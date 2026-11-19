Prosegue l’iter parlamentare del DL Ambiente, approvato dalla Camera dei Deputati e ora atteso al vaglio del Senato. Soddisfazione è stata espressa dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, che sottolinea l’importanza del provvedimento nel rafforzare gli strumenti normativi per la tutela ambientale, la sostenibilità e la sicurezza dei territori. “Esprimo soddisfazione per l’approvazione alla Camera del DL Ambiente, un provvedimento importante che rafforza gli strumenti a disposizione del Paese per affrontare le sfide ambientali con maggiore efficacia e concretezza“: lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. “Desidero ringraziare il viceministro Vannia Gava per il lavoro svolto, insieme ai parlamentari, ai relatori e a tutti coloro che hanno contribuito all’iter del provvedimento, con un confronto articolato anche in Commissione. Attendiamo ora il via libera definitivo del Senato, con l’auspicio che il percorso di approvazione possa concludersi rapidamente. La tutela dell’ambiente richiede visione, ma anche strumenti normativi adeguati, capacità amministrativa e tempi certi. È su questa strada che intendiamo proseguire, con l’obiettivo di coniugare sostenibilità, sviluppo e sicurezza dei territori“.