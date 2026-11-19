L’infiammazione potrebbe avere un ruolo determinante nella progressione della distrofia muscolare facio-scapolo-omerale (FSHD), una malattia genetica caratterizzata dalla progressiva perdita di forza dei muscoli. A contribuire al processo sarebbe l’interferone gamma, una molecola normalmente coinvolta nella risposta immunitaria che, in presenza della patologia, può alimentare i meccanismi responsabili del deterioramento del tessuto muscolare. A individuarne il ruolo è uno studio guidato dall’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, che ha identificato un nuovo tassello nei processi biologici alla base della malattia. I ricercatori hanno inoltre dimostrato, attraverso esperimenti su modelli murini, che bloccare l’azione dell’interferone gamma prima della comparsa dei sintomi permette di ridurre diverse alterazioni muscolari e preservare, almeno nel breve periodo, la forza dei muscoli.

I risultati, pubblicati sulla rivista scientifica Science Advances, rappresentano un’importante acquisizione sul piano della ricerca preclinica e indicano una possibile nuova direzione per lo sviluppo di strategie terapeutiche. Lo studio è stato coordinato da Davide Gabellini, responsabile dell’Unità di Regolazione dell’Espressione Genica nella Divisione di Genetica e Biologia Cellulare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele.

Il ruolo di DUX4 nella malattia

La distrofia facio-scapolo-omerale, conosciuta con la sigla FSHD, è una patologia genetica che provoca una debolezza muscolare progressiva. Colpisce principalmente i muscoli del volto, delle spalle e della parte superiore delle braccia, ma può coinvolgere anche altri distretti dell’organismo. All’origine della malattia c’è un’alterazione dell’attività di DUX4, una proteina che regola l’espressione di numerosi geni. In condizioni normali, viene prodotta soprattutto nelle primissime fasi dello sviluppo embrionale, mentre nel tessuto muscolare il gene responsabile della sua produzione dovrebbe rimanere inattivo. Nelle persone con FSHD questo meccanismo di controllo viene meno e DUX4 si riattiva in un tessuto nel quale normalmente non dovrebbe essere presente, attivando programmi genetici potenzialmente dannosi per le cellule muscolari. La presenza di DUX4, tuttavia, non esaurisce la complessità dei processi che portano alla degenerazione del muscolo. Comprendere quali segnali contribuiscano a trasformare questa alterazione genetica in un danno progressivo è stato uno degli obiettivi principali della ricerca.

“Conoscere il ruolo di DUX4 non basta a spiegare tutti i processi che portano il muscolo a deteriorarsi“, osserva Gabellini. “Abbiamo cercato di capire attraverso quali segnali l’attivazione di DUX4 contribuisca al danno muscolare. I risultati indicano che l’interferone gamma è uno di questi segnali e che, nel modello studiato, intervenire su questa molecola permette di limitare alcune conseguenze della malattia“.

L’interferone gamma come segnale d’allarme

Per approfondire il legame tra DUX4 e infiammazione, il gruppo di ricerca ha analizzato i dati provenienti da 6 studi precedenti, relativi a 218 biopsie muscolari di persone con FSHD e 59 campioni di donatori sani. Dall’analisi è emerso un elemento ricorrente: nei muscoli colpiti dalla malattia, soprattutto in quelli caratterizzati da processi infiammatori, risultava particolarmente attiva la risposta all’interferone gamma. Gli esperimenti condotti su cellule muscolari umane e modelli animali hanno permesso di ricostruire alcuni passaggi del meccanismo. L’attivazione di DUX4 provoca infatti l’accumulo, all’interno delle cellule muscolari, di molecole di RNA a doppio filamento. Si tratta di strutture che possono essere interpretate dai sistemi di difesa cellulari come segnali riconducibili a un’infezione virale. La risposta che ne deriva, però, presenta caratteristiche particolari: anziché attivare stabilmente gli interferoni di tipo I, normalmente coinvolti nella difesa antivirale, prevale il segnale mediato dall’interferone gamma, che può contribuire a sostenere l’infiammazione.

