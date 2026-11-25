Perdere peso può sembrare spesso una battaglia solitaria contro il mondo, ma la realtà biologica è molto più complessa e affascinante. All’interno del nostro intestino vive infatti una moltitudine di microrganismi invisibili che esercitano effetti ancora in parte misteriosi sul grasso che accumuliamo nel corpo. Comprendere sempre meglio questa relazione microbica nascosta rappresenta una chiave fondamentale per bloccare l’aumento di peso sul nascere e, forse un giorno, prevenire definitivamente l’obesità. In uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Cell Host & Microbe, un team di ricercatori ha identificato un batterio che potrebbe rivelarsi un alleato prezioso in questa sfida, denominato Clostridium immunis. Gli scienziati avevano già scoperto in passato che questo specifico microbo può aiutare a proteggere dalle infiammazioni intestinali, ma i nuovi test dimostrano che le sue capacità metaboliche vanno ben oltre la semplice difesa dei tessuti.

I risultati dei test sui topi e il crollo del grasso viscerale

Durante un primo esperimento condotto su modelli animali, i topi a cui è stata somministrata una singola dose orale di Clostridium immunis hanno mostrato una riduzione del peso corporeo del 3% nell’arco di appena 1 settimana rispetto agli esemplari del gruppo di controllo, accompagnata da un calo del 25% dei trigliceridi nel sangue. L’aspetto più rilevante riguarda però la composizione corporea: gli animali trattati presentavano circa 1 terzo in meno di grasso viscerale, ovvero quel particolare tessuto adiposo che avvolge gli organi vitali all’interno della cavità addominale e che risulta strettamente associato a gravi rischi per la salute quando presente in eccesso.

In una seconda fase della ricerca, i topi sono stati sottoposti a una dieta ad alto contenuto di grassi per 12 settimane. Mentre gli animali non trattati hanno registrato un aumento di peso del 50% durante il periodo di osservazione, gli esemplari che ricevevano dosi settimanali del batterio hanno mostrato un incremento ponderale inferiore del 13% rispetto ai loro simili.

Il segreto è in una molecola di zucchero

Indagini successive hanno permesso di chiarire che questi effetti metabolici non dipendono direttamente dalla presenza fisica del batterio, bensì da un composto bioattivo da esso rilasciato: una complessa molecola di zucchero chiamata esopolisaccaride (EPS). Somministrando ai topi esclusivamente l’EPS isolato, i ricercatori hanno ottenuto esattamente gli stessi benefici in termini di dimagrimento e riduzione del grasso.

A livello cellulare, questa molecola di zucchero – caratterizzata dalla presenza di un gruppo chimico chiamato fosfocolina – agisce riducendo specifiche cellule immunitarie intestinali note come ILC3 e sopprimendo la loro produzione di una proteina di segnalazione chiamata IL-22. Con il calo dei livelli di IL-22 nell’intestino tenue e nel tessuto adiposo, all’interno del grasso viscerale compaiono più cellule contenenti la proteina UCP1. Poiché quest’ultima è legata alla termogenesi, cioè il processo con cui l’organismo brucia energia per generare calore, il grasso viscerale diventa metabolicamente più attivo e aumenta il dispendio energetico complessivo. Tutto ciò avviene in modo sorprendente, senza che gli animali mangino meno o aumentino la propria attività fisica.

Le prospettive per l’essere umano

Come ha spiegato Chin Yee Tan, primo autore dello studio e ricercatore medico presso il Singapore General Hospital, lo stupore del team deriva dal fatto che questo zucchero batterico modifica il modo in cui il grasso viscerale utilizza l’energia, togliendo di fatto un freno a mano nel sistema immunitario che limita la capacità di bruciare i lipidi. Resta ancora da verificare se un trattamento simile possa funzionare in modo sicuro anche sull’uomo, ma i primi segnali raccolti dai ricercatori appaiono molto incoraggianti.

Analizzando i dati del microbioma intestinale di oltre 4mila individui, gli scienziati hanno scoperto che un gene batterico coinvolto nella produzione di fosfocolina risulta decisamente meno abbondante nelle persone affette da obesità, mentre una sua scarsa presenza è associata anche a livelli più elevati di trigliceridi nel sangue. Secondo Neeraj Surana della Duke University, autore senior della ricerca, questi risultati dimostrano come i batteri intestinali comunichino con l’organismo modificando chimicamente gli zuccheri che producono, aprendo la strada a nuove terapie mirate contro le malattie metaboliche.