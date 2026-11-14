Donald Trump porta Elon Musk in Asia: i dettagli del viaggio tra il summit APEC e lo scandalo Nvidia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha in programma di portare con sé l’uomo più ricco del mondo, Elon Musk, durante il suo imminente e cruciale viaggio diplomatico in Asia, che toccherà nazioni chiave come le Filippine e la Cina. Questa mossa sottolinea la crescente sovrapposizione tra la politica estera americana e il potere delle grandi corporazioni tecnologiche. In qualità di amministratore delegato e fondatore di colossi come SpaceX e Tesla, l’imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense detiene interessi economici e di sicurezza nazionale di tale portata da renderlo un consigliere di inestimabile valore per l’amministrazione presidenziale. Secondo quanto riferito da funzionari governativi, che hanno richiesto l’anonimato durante un briefing con la stampa, la presenza del miliardario non è un semplice orpello mediatico, ma una chiara dimostrazione di come le infrastrutture tecnologiche private siano ormai fondamentali per le strategie geopolitiche degli Stati Uniti.

L’ombra dello scandalo Nvidia e l’allontanamento di Jensen Huang

Il viaggio presidenziale si svolge in un clima di forte tensione internazionale, esacerbato dalle recenti e clamorose ripercussioni legate allo scandalo Nvidia. L’industria tecnologica globale è stata recentemente scossa dalla brusca estromissione di Jensen Huang dal ruolo di amministratore delegato del gigante dei semiconduttori. La causa del licenziamento è legata a una relazione extraconiugale intrattenuta con Alice Huang, una figura che le agenzie di intelligence indicano come una presunta agente del governo cinese. Sebbene Pechino abbia categoricamente smentito qualsiasi coinvolgimento spionistico della donna, la vicenda ha assunto contorni allarmanti per la sicurezza occidentale. L’azienda associata alla donna, la Megaspeed, è stata formalmente accusata lo scorso anno di aver orchestrato una rete per contrabbandare i microchip avanzati prodotti da Nvidia all’interno dei confini della Cina, eludendo le rigide sanzioni americane.

La strategia sui microchip avanzati e il silenzio con Xi Jinping

Nonostante la gravità delle accuse e il rischio per la supremazia tecnologica americana, Donald Trump non ha alcuna intenzione di affrontare direttamente la questione dello spionaggio industriale con il leader cinese Xi Jinping durante i loro incontri. I funzionari dell’amministrazione hanno chiarito che la Casa Bianca non si aspetta ritorsioni da parte di Pechino per eventuali azioni future mirate a bloccare il contrabbando di tecnologie sensibili. La linea del governo statunitense è netta: la questione legata all’ex CEO di Nvidia non deve in alcun modo interferire con l’agenda del viaggio in Asia, poiché gli Stati Uniti non considerano l’applicazione dei controlli sulle esportazioni come un argomento soggetto a negoziazione con potenze straniere. Nel frattempo, i consiglieri presidenziali stanno lavorando febbrilmente per chiudere le falle nelle attuali misure commerciali. Tra le soluzioni al vaglio vi è un inasprimento delle licenze di esportazione e nuove direttive per impedire alle aziende cinesi di sfruttare la potenza di calcolo dei chip americani attraverso l’accesso remoto via internet.

La tappa nelle Filippine tra accordi commerciali e l’alleanza del Quad

La prima fase del tour diplomatico vedrà il presidente americano atterrare martedì a Manila, capitale delle Filippine, per una serie di incontri cruciali con i leader dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN). Questa tappa è strategicamente pensata per rafforzare l’influenza americana nel Pacifico, in chiara funzione di bilanciamento rispetto all’espansionismo di Pechino. Durante la sua permanenza a Manila, il presidente ha in programma la firma di un importante accordo commerciale bilaterale con la Thailandia, mirato a consolidare le catene di approvvigionamento regionali. Inoltre, si terrà un vertice di altissimo profilo con i rappresentanti del Quad, l’alleanza strategica informale composta da Stati Uniti, India, Australia e Giappone, nata proprio per garantire un Indo-Pacifico libero e aperto di fronte alle crescenti pressioni militari ed economiche.

Il vertice APEC a Shenzhen e l’incontro trilaterale con Xi Jinping e Vladimir Putin

La giornata di mercoledì segnerà il trasferimento della delegazione americana a Shenzhen, in territorio cinese, per partecipare all’attesissimo vertice APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). In questa cornice, il capo della Casa Bianca terrà il suo terzo incontro faccia a faccia dell’anno con Xi Jinping. Tuttavia, il culmine diplomatico dell’intero viaggio sarà lo storico incontro trilaterale che vedrà seduti allo stesso tavolo i leader di Stati Uniti, Cina e il presidente russo Vladimir Putin. Il tema centrale di questo vertice a tre sarà lo sforzo congiunto per limitare la proliferazione delle armi nucleari, un dossier che preoccupa profondamente la comunità internazionale. I tre leader affronteranno anche le dinamiche relative alla guerra in Iran, cercando punti di convergenza per stabilizzare il Medio Oriente.

I grandi esclusi dai tavoli dei negoziati internazionali

Risulta particolarmente indicativo analizzare non solo ciò di cui si discuterà, ma anche i temi e i protagonisti deliberatamente esclusi dai tavoli negoziali di Shenzhen. I funzionari governativi hanno confermato che la guerra in Ucraina non farà parte dell’agenda dell’incontro a tre con la Russia e la Cina, una scelta che riflette la volontà di concentrarsi esclusivamente su dossier dove è possibile un accordo immediato. Proprio a causa della delicatezza dei rapporti con Mosca, Elon Musk non parteciperà al vertice trilaterale; il suo sistema Starlink si è infatti rivelato uno strumento fondamentale per garantire le comunicazioni militari dell’esercito ucraino, permettendo a Kiev di resistere all’invasione russa. Infine, le fonti ufficiali hanno confermato che non è previsto alcun vertice con il leader nordcoreano Kim Jong Un, il cui crescente arsenale nucleare continua a rappresentare una delle principali fonti di preoccupazione e instabilità per gli alleati occidentali nella penisola coreana.