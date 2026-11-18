Dopo le drammatiche esperienze delle alluvioni del 2023 e del 2024, l’Emilia Romagna ridisegna il proprio sistema di allertamento della Protezione Civile. La Giunta regionale ha infatti approvato una nuova direttiva che, a partire dall’1 febbraio 2027, manderà in pensione le regole del 2020 per lasciare spazio a un modello più flessibile, trasparente e aderente alle reali esigenze dei territori. Dalla ridefinizione delle zone di allerta fino al superamento degli automatismi più rigidi per i Comuni, ecco come cambierà la comunicazione e la gestione delle emergenze meteo in regione.

Cambia il sistema di allertamento in Emilia Romagna

Un sistema di allertamento più integrato e flessibile, per comunicare in modo più chiaro ed efficace i rischi alla popolazione, agli enti locali e alle strutture operative coinvolte nella prevenzione e nella gestione delle emergenze di protezione civile. La Giunta regionale, nel quadro più ampio delle strategie di prevenzione non strutturale dei rischi, ha approvato la nuova Direttiva per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento di Protezione Civile dell’Emilia Romagna, che introduce importanti novità nella previsione e nel monitoraggio dei principali fenomeni e rischi meteo-idrogeologici, idraulici e marino-costieri. Il nuovo sistema entrerà in vigore l’1 febbraio 2027, dopo una fase di formazione e condivisione che coinvolgerà i territori nei prossimi mesi.

Si conclude così il percorso partecipato di revisione avviato nel 2025 dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione ivile, insieme alla Struttura Idro-Meteo-Clima di Arpae e alle Aree regionali competenti in materia di difesa del territorio. Un lavoro sviluppato anche alla luce delle esperienze maturate durante gli eventi alluvionali del 2023 e del 2024 e dalle attività di verifica settimanale delle allerte emesse.

Le principali novità

Il sistema regionale di allertamento, riconosciuto a livello nazionale dal Dipartimento della Protezione Civile come una buona pratica, viene ulteriormente rafforzato per migliorare la comunicazione dei rischi e rendere più efficaci le attività di prevenzione e gestione delle emergenze da parte degli enti locali e degli altri soggetti coinvolti. Tra le principali novità, la ridefinizione delle zone di allerta, individuate secondo criteri che consentono una valutazione più omogenea ed efficace dei rischi, a partire da quello idraulico. Viene inoltre introdotto nel sistema regionale il rischio di incendi boschivi, con bollettini e allerte dedicati, analogamente a quanto già previsto per il rischio valanghe.

La nuova direttiva introduce una definizione univoca dei codici colore per tutti i fenomeni e rende espliciti i margini di incertezza delle previsioni. Sono state inoltre riviste le tabelle degli scenari di rischio, con una distinzione più chiara tra le criticità idrogeologiche, idrauliche e legate ai temporali, e aggiornate le soglie dei fenomeni meteorologici sulla base delle verifiche effettuate.

Novità sugli aggiornamenti e sul supporto ai territori

Cambiano anche la frequenza degli aggiornamenti delle previsioni e il supporto fornito dalla Regione ai territori durante gli eventi, grazie all’introduzione di un nuovo documento con previsioni meteorologiche a breve termine. E cambia anche il rapporto tra codice colore e attivazione delle fasi operative di Protezione Civile: viene infatti superato l’attuale automatismo “rigido”, introducendo il principio della fase operativa minima, in linea con la normativa nazionale e per consentire agli enti locali di modulare gli interventi in base alle effettive condizioni di rischio.

La nuova direttiva sostituisce integralmente quella approvata nel 2020. L’1 febbraio 2027 segnerà quindi l’avvio del nuovo sistema, dopo un periodo dedicato alla formazione e alla preparazione delle amministrazioni e di tutti i soggetti interessati alle nuove modalità operative.