale sostenibile, sovranità digitale e sostenibilità della comunicazione digitale. Ambiti che si affiancano a quelli già previsti, dedicati alla trasformazione digitale sostenibile, alla misurazione della sostenibilità digitale e alla formazione e sensibilizzazione.

Digital Sustainability Award 2026: tutti i vincitori

Ecco le quattordici organizzazioni premiate nelle due categorie:

Premi Open

Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa

ENEA

INAIL

INPS

Lemonjuice Solutions Srl

LUISS Guido Carli

MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito

Reply Whitehall AI

Premi Foundation Member

CUBBIT

DOXEE

Engineering

RAI – Direzione Rai Teche

Trentino DataMine Srl

Università degli Studi di Napoli Federico II

Con questa nuova edizione, il Digital Sustainability Award conferma il proprio ruolo di osservatorio e strumento di valorizzazione delle esperienze italiane che interpretano la trasformazione digitale non soltanto come opportunità tecnologica, ma anche come leva per generare valore sociale, ambientale ed economico.

“La dimensione digitale è ormai inestricabilmente integrata nelle nostre vite, nelle infrastrutture, nei sistemi più critici per la società e l’economia e per questo è necessario svilupparla in modo sostenibile a tutto tondo, favorendo la consapevolezza e la capacità di controllare e indirizzare il suo utilizzo” afferma il Presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale Stefano Epifani. “La scelta di ampliare le categorie del premio per raggiungere tutti gli spazi in cui si definisce e costruisce l’innovazione, a partire da intelligenza artificiale, sovranità e comunicazione, risponde a questo obiettivo. Il riscontro che abbiamo avuto da parte delle organizzazioni che hanno candidato i loro progetti, tutti di grande qualità, ha confermato il valore di questa intuizione: oltre la metà dei premi che abbiamo assegnato, infatti, sono ricaduti nelle nuove categorie”.