Nei modelli murini i ricercatori hanno inoltre osservato che sono le stesse fibre muscolari a produrre interferone gamma. La risposta a questa molecola coinvolge anche altre cellule presenti nel tessuto, comprese quelle associate ai processi infiammatori e alla formazione di tessuto fibroso e adiposo. Il fenomeno suggerisce quindi che il danno non rimanga confinato alle singole fibre muscolari, ma possa estendersi progressivamente all’ambiente cellulare circostante. “È come un allarme che dalle fibre muscolari si propaga alle cellule vicine“, spiega Beatrice Biferali, prima autrice dello studio. “Questo ci aiuta a capire come l’effetto di DUX4 possa estendersi all’ambiente che circonda le fibre e contribuire al danno“.

Il blocco della molecola riduce le alterazioni muscolari

Per verificare direttamente il ruolo dell’interferone gamma, i ricercatori hanno inizialmente somministrato la molecola a cellule muscolari umane sane, osservando la comparsa di diverse alterazioni simili a quelle associate all’attività di DUX4. Successivamente, sono passati alla sperimentazione sui modelli murini della malattia, utilizzando un anticorpo specifico per neutralizzare l’interferone gamma. Il trattamento è stato avviato prima della comparsa dei sintomi e gli effetti sono stati osservati nell’arco di 15 giorni.

Rispetto agli animali che avevano ricevuto un anticorpo di controllo, i topi trattati hanno mostrato una riduzione delle alterazioni associate all’infiammazione, un minore accumulo di tessuto fibroso e adiposo e una migliore conservazione delle fibre e della forza muscolare. I risultati indicano quindi che l’interferone gamma contribuisce concretamente ad alcuni processi responsabili del danno muscolare. Il suo blocco, tuttavia, non ha modificato in maniera significativa né l’attività di DUX4 né il numero di fibre muscolari morte. L’intervento agisce dunque su una parte dei meccanismi che alimentano la malattia, senza correggerne la causa genetica. Si tratta di una distinzione importante per comprendere le prospettive terapeutiche: ridurre l’infiammazione potrebbe contribuire a limitare il deterioramento dei muscoli, ma resta da stabilire se il beneficio possa mantenersi nel tempo e se sia possibile ottenere risultati analoghi anche nelle persone con FSHD.

Dalla ricerca preclinica alle possibili applicazioni terapeutiche

Lo studio ha coinvolto anche il Center for Omics Sciences dell’Ospedale San Raffaele, che ha contribuito alle analisi molecolari e bioinformatiche. Alla ricerca hanno partecipato inoltre l’Università Vita-Salute San Raffaele, l’Università di Pisa, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, la Koç University e il relativo ospedale di Istanbul, l’Università di Pavia e la Fondazione IRCCS Mondino. La raccolta dei campioni umani utilizzati nello studio è stata realizzata nell’ambito delle collaborazioni con i centri di Pisa e della Koç University.

I prossimi passaggi riguarderanno soprattutto la verifica dell’efficacia del blocco dell’interferone gamma quando la malattia è già manifesta, oltre alla valutazione della sicurezza e della tollerabilità di un eventuale trattamento nel lungo periodo. Sarà inoltre necessario approfondire il contributo specifico della molecola prodotta direttamente dalle fibre muscolari.

Un elemento interessante è rappresentato dalla disponibilità di farmaci già approvati per altre patologie infiammatorie che agiscono sulla via dell’interferone gamma. Una possibilità che potrebbe accelerare le future indagini, pur senza poter dare per scontata l’efficacia di questi medicinali nella distrofia facio-scapolo-omerale. “Un aspetto interessante è che esistono già farmaci approvati per altre malattie infiammatorie che agiscono sulla via dell’interferone gamma. I nostri risultati suggeriscono la possibilità di studiarne un nuovo impiego nella FSHD“, spiega Gabellini. “Ora dobbiamo verificare se il trattamento possa essere efficace anche quando la malattia è già manifesta e valutarne la sicurezza nel lungo periodo. Il fatto che un farmaco sia approvato per un’altra patologia non ne dimostra infatti l’efficacia e la sicurezza nelle persone con FSHD“.

La ricerca è stata sostenuta da FSHD Society, AMIS FSH, Fondazione Telethon, AFM-Téléthon e dal programma europeo EJP RD. Hanno inoltre contribuito Fondazione Umberto Veronesi ETS, le azioni Marie Skłodowska-Curie di Horizon 2020, il Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso l’Avviso Young Researchers 2024 e TÜBİTAK, il Consiglio per la ricerca scientifica e tecnologica della Turchia.