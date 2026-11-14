Disastro a New Orleans, nave cisterna travolge e fa ribaltare un battello da crociera: decine di feriti | VIDEO

Disastro e tragedia sfiorata a New Orleans, in Louisiana, dove una nave cisterna si è scontrata con un battello da crociera fluviale ormeggiato, provocandone il ribaltamento nelle acque del Mississippi. A bordo dell’imbarcazione, l’American Heritage, si trovavano circa 130 passeggeri, alcuni dei quali sono finiti in acqua al momento dell’impatto. Almeno 32 persone sono state trasportate in ospedale, ma nessuna risulta in condizioni critiche, secondo quanto riferito dai media locali. L’incidente è avvenuto nella giornata di venerdì 13 novembre mentre i passeggeri si preparavano a sbarcare.

Il battello si ribalta davanti ai passeggeri

Le immagini trasmesse dalle televisioni locali mostrano l’American Heritage, gestito dalla compagnia American Cruise Lines, inclinarsi progressivamente fino ad adagiarsi su un fianco nelle acque poco profonde del Mississippi. Nei filmati si vedono anche alcuni passeggeri ancora sul ponte mentre l’imbarcazione si ribalta. “American Cruise Lines può confermare che il nostro battello fluviale, l’American Heritage, è rimasto coinvolto in una collisione mentre era ormeggiato a New Orleans”, ha dichiarato la compagnia in un comunicato. “Gli ospiti e l’equipaggio sono stati evacuati. Siamo profondamente preoccupati per tutte le persone coinvolte”, ha aggiunto la società, senza fornire ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone a bordo.

Ignote le cause dello scontro

La nave cisterna coinvolta nell’incidente è l’Atlantic Asphalt. Non è ancora chiaro per quale motivo abbia urtato il battello da crociera, che aveva completato le operazioni di ormeggio circa due ore prima della collisione. Il tratto del fiume Mississippi interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico navale. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, forze dell’ordine, autorità portuali, Guardia Costiera e squadre mediche di emergenza per assistere i passeggeri e mettere in sicurezza l’area. Restano da accertare la dinamica della collisione e le eventuali responsabilità.

New Orleans, le immagini dello scontro tra una nave cisterna e un battello da crociera